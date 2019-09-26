Драма Семина в Кубке: взял на выезд 8 дублеров, оставил в Москве 4 тренеров — и влетел «Балтике»
Закончили за полночь.
Закончили за полночь.
Юрий Семин каждый сезон возмущается тяжестью календаря, в этом году — особенно сильно. График жесточайший: за 11 последних дней у «Локомотива» четыре матча, все — выездные. А впереди — встречи с «Зенитом» в чемпионате и с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Суровую сентябрьскую серию «Локо» прошел без потерь (победил даже «Байер» в Леверкузене), но Семин не утихал. Вот, например, его слова о матче с «Оренбургом», который «Локо» хотел перенести с субботы на воскресенье:
Давайте уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?
Гендиректор Василий Кикнадзе тоже говорил о том, что принципы составления календаря нужно менять. Отвечать пришлось главе РФС Александру Дюкову — он напомнил, что и «Зенит» хотел переносить свой матч, но соответствующего регламента просто нет. Его Дюков уже поручил разработать РПЛ.
Юрий Палыч — умный человек, сильный менеджер. Может, он пытается таким образом
как-топоддавить лигу или переложить на кого-тоответственность.
При этом жертвовать Кубком России — фактически своим турниром — Семин не мог. По сравнению с матчем с «Оренбургом» он сделал десять замен, оставив в старте одного Мурило. При этом впервые с мая вышел Соломон Кверквелия, с первых минут игру начали Рыбус, Эдер и другие знакомые лица.
Главное — обилие юношей из клубной академии. Их сразу восемь. Бывало и больше — например, год назад в кубковой встрече с «Енисеем» в заявку угодили сразу десять воспитанников «Локомотива». Но тогда на поле вышло только двое из них: Роман Тугарев дебютировал в старте, Куликов — вообще в основе.
Теперь все масштабнее:
Мухин перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов», остальные заявили о себе в «Казанке» у Дениса Клюева, покинувшего клуб этим летом. Как заявил Семин, поступить с заявкой иначе он не мог.
Интересно еще, что в Москве остались четыре тренера:
Все они провели тренировку с основой в Баковке — «Локомотив» активно готовится к «Зениту».
В основное время «Балтика» и «Локомотив» настреляли по голу. Открыл счет Эдер, который забивал в Калининграде и год назад — и не просто забивал, а переводил встречу в
Хозяева и в первом тайме выглядели не хуже (и попадали в перекладину), а уж во втором совсем надавили. Сравнял Ян Казаев, уже выигрывавший Кубок России с «Тосно»:
Добавленное время разогналось ближе к финишу: Титков чуть не принес «Локомотиву» победу уже на 121-й минуте, но «Балтика» вынесен с ленточки. Все кончилось серией пенальти, которая стартовала уже за полночь по московскому времени.
Там «Локомотив» дважды сплоховал. В перекладину угодил автор гола в основное время Эдер, а решающий удар Дорофеева вытащил такой же юный вратарь «Балтики», 19-летний Бориско. Марки, Макарчук, Альшин и Глушков переиграли Коченкова.
|Евгений Калешин
|Юрий Семин
|Ян Казаев
|74′
|Эдер
|32′
|67
|Максим Бориско
|77
|Антон Коченков
|44
|Максим Тишкин
|3
|Брайн Идову
|3
|Максим Плопа
|31
|Мачей Рыбус
|10
|Ильнур Альшин
|27
|Мурило
|7
|Никита Глушков
|33
|Соломон Кверквелия
46′
|18
|Младен Кашчелан
|18
|Александр Коломейцев
85′
|38
|Ян Казаев
52′
|69
|Даниил Куликов
64′
|11
|Михаил Маркин
|19
|Эдер
83′
|33
|Аллеф
|94
|Дмитрий Рыбчинский
84′
|8
|Аслан Дудиев
86′
|2
|Дмитрий Живоглядов
|9
|Артем Макарчук
|67
|Роман Тугарев
110′
|26
|Артем Мещанинов
71′89′
|38
|Николай Титков
|2
|Наилсон
|22
|Лука Джорджевич
90′
|89
|Никита Дорофеев
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рустам Равилов(Россия, Саранск)