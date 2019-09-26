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00:52 (мск), источник: Sport24

Драма Семина в Кубке: взял на выезд 8 дублеров, оставил в Москве 4 тренеров — и влетел «Балтике»

Закончили за полночь.

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Источник: Sport24
  • В последнем матче 1/16 Кубка России «Локомотив» уступил «Балтике» в Калининграде.
  • Дело дошло до серии пенальти — там «Балтика» победила со счетом 4:1, «Локо» смазал два удара.
  • «Локомотив» — действующий победитель Кубка России, он брал трофей в трех из пяти последних розыгрышей.

Юрий Семин каждый сезон возмущается тяжестью календаря, в этом году — особенно сильно. График жесточайший: за 11 последних дней у «Локомотива» четыре матча, все — выездные. А впереди — встречи с «Зенитом» в чемпионате и с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Суровую сентябрьскую серию «Локо» прошел без потерь (победил даже «Байер» в Леверкузене), но Семин не утихал. Вот, например, его слова о матче с «Оренбургом», который «Локо» хотел перенести с субботы на воскресенье:

Давайте уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?
Юрий Семин
Источник: fclm.ru

Гендиректор Василий Кикнадзе тоже говорил о том, что принципы составления календаря нужно менять. Отвечать пришлось главе РФС Александру Дюкову — он напомнил, что и «Зенит» хотел переносить свой матч, но соответствующего регламента просто нет. Его Дюков уже поручил разработать РПЛ.

Юрий Палыч — умный человек, сильный менеджер. Может, он пытается таким образом как-то поддавить лигу или переложить на кого-то ответственность.
Президент РФС Александр Дюков

При этом жертвовать Кубком России — фактически своим турниром — Семин не мог. По сравнению с матчем с «Оренбургом» он сделал десять замен, оставив в старте одного Мурило. При этом впервые с мая вышел Соломон Кверквелия, с первых минут игру начали Рыбус, Эдер и другие знакомые лица.

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Главное — обилие юношей из клубной академии. Их сразу восемь. Бывало и больше — например, год назад в кубковой встрече с «Енисеем» в заявку угодили сразу десять воспитанников «Локомотива». Но тогда на поле вышло только двое из них: Роман Тугарев дебютировал в старте, Куликов — вообще в основе.

Теперь все масштабнее:

  • В старте — те же Тугарев и Куликов, а также защитник Дмитрий Рыбчинский;
  • На замену вместо Луки Джорджевича вышел Никита Дорофеев, а вместо Тугарева, уже в дополнительное время, Николай Титков;
  • В запасе остались Иннокентий Самохвалов, Станислав Магкеев и Максим Мухин.
Источник: fclm.ru

Мухин перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов», остальные заявили о себе в «Казанке» у Дениса Клюева, покинувшего клуб этим летом. Как заявил Семин, поступить с заявкой иначе он не мог.

Интересно еще, что в Москве остались четыре тренера:

  • Олег Пашинин;
  • Юрий Батуренко;
  • Заур Хапов;
  • Сергей Алексеев (тренер по физподготовке).

Все они провели тренировку с основой в Баковке — «Локомотив» активно готовится к «Зениту».

В основное время «Балтика» и «Локомотив» настреляли по голу. Открыл счет Эдер, который забивал в Калининграде и год назад — и не просто забивал, а переводил встречу в экстра-тайм, где «Локо» в конце концов и вырвал победу.

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Хозяева и в первом тайме выглядели не хуже (и попадали в перекладину), а уж во втором совсем надавили. Сравнял Ян Казаев, уже выигрывавший Кубок России с «Тосно»:

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Добавленное время разогналось ближе к финишу: Титков чуть не принес «Локомотиву» победу уже на 121-й минуте, но «Балтика» вынесен с ленточки. Все кончилось серией пенальти, которая стартовала уже за полночь по московскому времени.

Там «Локомотив» дважды сплоховал. В перекладину угодил автор гола в основное время Эдер, а решающий удар Дорофеева вытащил такой же юный вратарь «Балтики», 19-летний Бориско. Марки, Макарчук, Альшин и Глушков переиграли Коченкова.

  • Матч посетил Станислав Черчесов, недавно победивший в Калининграде со сборной России Казахстан. А из запаса «Балтики» за игрой следил его сын Станислав Черчесов-младший, которому в четверг исполнилось 27 лет.
  • В 1/8 финала «Балтика» встретится с «Торпедо», тоже выбившим клуб премьер-лиги — «Крылья Советов». Матч должен состояться 30 или 31 октября.
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По пенальти: 4:1Основное время: 1:1 (0:1)
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Футбол, Кубок России, 1/16 финала25.09.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Калининград, 17807 зрителей
Главные тренеры
Евгений КалешинЮрий Семин
Голы
Ян Казаев74′
Эдер32′
Составы команд
67Максим Бориско
77Антон Коченков
44Максим Тишкин
3Брайн Идову
3Максим Плопа
31Мачей Рыбус
10Ильнур Альшин
27Мурило
7Никита Глушков
33Соломон Кверквелия
46′
18Младен Кашчелан
18Александр Коломейцев
85′
38Ян Казаев
52′
69Даниил Куликов
64′
11Михаил Маркин
19Эдер
83′
33Аллеф
94Дмитрий Рыбчинский
84′
8Аслан Дудиев
86′
2Дмитрий Живоглядов
9Артем Макарчук
67Роман Тугарев
110′
26Артем Мещанинов
71′89′
38Николай Титков
2Наилсон
22Лука Джорджевич
90′
89Никита Дорофеев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРустам Равилов(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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