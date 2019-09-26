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18:07 (мск), источник: ТАСС

ФК «Камаз» объяснил, почему болельщики «Спартака» были заперты в секторе

ТАСС, 26 сентября. Болельщики футбольного клуба «Спартак» были заперты в секторе на матче Олимп — Кубка России против «Камаза» в Набережных Челнах для предотвращения массового неконтролируемого выхода на полосу между трибунами и ограждением поля. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба «Камаза».

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» 25 сентября обыграл «Камаз» со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых зафиксировано, что болельщиков московской команды запускают на сектор, огороженный железной сеткой, после чего запирают вход на трибуну на ключ.

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«Перед началом матча сектор, предназначенный для размещения болельщиков “Спартака”, был укреплен дополнительными ограждениями с установкой четырех дверей на входах, — говорится в заявлении. — С начала матча за двери сектора отвечали контролеры, двери держались закрытыми на защелки замков. Вход на трибуны для болельщиков и выход к точкам питания и местам общественного пользования осуществлялся в полном объеме без каких-либо ограничений. Выход с трибуны болельщиками не ограничивался, что подтверждается видеозаписями камер наблюдения».

«Контролер-распорядитель, закрывший дверь № 3 на ключ до начала матча, сразу же получил от службы безопасности стадиона распоряжение открыть замок и держать дверь закрытой только на язычок замка, не препятствуя выходу болельщиков с трибуны в туалет, буфет и так далее, — также сообщается в заявлении. — Двери ограждения закрывались на защелки с целью предотвращения массового неконтролируемого выхода болельщиков “Спартака” на полосу между трибунами и ограждением поля».

На официальном сайте клуба вместе с заявлением опубликованы видеозаписи с камер наблюдения.

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КАМАЗ
1:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Кубок России, 1/16 финала25.09.2019, 18:30 (МСК UTC+3)КАМАЗ, 5980 зрителей
Главные тренеры
Михаил БеловОлег Кононов
Голы
Давид Караев24′
Эсекиэль Понсе21′
Эсекиэль Понсе76′
Составы команд
16Александр Кобзев
32Артем Ребров
4Антон Бочаров
92Николай Рассказов
7Руслан Аюкин
6Айртон
5Павел Евсеев
2Самюэль Жиго
78′
18Даниил Криворучко
14Георгий Джикия
37Евгений Воронин
10Зелимхан Бакаев
10Давид Караев
19Эсекиэль Понсе
8Вадим Черный
87′
33Алекс Крал
29′
71Илья Стефанович
13′61′
47Роман Зобнин
87′
14Денис Чушъялов
23Джордан Ларссон
60′
42Юрий Кириллов
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25Лоренсо Мельгарехо
12Евгений Никишин
8Гус Тил
90′
31Евгений Ушаков
88′
49Джано Ананидзе
94Владимир Клонцак
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяСергей Архипов(Россия, Ульяновск)
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  • Вошел в игру
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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