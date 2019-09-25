«Зенит» сыграет с «Томью» в 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу
КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/.
КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/.
В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Алексей Сутормин (58-я минута, с пенальти) и Роберт Мак (64). У гостей отличился Константин Савичев (14). 20-летний нападающий Илья Воробьев и 22-летний полузащитник Сергей Иванов дебютировали за основную команду петербургского клуба, выйдя на замену во втором тайме.
«Зенит» играет в Российской
В другом матче 1/16 финала томская «Томь» разгромила «Тамбов» со счетом 4:0. Голы забили Ислам Тлупов (28), Денис Талалай (36), Дмитрий Сасин (63) и Максим Казанков (74, с пенальти).
В 1/8 финала Кубка России «Зенит» сыграет с «Томью». Встречи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября. Победителем прошлого розыгрыша Кубка России является московский «Локомотив», который в финале обыграл екатеринбургский «Урал» (1:0).
|Юрий Газзаев
|Сергей Семак
|Константин Савичев
|14′
|Алексей Сутормин
|58′
|Роберт Мак
|64′
|47
|Михаил Филиппов
|41
|Михаил Кержаков
|32
|Давид Мильдзихов
74′
|15
|Вячеслав Караваев
|24
|Александр Клещенко
|4
|Йордан Осорио
|27
|Павел Рожков
57′
|24
|Эмануэль Маммана
|7
|Константин Савичев
|32
|Матиас Краневиттер
|83
|Александр Харитонов
|91
|Алексей Сутормин
63′
|96
|Павел Долгов
45′
|3
|Дуглас Сантос
|18
|Олег Ланин
|14
|Далер Кузяев
|19
|Константин Гарбуз
77′
|19
|Игорь Смольников
23′60′
|10
|Михаил Комков
|38
|Леон Мусаев
|80
|Арсен Хубулов
70′
|17
|Олег Шатов
88′
|11
|Артур Саркисов
|74
|Сергей Иванов
|77
|Александр Зотов
75′82′
|20
|Роберт Мак
81′
|21
|Егор Иванов
|84
|Илья Воробьев
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Владимир Миневич(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Александр Чекалин(Россия, Воронеж)