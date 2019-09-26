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18:22 (мск), источник: ТАСС

РФС считает недопустимыми меры по отношению к болельщикам на матче «Камаз» — «Спартак»

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) считает недопустимыми меры ограничения по отношению к болельщикам во время матча 1/16 финала Олимп — Кубка России между «Камазом» и московским «Спартаком» в Набережных Челнах. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в среду обыграл «Камаз» со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира. После игры в социальных сетях появились видеозаписи, на которых зафиксировано, что болельщиков московской команды запускают на сектор, огороженный железной сеткой, после чего запирают вход на трибуну.

«Матч 1/16 финала Кубка России между ФК “Камаз” и ФК “Спартак” изначально был отнесен к матчу повышенной сложности. Организаторами матча — ФК “Камаз” — совместно с МВД был разработан комплекс дополнительных мер безопасности, который был согласован, — сказал Мельников. — Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков являются недопустимыми нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами. При этом никаких нареканий со стороны сотрудников ФК “Спартак”, отвечающих за безопасность, до матча, во время его проведения и после мы не получали».

«Этот случай будет рассмотрен на КДК, и мы надеемся, что ФК “Камаз” и все ответственные будут привлечены к ответственности. Футбол для болельщиков, они вели себя уважительно на матче, никаких серьезных инцидентов не зафиксировано», — добавил директор по коммуникациям РФС.

В 1/8 финала «Спартак» сыграет с «Ростовом», который переиграл в гостях саранскую «Мордовию» — 2:0. Матчи этой стадии турнира пройдут 30 и 31 октября, хозяин поля определится с помощью жребия.

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