«Зенит» сыграет с «Томью» в 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Алексей Сутормин (58-я минута, с пенальти) и Роберт Мак (64). У гостей отличился Константин Савичев (14). 20-летний нападающий Илья Воробьев и 22-летний полузащитник Сергей Иванов дебютировали за основную команду петербургского клуба, выйдя на замену во втором тайме.

Команды встретились между собой в третий раз. Все три матча выиграл «Зенит».

Футбол Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 15:00 Томь 4 Тамбов 0

«Зенит» играет в Российской премьер-лиге и на данный момент возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 23 очка после 10 туров. «Енисей» выступает в чемпионате Олимп — Футбольной национальной лиги и располагается на последнем, 20-м месте, набрав 8 очков после 14 туров.

В другом матче 1/16 финала томская «Томь» разгромила «Тамбов» со счетом 4:0. Голы забили Ислам Тлупов (28), Денис Талалай (36), Дмитрий Сасин (63) и Максим Казанков (74, с пенальти).