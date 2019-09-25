«Спартак» выдал худшую игру в сезоне, но умудрился пройти клуб из ПФЛ. КАМАЗ — красавцы
Кононов спасся от отставки.
Кононов спасся от отставки.
Игра с КАМАЗом могла стать либо спасением, либо приговором для Олега Кононова. За несколько дней до игры появилась информация, что «Спартак» снимет тренера с должности, если команда не пройдет в следующий этап Кубка. В связи с этим Кононов выставил основной состав против команды ПФЛ — в основе не было только Шюррле.
Для КАМАЗа приезд «Спартака» — событие. Там после жеребьевки всерьез велись разговоры о том, что игру перенесут в Саранск или Казань. К счастью для болельщиков из Набережных Челнов, игра прошла в их городе. В котором, правда, ввели особый режим — во всех районах дежурили полицейские.
Уже на второй минуте «Спартак» мог открывать счет — в течение 10 секунд Бакаев попал в перекладину, вратарь КАМАЗа Кобзев отразил удар Тиля, а защитник заблокировал добивание Жиго в стиле Евгения Чернова (ну ладно, не настолько эффектно). В это же время на спартаковской трибуне болельщики растянули баннер с едким намеком в адрес Кононова: «Окончен бой, бери пиджак ****** [иди] домой», подкрепив это зарядом «A tutti avanti Massimo Carrera».
Несмотря на огромную разницу в классе, «Спартак» не мог показать ничего вменяемого. Игроки КАМАЗа накрывали прессингом Жиго и Джикию, заставляли Крала использовать исключительно диагонали, а Зобнина — тащить мяч на дриблинге. Все это у спартаковцев получалось не лучшим образом. Повезло, что Бакаев на 21 минуте здорово навесил на Понсе, который переправил мяч в ворота.
Но радость спартаковцев была недолгой. Спустя минуту Зобнин сбил в штрафной Караева (лучший бомбардир зоны
Вообще КАМАЗ идет с пятиочковым отрывом в своей зоне, а лучшие бомбардиры в ней — Караев и пропускавший матч со «Спартаком» Гаглоев (9 голов в 10 матчах). Во втором тайме КАМАЗ показал, почему не просто так добрался до такой стадии Кубка. К борьбе они приплюсовали классную работу с мячом и комбинации. Само собой, с позволения совсем вялого и инертного «Спартака». Особенно выделялся Караев, который круто стартовал за спины защитникам и несколько раз зарабатывал опасные штрафные. Тренер КАМАЗа Михаил Белов не скрывал улыбку, когда Караев у углового флажка не давал отобрать у себя мяч сразу двум соперникам.
КАМАЗ был обязан забивать еще, но Стефанович и Чушъялов банально не попадали по воротам с линии вратарской. Ну, а «Спартак» воспользовался своим единственным шансом во втором тайме. Жиго жестко отобрал мяч у Караева, Тиль разогнал контратаку, в которой Бакаев вывел Понсе на удар. 1:2.
Сразу после этого КАМАЗ заработал опаснейший штрафной, но после попадания мяча в стенку Ребров сделал настоящий
Очень обидное поражение для КАМАЗа, который реально на равных играл с куда более сильным соперником, но уступил
|Михаил Белов
|Олег Кононов
|Давид Караев
|24′
|Эсекиэль Понсе
|21′
|Эсекиэль Понсе
|76′
|16
|Александр Кобзев
|32
|Артем Ребров
|4
|Антон Бочаров
|92
|Николай Рассказов
|7
|Руслан Аюкин
|6
|Айртон
|5
|Павел Евсеев
|2
|Самюэль Жиго
78′
|18
|Даниил Криворучко
|14
|Георгий Джикия
|37
|Евгений Воронин
|10
|Зелимхан Бакаев
|10
|Давид Караев
|19
|Эсекиэль Понсе
|8
|Вадим Черный
87′
|33
|Алекс Крал
29′
|71
|Илья Стефанович
13′61′
|47
|Роман Зобнин
87′
|14
|Денис Чушъялов
|23
|Джордан Ларссон
60′
|42
|Юрий Кириллов
85′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|12
|Евгений Никишин
|8
|Гус Тил
90′
|31
|Евгений Ушаков
88′
|49
|Джано Ананидзе
|94
|Владимир Клонцак
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Сергей Архипов(Россия, Ульяновск)