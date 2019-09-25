«Спартак» обыграл «Камаз» в 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу

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В составе победителей дублем отметился Эсекьель Понсе (22-я, 76-я минуты), у проигравших отличился Давид Караев (25, с пенальти).

«Спартак» одержал первую победу с 25 августа, тогда красно-белые в чемпионате России в гостях обыграли самарские «Крылья Советов» (2:1). После этого последовали три поражения в первенстве страны от «Зенита» (0:1), «Урала» (1:2), «Уфы» (0:1) и проигрыш португальской «Браге» (1:2) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, причем три поражения «Спартак» потерпел на своем поле.

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«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав в 10 матчах 14 очков. «Камаз» лидирует в зоне «Урал-Приволжье» Олимп — Профессиональной футбольной лиги, имея в активе 28 очков после 11 туров.

В 1/8 финала «Спартак» сыграет с «Ростовом», который переиграл в гостях саранскую «Мордовию» — 2:0. Матчи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября, хозяин поля матча между «Спартаком» и «Ростовом» определится с помощью жребия.