«Краснодар» проиграл «Нижнему Новгороду» в 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу

Мяч на 78-й минуте забил Александр Ставпец. Для «Краснодара» это поражение стало третьим подряд. Ранее команда проиграла швейцарскому «Базелю» (0:5) в Лиге Европы и московскому ЦСКА (2:3) в чемпионате России. Оба поражения «Краснодар» потерпел в гостях.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rXgX7rugAbM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Кубок России 2019/2020 1/16 финала, 25.09.2019, 18:30 Шинник 0 Сочи 0 П 5:4

«Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает четвертое место, набрав в 10 матчах 20 очков, «Нижний Новгород» идет 12-м в Олимп — Футбольной национальной лиге, имея в активе 18 очков после 14 туров.

В 1/8 финала «Нижний Новгород» сыграет с ярославским «Шинником», который в серии пенальти обыграл «Сочи» (0:0, по пенальти — 5:4). Матчи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября, хозяин поля матча между «Нижним Новгородом» и «Шинником» определится с помощью жребия.