ФК «Камаз» объяснил, почему болельщики «Спартака» были заперты в секторе

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» 25 сентября обыграл «Камаз» со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых зафиксировано, что болельщиков московской команды запускают на сектор, огороженный железной сеткой, после чего запирают вход на трибуну на ключ.

«Перед началом матча сектор, предназначенный для размещения болельщиков “Спартака”, был укреплен дополнительными ограждениями с установкой четырех дверей на входах, — говорится в заявлении. — С начала матча за двери сектора отвечали контролеры, двери держались закрытыми на защелки замков. Вход на трибуны для болельщиков и выход к точкам питания и местам общественного пользования осуществлялся в полном объеме без каких-либо ограничений. Выход с трибуны болельщиками не ограничивался, что подтверждается видеозаписями камер наблюдения».

«Контролер-распорядитель, закрывший дверь № 3 на ключ до начала матча, сразу же получил от службы безопасности стадиона распоряжение открыть замок и держать дверь закрытой только на язычок замка, не препятствуя выходу болельщиков с трибуны в туалет, буфет и так далее, — также сообщается в заявлении. — Двери ограждения закрывались на защелки с целью предотвращения массового неконтролируемого выхода болельщиков “Спартака” на полосу между трибунами и ограждением поля».