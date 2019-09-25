Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Хетафе
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант
Ренн
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Лион
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен
Метц
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Ним
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тулуза
Анже
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Амьен
Бордо
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Мальорка
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Аталанта
00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Торпедо М
Крылья Советов
20
Футбол. Кубок России
доп. время
Чертаново
Оренбург
00
Футбол. Кубок России
21:30
Балтика
Локомотив
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:00
Фиорентина
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Наполи
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Парма
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
СПАЛ
Лечче
Футбол. Кубок России
19:00
Химки
Рубин
30
Футбол. Кубок России
19:00
Нижний Новгород
Краснодар
10
Футбол. Кубок России
19:00
Факел
Арсенал Т
12
Футбол. Кубок России
19:00
Черноморец Н
Урал
02
Футбол. Кубок России
18:30
Шинник
Сочи
П 5:4
54
Футбол. Кубок России
18:30
КАМАЗ
Спартак
12
Футбол. Кубок России
18:30
Мордовия
Ростов
02
Футбол. Кубок России
18:00
Алания
ЦСКА
13
Футбол. Кубок России
18:00
Чайка
Уфа
01
Футбол. Кубок России
15:30
Енисей
Зенит
12
Футбол. Кубок России
15:00
Томь
Тамбов
40
Футбол. Кубок России
12:00
СКА-Хабаровск
Ахмат
П 2:4
22
Футбол. Кубок России
12:00
Луч
Динамо
10
Все события
Фоторепортажи
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
10«Спартак» проиграл «Уралу»
20:14 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА впервые за четыре года вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу, победив «Аланию»

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над владикавказской «Аланией» со счетом 3:1 в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу. Встреча прошла во Владикавказе.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей забитыми мячами отметились Ильзат Ахметов (2-я минута, с пенальти) и Такума Нисимура (34, 72), у проигравших отличился Батраз Хадарцев (19, с пенальти).

Футбол

Кубок России 2019/2020
1/16 финала, 25.09.2019, 18:00

Чайка0Уфа1
ЦСКА смог одержать победу в матче Кубка России впервые с сезона-2015/16, когда московский клуб дошел до финала турнира, где проиграл петербургскому «Зениту» (1:4).

ЦСКА выступает в Российской премьер-лиге, в турнирной таблице которой занимает второе место, набрав в 10 матчах 22 очка. «Алания» в зоне «Юг» Олимп — Профессиональной футбольной лиги занимает третье место, имея в активе после 10 туров 19 очков.

В 1/8 финала ЦСКА встретится с «Уфой», которая в своем матче обыграла «Чайку» из Ростовской области со счетом 1:0. Матчи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября, хозяин поля матча между ЦСКА и «Уфой» определится с помощью жребия.

Алания
1:3
Первый тайм: 1:2
ЦСКА
Футбол, Кубок России, 1/16 финала25.09.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Республиканский стадион Спартак
Главные тренеры
Спартак ГогниевВиктор Гончаренко
Голы
Батраз Хадарцев19′
Ильзат Ахметов2′
Такума Нисимура34′
Такума Нисимура72′
Составы команд
1Ростислав Солдатенко
1Илья Помазун
17Тарас Царикаев
37′
23Хердур Магнуссон
19Аллон Бутаев
31Звонимир Шарлия
4Сослан Качмазов
22′
78Игорь Дивеев
55Бутта Магомедов
53Максим Елеев
8Алан Хугаев
71Наяир Тикнизян
10Батраз Хадарцев
29Яка Бийол
23Азамат Засеев
80′
98Иван Обляков
3Давид Шавлохов
72′
17Арнор Сигурдссон
64′
25Батрадз Кокоев
73′
9Федор Чалов
83′
11Сергей Крамаренко
55′
19Такума Нисимура
86′
70Батраз Гурциев
20Константин Кучаев
14Ислам Машуков
40′76′
7Ильзат Ахметов
78′
38Артур Малоян
11Лукас Сантос
Статистика
5Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Панин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяРуслан Шекемов(Россия, Нальчик)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Алания
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Спартак» показал плохую игру, но смог пройти клуб ПФЛ в КР
Пишут, что Квята точно не возьмут в «Ред Булл». Разбираемся
«Металлург» уступил «Барысу» в 600-м матче Сергея Мозякина в КХЛ
«Зенит» сыграет с «Томью» в 1/8 финала Кубка России по футболу
«Динамо» вылетело из Кубка России
«Балтика» — «Локомотив»: составы команд на 1/16 Кубка России
Федерация бокса России опровергла информацию о драке в отеле
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь