ЦСКА впервые за четыре года вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу, победив «Аланию»

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей забитыми мячами отметились Ильзат Ахметов (2-я минута, с пенальти) и Такума Нисимура (34, 72), у проигравших отличился Батраз Хадарцев (19, с пенальти).

Футбол Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 18:00 Чайка 0 Уфа 1

ЦСКА смог одержать победу в матче Кубка России впервые с сезона-2015/16, когда московский клуб дошел до финала турнира, где проиграл петербургскому «Зениту» (1:4).

ЦСКА выступает в Российской премьер-лиге, в турнирной таблице которой занимает второе место, набрав в 10 матчах 22 очка. «Алания» в зоне «Юг» Олимп — Профессиональной футбольной лиги занимает третье место, имея в активе после 10 туров 19 очков.