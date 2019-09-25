«Ростов» в первом матче Зайнутдинова после травмы победил в Кубке России и вышел на «Спартак»

Стоит отметить, что на 77-й минуте на поле появился Зайнутдинов, у которого были проблемы с коленом и из-за этого он пропустил старт сезона в российской премьер-лиге и не мог помочь сборной Казахстана в матчах отборочного цикла Евро-2020. Однако на днях 21-летний полузащитник вернулся к общекомандным тренировкам, а сегодня, 25 сентября, сыграл первый матч в новом сезоне.