«КАМАЗ» — «Спартак»: составы команд на матч 1/16 финала Кубка России

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Николай Богач (Люберцы) и Сергей Архипов (Ульяновск).

«Спартак», как и остальные клубы Российской Премьер-Лиги, начинает своё выступление в Кубке России со стадии 1/16 финала. «КАМАЗ» в свою очередь стартовал с 1/128 финала и на своём пути победил «Делин» (4:0), пермскую «Звезду» (2:2, 6:5 пен) и «Нефтехимик» (2:0).