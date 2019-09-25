«Краснодар» проиграл «Нижнему Новгороду» в 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу
ТАСС, 25 сентября. «Краснодар» уступил «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1 в гостевом матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу.
ТАСС, 25 сентября. «Краснодар» уступил «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1 в гостевом матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу.
Мяч на 78-й минуте забил Александр Ставпец. Для «Краснодара» это поражение стало третьим подряд. Ранее команда проиграла швейцарскому «Базелю» (0:5) в Лиге Европы и московскому ЦСКА (2:3) в чемпионате России. Оба поражения «Краснодар» потерпел в гостях.
«Краснодар» в турнирной таблице Российской
В 1/8 финала «Нижний Новгород» сыграет с ярославским «Шинником», который в серии пенальти обыграл «Сочи» (0:0, по пенальти — 5:4). Матчи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября, хозяин поля матча между «Нижним Новгородом» и «Шинником» определится с помощью жребия.
В других матчах тульский «Арсенал» обыграл воронежский «Факел» со счетом 2:1, подмосковные «Химки» разгромили казанский «Рубин» — 3:0, екатеринбургский «Урал» оказался сильнее новороссийского «Черноморца» — 2:0. В следующем раунде «Арсенал» встретится с «Уралом», а «Химки» сыграют с победителем матча «Чертаново» — «Оренбург».
|Дмитрий Черышев
|Мурад Мусаев
|Александр Ставпец
|78′
|1
|Артур Анисимов
|1
|Станислав Крицюк
|24
|Виталий Федорив
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|29
|Владимир Хозин
|5
|Урош Спаич
67′
|58
|Илья Зуев
68′
|11
|Дмитрий Скопинцев
|10
|Максим Палиенко
|21
|Юнес Намли
|20
|Павел Комолов
56′
|89
|Дмитрий Стоцкий
|41
|Александр Сапета
|33
|Маркус Берг
|61
|Александр Ставпец
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|3
|Али Гаджибеков
80′
|6
|Кристиан Рамирес
46′
|87
|Юрий Лебедев
87′
|47
|Даниил Уткин
|13
|Павел Игнатович
88′
|77
|Руслан Камболов
22′69′
|55
|Юрий Морозов
|53
|Александр Черников
|17
|Павел Голышев
69′
|31
|Кайю
17′80′
|8
|Иван Чудин
|60
|Герман Онугха
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Иван Сиденков(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Александр Шимарыгин(Россия, Ленинградская область)