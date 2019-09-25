«Спартак» обыграл «Камаз» в 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу
ТАСС, 25 сентября. Московский «Спартак» одержал победу над «Камазом» из Набережных Челнов со счетом 2:1 в гостевом матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу.
ТАСС, 25 сентября. Московский «Спартак» одержал победу над «Камазом» из Набережных Челнов со счетом 2:1 в гостевом матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу.
В составе победителей дублем отметился Эсекьель Понсе (22-я, 76-я минуты), у проигравших отличился Давид Караев (25, с пенальти).
«Спартак» одержал первую победу с 25 августа, тогда
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице
В 1/8 финала «Спартак» сыграет с «Ростовом», который переиграл в гостях саранскую «Мордовию» — 2:0. Матчи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября, хозяин поля матча между «Спартаком» и «Ростовом» определится с помощью жребия.
|Михаил Белов
|Олег Кононов
|Давид Караев
|24′
|Эсекиэль Понсе
|21′
|Эсекиэль Понсе
|76′
|16
|Александр Кобзев
|32
|Артем Ребров
|4
|Антон Бочаров
|92
|Николай Рассказов
|7
|Руслан Аюкин
|6
|Айртон
|5
|Павел Евсеев
|2
|Самюэль Жиго
78′
|18
|Даниил Криворучко
|14
|Георгий Джикия
|37
|Евгений Воронин
|10
|Зелимхан Бакаев
|10
|Давид Караев
|19
|Эсекиэль Понсе
|8
|Вадим Черный
88′
|33
|Алекс Крал
29′
|9
|Илья Стефанович
13′61′
|47
|Роман Зобнин
87′
|14
|Денис Чушъялов
|23
|Джордан Ларссон
60′
|42
|Юрий Кириллов
85′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|12
|Евгений Никишин
|8
|Гус Тил
90′
|31
|Евгений Ушаков
89′
|49
|Джано Ананидзе
|94
|Владимир Клонцак
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Сергей Архипов(Россия, Ульяновск)