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10«Спартак» проиграл «Уралу»
20:40 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Камаз» в 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу

ТАСС, 25 сентября. Московский «Спартак» одержал победу над «Камазом» из Набережных Челнов со счетом 2:1 в гостевом матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей дублем отметился Эсекьель Понсе (22-я, 76-я минуты), у проигравших отличился Давид Караев (25, с пенальти).

«Спартак» одержал первую победу с 25 августа, тогда красно-белые в чемпионате России в гостях обыграли самарские «Крылья Советов» (2:1). После этого последовали три поражения в первенстве страны от «Зенита» (0:1), «Урала» (1:2), «Уфы» (0:1) и проигрыш португальской «Браге» (1:2) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, причем три поражения «Спартак» потерпел на своем поле.

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Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав в 10 матчах 14 очков. «Камаз» лидирует в зоне «Урал-Приволжье» Олимп — Профессиональной футбольной лиги, имея в активе 28 очков после 11 туров.

В 1/8 финала «Спартак» сыграет с «Ростовом», который переиграл в гостях саранскую «Мордовию» — 2:0. Матчи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября, хозяин поля матча между «Спартаком» и «Ростовом» определится с помощью жребия.

Кубок России 2019/2020
1/16 финала, 25.09.2019, 18:30

Мордовия0Ростов2
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КАМАЗ
1:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Кубок России, 1/16 финала25.09.2019, 18:30 (МСК UTC+3)КАМАЗ
Главные тренеры
Михаил БеловОлег Кононов
Голы
Давид Караев24′
Эсекиэль Понсе21′
Эсекиэль Понсе76′
Составы команд
16Александр Кобзев
32Артем Ребров
4Антон Бочаров
92Николай Рассказов
7Руслан Аюкин
6Айртон
5Павел Евсеев
2Самюэль Жиго
78′
18Даниил Криворучко
14Георгий Джикия
37Евгений Воронин
10Зелимхан Бакаев
10Давид Караев
19Эсекиэль Понсе
8Вадим Черный
88′
33Алекс Крал
29′
9Илья Стефанович
13′61′
47Роман Зобнин
87′
14Денис Чушъялов
23Джордан Ларссон
60′
42Юрий Кириллов
85′
25Лоренсо Мельгарехо
12Евгений Никишин
8Гус Тил
90′
31Евгений Ушаков
89′
49Джано Ананидзе
94Владимир Клонцак
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяСергей Архипов(Россия, Ульяновск)
Обозначения
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол с пенальти
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