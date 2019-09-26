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16:59 (мск), источник: Sport24

Болельщиков «Спартака» посадили в клетку и закрыли на ключ. МВД говорит, что все нормально

А помните, в нашей стране проходил чемпионат мира?

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Источник: РИА "Новости"

Инцидент в Набережных Челнах — главная новость послекубкового четверга в России. Не вылет из турнира его последнего победителя «Локомотива» и «Краснодара с «Динамо». Не шикарные голы, забитые клубами ФНЛ. Не переполненные трибуны в провинции. А то, что в России опять запирают, закрывают, запрещают.

Казалось бы, успешный и «лучший в истории» чемпионат мира должен был дать толчок развитию футбола — в том числе, в плане работы с болельщиками и конвертации этой работы в прибыли для клубов. Но о болельщиках у футбольных и муниципальных властей мнение одно: лишь бы не мешали.

В Челнах перед игрой всех загоняли в клетку, еще и приговаривая: «Сейчас запрем, потом уже не зайдете». Трагедии «Эйзеля» и «Лужников» ничему не научили. Случись на трибуне пожар или обрушение, на сколько десятков или сотен человек увеличилось бы количество жертв, по сравнению с трибуной, где обеспечен свободный выход зрителей?

Источник: РИА "Новости"

Конечно, ближе к концу стюардам уже надоело постоянно закрывать и открывать двери желающим сходить по нужде или за горячим эчпочмаком. Более того, один из них даже получил пару раз от разогретого не только активной поддержкой фаната за нежелание отпирать дверь. Вопрос в том, чьей идеей было запереть сектор на ключ да еще и оградить всю трибуну несколькими рядами заборов?

В нашей стране всем плевать на комфорт болельщиков — тех людей, что приносят клубам доход. Их можно заставить смотреть футбол через клетку и натянутую за воротами сетку. Им можно не сообщать даты матчей до последнего — пусть как-то исхитряются и попадают на игру. Но в данном случае речь идет уже не о комфорте, а о безопасности.

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Разве мало мы помним случаев, когда люди гибли из-за отсутствия возможности спастись, из-за перекрытых пожарных выходов? Кстати, в Челнах пожарные расчеты стояли прямо у гостевой трибуны. Вопросов запертые двери и перекрытые выходы у них не вызвали. Почему-то в России принято скорбеть о последствиях трагедий, нежели попытаться включить мозг и предотвратить их. Что ж, на этот раз обошлось. Выдохнули.

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Футбол в России — это по-прежнему война, а не праздник. В Набережных Челнах безопасность обеспечивали и МВД, и ЧОПы, и некая «Народная дружина», и солдаты. В город всего лишь приехали несколько сотен спартаковских болельщиков — многие с семьями, — чтобы посмотреть футбол. Но людей за их же деньги отправили в загон и заперли на ключ, а футбол смотреть заставили через две решетки… Проблема в том, что подобные зарешеченные сектора — отнюдь не челнинское ноу-хау. Съездите в Уфу.

Избиение в Ростове (кстати, виновные так и не наказаны), клетки в Набережных Челнах, поливание из брандспойта в Воронеже — вот сегодняшнее лицо российского футбола. Власти безнаказанно устраивают беспредел, а болельщики безропотно соглашаются на это.

А вот официальная позиция МВД:

«Во время проведения матча на стадионе «КАМАЗ» присутствовало 5 980 зрителей, из них 1200 болельщиков команды «Спартак». Также на двух специально организованных фан-зонах присутствовало 700 зрителей, в том числе 50 болельщиков команды гостей.

Было выявлено два факта нарушения общественного порядка: один из болельщиков хотел пройти на матч в состоянии алкогольного опьянения, другой пытался зажечь файер. Противоправные действия граждан были немедленно пресечены. Болельщики «Спартака» поблагодарили организаторов матча за отличное проведение игры и теплый прием, — цитирует пресс-службу МВД «РБ-Спорт».

Выводы делайте сами.

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КАМАЗ
1:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Кубок России, 1/16 финала25.09.2019, 18:30 (МСК UTC+3)КАМАЗ, 5980 зрителей
Главные тренеры
Михаил БеловОлег Кононов
Голы
Давид Караев24′
Эсекиэль Понсе21′
Эсекиэль Понсе76′
Составы команд
16Александр Кобзев
32Артем Ребров
4Антон Бочаров
92Николай Рассказов
7Руслан Аюкин
6Айртон
5Павел Евсеев
2Самюэль Жиго
78′
18Даниил Криворучко
14Георгий Джикия
37Евгений Воронин
10Зелимхан Бакаев
10Давид Караев
19Эсекиэль Понсе
8Вадим Черный
87′
33Алекс Крал
29′
71Илья Стефанович
13′61′
47Роман Зобнин
87′
14Денис Чушъялов
23Джордан Ларссон
60′
42Юрий Кириллов
85′
25Лоренсо Мельгарехо
12Евгений Никишин
8Гус Тил
90′
31Евгений Ушаков
88′
49Джано Ананидзе
94Владимир Клонцак
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяСергей Архипов(Россия, Ульяновск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
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