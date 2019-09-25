«Нижний Новгород» — «Краснодар»: составы команд на матч 1/16 финала Кубка России

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хозин, Гаджибеков, Федорив, Зуев, Голышев, Ставпец, Комолов, Сапета, Игнатович, Палиенко.
«Краснодар»: Крицюк, Скопинцев, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Стоцкий, Кайо, Намли, Сулейманов, Берг.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Тихон Калугин (Москва) и Александр Шимарыгин (Сосновый Бор).
«Краснодар», как и остальные клубы Российской Премьер-Лиги, начинает свой путь в Кубке России со стадии 1/16 финала. «Нижний Новгород» в свою очередь стартовал с 1/32 финала, где победил «Арарат» со счётом 3:0.