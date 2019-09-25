Хохлов: Хотелось бы отметить «прекрасное» судейство в матче с «Лучом»

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Луч» — «Динамо» прошла в среду во Владивостоке и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, которые в 1/8 финала сыграют с грозненским «Ахматом». По словам Хохлова, в одном из эпизодов игры главный арбитр Антон Анопа был обязан назначать пенальти в ворота «Луча» за фол на нападающем «бело-голубых» Сильвестре Игбуне.

«В поражении виноват, прежде всего, я. Хотелось бы отметить “прекрасное” судейство. Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой. Сегодняшнее поражение складывается из многих факторов. Где-то мы неправильно сыграли. Не до конца выжали то, что могли бы выжать впереди. Повторюсь, причина не одна, их несколько. Каковы мои дальнейшие планы? На данный момент возвращаемся в Москву. Завтра у команды запланирована тренировка. А дальше видно будет», — приводит слова Хохлова официальный сайт «Динамо».