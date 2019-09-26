Драма Семина в Кубке: взял на выезд 8 дублеров, оставил в Москве 4 тренеров — и влетел «Балтике»

Источник: Sport24

В последнем матче 1/16 Кубка России «Локомотив» уступил «Балтике» в Калининграде.

Дело дошло до серии пенальти — там «Балтика» победила со счетом 4:1, «Локо» смазал два удара .

«Локомотив» — действующий победитель Кубка России, он брал трофей в трех из пяти последних розыгрышей.

Юрий Семин каждый сезон возмущается тяжестью календаря, в этом году — особенно сильно. График жесточайший: за 11 последних дней у «Локомотива» четыре матча, все — выездные. А впереди — встречи с «Зенитом» в чемпионате и с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Суровую сентябрьскую серию «Локо» прошел без потерь (победил даже «Байер» в Леверкузене), но Семин не утихал. Вот, например, его слова о матче с «Оренбургом», который «Локо» хотел перенести с субботы на воскресенье:

Давайте уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время? Юрий Семин

Источник: fclm.ru

Гендиректор Василий Кикнадзе тоже говорил о том, что принципы составления календаря нужно менять. Отвечать пришлось главе РФС Александру Дюкову — он напомнил, что и «Зенит» хотел переносить свой матч, но соответствующего регламента просто нет. Его Дюков уже поручил разработать РПЛ.

Юрий Палыч — умный человек, сильный менеджер. Может, он пытается таким образом как-то поддавить лигу или переложить на кого-то ответственность. Президент РФС Александр Дюков

При этом жертвовать Кубком России — фактически своим турниром — Семин не мог. По сравнению с матчем с «Оренбургом» он сделал десять замен, оставив в старте одного Мурило. При этом впервые с мая вышел Соломон Кверквелия, с первых минут игру начали Рыбус, Эдер и другие знакомые лица.

Главное — обилие юношей из клубной академии. Их сразу восемь. Бывало и больше — например, год назад в кубковой встрече с «Енисеем» в заявку угодили сразу десять воспитанников «Локомотива». Но тогда на поле вышло только двое из них: Роман Тугарев дебютировал в старте, Куликов — вообще в основе.

Теперь все масштабнее:

В старте — те же Тугарев и Куликов, а также защитник Дмитрий Рыбчинский;

На замену вместо Луки Джорджевича вышел Никита Дорофеев, а вместо Тугарева, уже в дополнительное время, Николай Титков;

В запасе остались Иннокентий Самохвалов, Станислав Магкеев и Максим Мухин.

Источник: fclm.ru

Мухин перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов», остальные заявили о себе в «Казанке» у Дениса Клюева, покинувшего клуб этим летом. Как заявил Семин, поступить с заявкой иначе он не мог.

Интересно еще, что в Москве остались четыре тренера:

Олег Пашинин;

Юрий Батуренко;

Заур Хапов;

Сергей Алексеев (тренер по физподготовке).

Все они провели тренировку с основой в Баковке — «Локомотив» активно готовится к «Зениту».

В основное время «Балтика» и «Локомотив» настреляли по голу. Открыл счет Эдер, который забивал в Калининграде и год назад — и не просто забивал, а переводил встречу в экстра-тайм, где «Локо» в конце концов и вырвал победу.

Хозяева и в первом тайме выглядели не хуже (и попадали в перекладину), а уж во втором совсем надавили. Сравнял Ян Казаев, уже выигрывавший Кубок России с «Тосно»:

Добавленное время разогналось ближе к финишу: Титков чуть не принес «Локомотиву» победу уже на 121-й минуте, но «Балтика» вынесен с ленточки. Все кончилось серией пенальти, которая стартовала уже за полночь по московскому времени.

Там «Локомотив» дважды сплоховал. В перекладину угодил автор гола в основное время Эдер, а решающий удар Дорофеева вытащил такой же юный вратарь «Балтики», 19-летний Бориско. Марки, Макарчук, Альшин и Глушков переиграли Коченкова.