Болельщиков «Спартака» посадили в клетку и закрыли на ключ. МВД говорит, что все нормально
А помните, в нашей стране проходил чемпионат мира?
А помните, в нашей стране проходил чемпионат мира?
Инцидент в Набережных Челнах — главная новость послекубкового четверга в России. Не вылет из турнира его последнего победителя «Локомотива» и «Краснодара с «Динамо». Не шикарные голы, забитые клубами ФНЛ. Не переполненные трибуны в провинции. А то, что в России опять запирают, закрывают, запрещают.
Казалось бы, успешный и «лучший в истории» чемпионат мира должен был дать толчок развитию футбола — в том числе, в плане работы с болельщиками и конвертации этой работы в прибыли для клубов. Но о болельщиках у футбольных и муниципальных властей мнение одно: лишь бы не мешали.
В Челнах перед игрой всех загоняли в клетку, еще и приговаривая: «Сейчас запрем, потом уже не зайдете». Трагедии «Эйзеля» и «Лужников» ничему не научили. Случись на трибуне пожар или обрушение, на сколько десятков или сотен человек увеличилось бы количество жертв, по сравнению с трибуной, где обеспечен свободный выход зрителей?
Конечно, ближе к концу стюардам уже надоело постоянно закрывать и открывать двери желающим сходить по нужде или за горячим эчпочмаком. Более того, один из них даже получил пару раз от разогретого не только активной поддержкой фаната за нежелание отпирать дверь. Вопрос в том, чьей идеей было запереть сектор на ключ да еще и оградить всю трибуну несколькими рядами заборов?
В нашей стране всем плевать на комфорт болельщиков — тех людей, что приносят клубам доход. Их можно заставить смотреть футбол через клетку и натянутую за воротами сетку. Им можно не сообщать даты матчей до последнего — пусть
Разве мало мы помним случаев, когда люди гибли
Футбол в России — это
Избиение в Ростове (кстати, виновные так и не наказаны), клетки в Набережных Челнах, поливание из брандспойта в Воронеже — вот сегодняшнее лицо российского футбола. Власти безнаказанно устраивают беспредел, а болельщики безропотно соглашаются на это.
А вот официальная позиция МВД:
«Во время проведения матча на стадионе «КАМАЗ» присутствовало 5 980 зрителей, из них 1200 болельщиков команды «Спартак». Также на двух специально организованных
Было выявлено два факта нарушения общественного порядка: один из болельщиков хотел пройти на матч в состоянии алкогольного опьянения, другой пытался зажечь файер. Противоправные действия граждан были немедленно пресечены. Болельщики «Спартака» поблагодарили организаторов матча за отличное проведение игры и теплый прием, — цитирует
Выводы делайте сами.
|Михаил Белов
|Олег Кононов
|Давид Караев
|24′
|Эсекиэль Понсе
|21′
|Эсекиэль Понсе
|76′
|16
|Александр Кобзев
|32
|Артем Ребров
|4
|Антон Бочаров
|92
|Николай Рассказов
|7
|Руслан Аюкин
|6
|Айртон
|5
|Павел Евсеев
|2
|Самюэль Жиго
78′
|18
|Даниил Криворучко
|14
|Георгий Джикия
|37
|Евгений Воронин
|10
|Зелимхан Бакаев
|10
|Давид Караев
|19
|Эсекиэль Понсе
|8
|Вадим Черный
87′
|33
|Алекс Крал
29′
|71
|Илья Стефанович
13′61′
|47
|Роман Зобнин
87′
|14
|Денис Чушъялов
|23
|Джордан Ларссон
60′
|42
|Юрий Кириллов
85′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|12
|Евгений Никишин
|8
|Гус Тил
90′
|31
|Евгений Ушаков
88′
|49
|Джано Ананидзе
|94
|Владимир Клонцак
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Сергей Архипов(Россия, Ульяновск)