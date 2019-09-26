УЕФА не будет предупреждать РФС после инцидента на матче в Набережных Челнах

«Спартак» в среду обыграл «Камаз» со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира. После игры в социальных сетях появились видеозаписи, на которых отображено, что болельщиков московской команды запускают на сектор, огороженный железной сеткой, после чего запирают вход на трибуну на ключ. Пресс-служба красно-белых отметила, что клуб был уведомлен принимающей стороной о порядке входа и выхода болельщиков с гостевого сектора. В клубе из Татарстана решение запереть болельщиков объяснили желанием предотвратить массовый неконтролируемый выхода на полосу между трибунами и ограждением поля.

«Это дело Российского футбольного союза», — заявили в УЕФА в ответ на вопрос ТАСС о том, будет ли организация реагировать на случившееся и будет ли высказано замечание РФС.

Согласно правилам безопасности УЕФА за 2019 год, «все выходы и ворота на стадионе, ведущие со зрительских трибун в игровую зону остаются открытыми, пока зрители находятся на стадионе». В документе отмечается, что «ни один из этих выходов ни при каких обстоятельствах не может быть заперт ключом».