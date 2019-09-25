«Спартак» выдал худшую игру в сезоне, но умудрился пройти клуб из ПФЛ. КАМАЗ — красавцы

Источник: spartak.com

Игра с КАМАЗом могла стать либо спасением, либо приговором для Олега Кононова. За несколько дней до игры появилась информация, что «Спартак» снимет тренера с должности, если команда не пройдет в следующий этап Кубка. В связи с этим Кононов выставил основной состав против команды ПФЛ — в основе не было только Шюррле.

Для КАМАЗа приезд «Спартака» — событие. Там после жеребьевки всерьез велись разговоры о том, что игру перенесут в Саранск или Казань. К счастью для болельщиков из Набережных Челнов, игра прошла в их городе. В котором, правда, ввели особый режим — во всех районах дежурили полицейские.

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Уже на второй минуте «Спартак» мог открывать счет — в течение 10 секунд Бакаев попал в перекладину, вратарь КАМАЗа Кобзев отразил удар Тиля, а защитник заблокировал добивание Жиго в стиле Евгения Чернова (ну ладно, не настолько эффектно). В это же время на спартаковской трибуне болельщики растянули баннер с едким намеком в адрес Кононова: «Окончен бой, бери пиджак ****** [иди] домой», подкрепив это зарядом «A tutti avanti Massimo Carrera».

Несмотря на огромную разницу в классе, «Спартак» не мог показать ничего вменяемого. Игроки КАМАЗа накрывали прессингом Жиго и Джикию, заставляли Крала использовать исключительно диагонали, а Зобнина — тащить мяч на дриблинге. Все это у спартаковцев получалось не лучшим образом. Повезло, что Бакаев на 21 минуте здорово навесил на Понсе, который переправил мяч в ворота.

Но радость спартаковцев была недолгой. Спустя минуту Зобнин сбил в штрафной Караева (лучший бомбардир зоны Урал-Поволжье с 11 голами в 10 играх), и он же четко реализовал пенальти.

Вообще КАМАЗ идет с пятиочковым отрывом в своей зоне, а лучшие бомбардиры в ней — Караев и пропускавший матч со «Спартаком» Гаглоев (9 голов в 10 матчах). Во втором тайме КАМАЗ показал, почему не просто так добрался до такой стадии Кубка. К борьбе они приплюсовали классную работу с мячом и комбинации. Само собой, с позволения совсем вялого и инертного «Спартака». Особенно выделялся Караев, который круто стартовал за спины защитникам и несколько раз зарабатывал опасные штрафные. Тренер КАМАЗа Михаил Белов не скрывал улыбку, когда Караев у углового флажка не давал отобрать у себя мяч сразу двум соперникам.

КАМАЗ был обязан забивать еще, но Стефанович и Чушъялов банально не попадали по воротам с линии вратарской. Ну, а «Спартак» воспользовался своим единственным шансом во втором тайме. Жиго жестко отобрал мяч у Караева, Тиль разогнал контратаку, в которой Бакаев вывел Понсе на удар. 1:2.

Сразу после этого КАМАЗ заработал опаснейший штрафной, но после попадания мяча в стенку Ребров сделал настоящий чудо-сейв после добивания. И тут же услышал заряд со своей фамилией.