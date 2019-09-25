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18:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хохлов: Хотелось бы отметить «прекрасное» судейство в матче с «Лучом»

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов взял на себя вину за поражение от владивостокского «Луча» в 1/16 финала Кубка России по футболу, но при этом раскритиковал судейство.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Луч» — «Динамо» прошла в среду во Владивостоке и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, которые в 1/8 финала сыграют с грозненским «Ахматом». По словам Хохлова, в одном из эпизодов игры главный арбитр Антон Анопа был обязан назначать пенальти в ворота «Луча» за фол на нападающем «бело-голубых» Сильвестре Игбуне.

«В поражении виноват, прежде всего, я. Хотелось бы отметить “прекрасное” судейство. Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой. Сегодняшнее поражение складывается из многих факторов. Где-то мы неправильно сыграли. Не до конца выжали то, что могли бы выжать впереди. Повторюсь, причина не одна, их несколько. Каковы мои дальнейшие планы? На данный момент возвращаемся в Москву. Завтра у команды запланирована тренировка. А дальше видно будет», — приводит слова Хохлова официальный сайт «Динамо».

«Команда, выходящая на игру, не станет откладывать взятие ворот. Мы — не исключение. В начале матча нужно было взять игру под свой контроль и постараться забить быстрый гол, который в таких матчах очень многое меняет. Акцентировали на этом внимание. К сожалению, у нас этого не получилось. А вот «Луч» сумел забить нам со «стандарта», — добавил тренер.

Луч
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо
Футбол, Кубок России, 1/16 финала25.09.2019, 12:00 (МСК UTC+3)Динамо, 6200 зрителей
Главные тренеры
Рустем ХузинДмитрий Хохлов
Голы
Кирилл Марущак20′
Составы команд
22Дмитрий Ребров
1Антон Шунин
3Максим Насадюк
22′
2Григорий Морозов
18Кирилл Марущак
4Владимир Рыков
82′
30Эрвинг Джо Ботака-Иобома
13Игорь Калинин
51′
12Сергей Пономаренко
18Иван Ордец
23Антон Кротов
11Себастьян Шиманьски
32Астемир Абазов
88Оскар Хильемарк
9Руслан Гордиенко
99Рамиль Шейдаев
10Александр Носов
66′
15Роман Нойштедтер
66′
7Даур Квеквескири
69′
77Шарль Каборе
94Анатолий Катрич
72′
20Вячеслав Грулев
58′
5Денис Магадиев
8Кирилл Панченко
48Александр Кутьин
61′
5Максимилиан Филипп
58′
11Саид Алиев
10Силвестр Игбун
82′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Анопа(Россия, Благовещенск)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяМихаил Иванов(Россия, Кострома)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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