«Балтика» — «Локомотив»: составы команд на матч 1/16 финала Кубка России

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Равилов (Саранск).

«Локомотив», как и остальные клубы Российской Премьер-Лиги, начинает выступление в Кубке России со стадии 1/16 финала. «Балтика» в свою очередь стартовала с 1/32 финала и в прошлой стадии обыграла «Ленинградец» (2:1).