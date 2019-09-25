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17:44 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» сыграет с «Томью» в 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 2:1 обыграл красноярский «Енисей» в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Красноярске.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Алексей Сутормин (58-я минута, с пенальти) и Роберт Мак (64). У гостей отличился Константин Савичев (14). 20-летний нападающий Илья Воробьев и 22-летний полузащитник Сергей Иванов дебютировали за основную команду петербургского клуба, выйдя на замену во втором тайме.

Команды встретились между собой в третий раз. Все три матча выиграл «Зенит».
Футбол

Кубок России 2019/2020
1/16 финала, 25.09.2019, 15:00

Томь4Тамбов0

«Зенит» играет в Российской премьер-лиге и на данный момент возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 23 очка после 10 туров. «Енисей» выступает в чемпионате Олимп — Футбольной национальной лиги и располагается на последнем, 20-м месте, набрав 8 очков после 14 туров.

В другом матче 1/16 финала томская «Томь» разгромила «Тамбов» со счетом 4:0. Голы забили Ислам Тлупов (28), Денис Талалай (36), Дмитрий Сасин (63) и Максим Казанков (74, с пенальти).

В 1/8 финала Кубка России «Зенит» сыграет с «Томью». Встречи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября. Победителем прошлого розыгрыша Кубка России является московский «Локомотив», который в финале обыграл екатеринбургский «Урал» (1:0).

Енисей
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Кубок России, 1/16 финала25.09.2019, 15:30 (МСК UTC+3)Центральный
Главные тренеры
Юрий ГаззаевСергей Семак
Голы
Константин Савичев14′
Алексей Сутормин58′
Роберт Мак64′
Составы команд
47Михаил Филиппов
41Михаил Кержаков
32Давид Мильдзихов
74′
15Вячеслав Караваев
24Александр Клещенко
4Йордан Осорио
27Павел Рожков
57′
24Эмануэль Маммана
7Константин Савичев
32Матиас Краневиттер
83Александр Харитонов
91Алексей Сутормин
63′
96Павел Долгов
45′
3Дуглас Сантос
18Олег Ланин
14Далер Кузяев
19Константин Гарбуз
77′
19Игорь Смольников
23′60′
10Михаил Комков
38Леон Мусаев
80Арсен Хубулов
70′
17Олег Шатов
88′
11Артур Саркисов
74Сергей Иванов
77Александр Зотов
75′82′
20Роберт Мак
81′
21Егор Иванов
84Илья Воробьев
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяВладимир Миневич(Россия, Смоленск)
Боковой судьяАлександр Чекалин(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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