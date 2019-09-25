ЦСКА впервые за четыре года вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу, победив «Аланию»

В составе победителей забитыми мячами отметились Ильзат Ахметов (2-я минута, с пенальти) и Такума Нисимура (34, 72), у проигравших отличился Батраз Хадарцев (19, с пенальти).
ЦСКА смог одержать победу в матче Кубка России впервые с сезона-2015/16, когда московский клуб дошел до финала турнира, где проиграл петербургскому «Зениту» (1:4).
ЦСКА выступает в Российской премьер-лиге, в турнирной таблице которой занимает второе место, набрав в 10 матчах 22 очка. «Алания» в зоне «Юг» Олимп — Профессиональной футбольной лиги занимает третье место, имея в активе после 10 туров 19 очков.
В 1/8 финала ЦСКА встретится с «Уфой», которая в своем матче обыграла «Чайку» из Ростовской области со счетом 1:0. Матчи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября, хозяин поля матча между ЦСКА и «Уфой» определится с помощью жребия.