«Нижний Новгород» — «Краснодар»: составы команд на матч 1/16 финала Кубка России

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Тихон Калугин (Москва) и Александр Шимарыгин (Сосновый Бор).

«Краснодар», как и остальные клубы Российской Премьер-Лиги, начинает свой путь в Кубке России со стадии 1/16 финала. «Нижний Новгород» в свою очередь стартовал с 1/32 финала, где победил «Арарат» со счётом 3:0.