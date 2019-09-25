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10Парфенов — Кононов — 4:1
21:11 (мск), источник: Sport24

«Спартак» выдал худшую игру в сезоне, но умудрился пройти клуб из ПФЛ. КАМАЗ — красавцы

Кононов спасся от отставки.

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Источник: spartak.com

Игра с КАМАЗом могла стать либо спасением, либо приговором для Олега Кононова. За несколько дней до игры появилась информация, что «Спартак» снимет тренера с должности, если команда не пройдет в следующий этап Кубка. В связи с этим Кононов выставил основной состав против команды ПФЛ — в основе не было только Шюррле.

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Для КАМАЗа приезд «Спартака» — событие. Там после жеребьевки всерьез велись разговоры о том, что игру перенесут в Саранск или Казань. К счастью для болельщиков из Набережных Челнов, игра прошла в их городе. В котором, правда, ввели особый режим — во всех районах дежурили полицейские.

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Уже на второй минуте «Спартак» мог открывать счет — в течение 10 секунд Бакаев попал в перекладину, вратарь КАМАЗа Кобзев отразил удар Тиля, а защитник заблокировал добивание Жиго в стиле Евгения Чернова (ну ладно, не настолько эффектно). В это же время на спартаковской трибуне болельщики растянули баннер с едким намеком в адрес Кононова: «Окончен бой, бери пиджак ****** [иди] домой», подкрепив это зарядом «A tutti avanti Massimo Carrera».

Несмотря на огромную разницу в классе, «Спартак» не мог показать ничего вменяемого. Игроки КАМАЗа накрывали прессингом Жиго и Джикию, заставляли Крала использовать исключительно диагонали, а Зобнина — тащить мяч на дриблинге. Все это у спартаковцев получалось не лучшим образом. Повезло, что Бакаев на 21 минуте здорово навесил на Понсе, который переправил мяч в ворота.

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Но радость спартаковцев была недолгой. Спустя минуту Зобнин сбил в штрафной Караева (лучший бомбардир зоны Урал-Поволжье с 11 голами в 10 играх), и он же четко реализовал пенальти.

Вообще КАМАЗ идет с пятиочковым отрывом в своей зоне, а лучшие бомбардиры в ней — Караев и пропускавший матч со «Спартаком» Гаглоев (9 голов в 10 матчах). Во втором тайме КАМАЗ показал, почему не просто так добрался до такой стадии Кубка. К борьбе они приплюсовали классную работу с мячом и комбинации. Само собой, с позволения совсем вялого и инертного «Спартака». Особенно выделялся Караев, который круто стартовал за спины защитникам и несколько раз зарабатывал опасные штрафные. Тренер КАМАЗа Михаил Белов не скрывал улыбку, когда Караев у углового флажка не давал отобрать у себя мяч сразу двум соперникам.

КАМАЗ был обязан забивать еще, но Стефанович и Чушъялов банально не попадали по воротам с линии вратарской. Ну, а «Спартак» воспользовался своим единственным шансом во втором тайме. Жиго жестко отобрал мяч у Караева, Тиль разогнал контратаку, в которой Бакаев вывел Понсе на удар. 1:2.

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Сразу после этого КАМАЗ заработал опаснейший штрафной, но после попадания мяча в стенку Ребров сделал настоящий чудо-сейв после добивания. И тут же услышал заряд со своей фамилией.

Очень обидное поражение для КАМАЗа, который реально на равных играл с куда более сильным соперником, но уступил из-за собственной слабой реализации. Ну, а Кононов, похоже, сохраняет свой пост. Надолго ли?

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КАМАЗ
1:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Кубок России, 1/16 финала25.09.2019, 18:30 (МСК UTC+3)КАМАЗ, 5980 зрителей
Главные тренеры
Михаил БеловОлег Кононов
Голы
Давид Караев24′
Эсекиэль Понсе21′
Эсекиэль Понсе76′
Составы команд
16Александр Кобзев
32Артем Ребров
4Антон Бочаров
92Николай Рассказов
7Руслан Аюкин
6Айртон
5Павел Евсеев
2Самюэль Жиго
78′
18Даниил Криворучко
14Георгий Джикия
37Евгений Воронин
10Зелимхан Бакаев
10Давид Караев
19Эсекиэль Понсе
8Вадим Черный
87′
33Алекс Крал
29′
71Илья Стефанович
13′61′
47Роман Зобнин
87′
14Денис Чушъялов
23Джордан Ларссон
60′
42Юрий Кириллов
85′
25Лоренсо Мельгарехо
12Евгений Никишин
8Гус Тил
90′
31Евгений Ушаков
88′
49Джано Ананидзе
94Владимир Клонцак
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяСергей Архипов(Россия, Ульяновск)
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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