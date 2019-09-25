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21:21 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» проиграл «Нижнему Новгороду» в 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу

ТАСС, 25 сентября. «Краснодар» уступил «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1 в гостевом матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу.

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Мяч на 78-й минуте забил Александр Ставпец. Для «Краснодара» это поражение стало третьим подряд. Ранее команда проиграла швейцарскому «Базелю» (0:5) в Лиге Европы и московскому ЦСКА (2:3) в чемпионате России. Оба поражения «Краснодар» потерпел в гостях.

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Футбол

Кубок России 2019/2020
1/16 финала, 25.09.2019, 18:30

Шинник0Сочи0П 5:4

«Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает четвертое место, набрав в 10 матчах 20 очков, «Нижний Новгород» идет 12-м в Олимп — Футбольной национальной лиге, имея в активе 18 очков после 14 туров.

В 1/8 финала «Нижний Новгород» сыграет с ярославским «Шинником», который в серии пенальти обыграл «Сочи» (0:0, по пенальти — 5:4). Матчи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября, хозяин поля матча между «Нижним Новгородом» и «Шинником» определится с помощью жребия.

В других матчах тульский «Арсенал» обыграл воронежский «Факел» со счетом 2:1, подмосковные «Химки» разгромили казанский «Рубин» — 3:0, екатеринбургский «Урал» оказался сильнее новороссийского «Черноморца» — 2:0. В следующем раунде «Арсенал» встретится с «Уралом», а «Химки» сыграют с победителем матча «Чертаново» — «Оренбург».

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1:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, 1/16 финала25.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Нижний Новгород, 17870 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ЧерышевМурад Мусаев
Голы
Александр Ставпец78′
Составы команд
1Артур Анисимов
1Станислав Крицюк
24Виталий Федорив
3Йон Гудни Фьолусон
29Владимир Хозин
5Урош Спаич
67′
58Илья Зуев
68′
11Дмитрий Скопинцев
10Максим Палиенко
21Юнес Намли
20Павел Комолов
56′
89Дмитрий Стоцкий
41Александр Сапета
33Маркус Берг
61Александр Ставпец
93Магомед-Шапи Сулейманов
3Али Гаджибеков
80′
6Кристиан Рамирес
46′
87Юрий Лебедев
87′
47Даниил Уткин
13Павел Игнатович
88′
77Руслан Камболов
22′69′
55Юрий Морозов
53Александр Черников
17Павел Голышев
69′
31Кайю
17′80′
8Иван Чудин
60Герман Онугха
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИван Сиденков(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяАлександр Шимарыгин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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