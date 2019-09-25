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10«Спартак» проиграл «Уралу»
21:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Ростов» в первом матче Зайнутдинова после травмы победил в Кубке России и вышел на «Спартак»

«Ростов», за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, обыграл в Саранске местную «Мордовию» в матче 1/16 финала Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ростова». Голы забили Ивелин Попов (51-я минута, с пенальти) и Александр Саплинов (57).

Стоит отметить, что на 77-й минуте на поле появился Зайнутдинов, у которого были проблемы с коленом и из-за этого он пропустил старт сезона в российской премьер-лиге и не мог помочь сборной Казахстана в матчах отборочного цикла Евро-2020. Однако на днях 21-летний полузащитник вернулся к общекомандным тренировкам, а сегодня, 25 сентября, сыграл первый матч в новом сезоне.

В 1/8 финала «Ростов» сыграет с московским «Спартаком», который обыграл в Набережных Челнах местный «КАМАЗ» со счетом 2:1.

Мордовия
0:2
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Кубок России, 1/16 финала25.09.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Старт
Главные тренеры
Марат МустафинВалерий Карпин
Голы
Ивелин Попов51′
Александр Саплинов57′
Составы команд
31Олег Смирнов
30Сергей Песьяков
3Евгений Стрелов
3Мацей Вилюш
19Радик Юсупов
4Данила Ведерников
24Игорь Климов
5Деннис Хаджикадунич
90Андрей Хрипков
25Арсений Логашов
7Александр Джумаев
15Данил Глебов
17Филипп Дворецков
26Александр Саплинов
25Денис Поярков
38′
47Александр Долгов
96Владислав Адаев
22Кирилл Маляров
77′
8Сергей Сухарев
50′63′
18Бактиер Зайнутдинов
88Данила Буранов
8Ивелин Попов
67′
15Виктор Сергеев
77′
17Матиас Норманн
13Денис Соболев
19Хорен Байрамян
67′
14Элдор Шомуродов
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Амелин(Россия, Тула)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
Боковой судьяИгорь Князев(Россия, Курск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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