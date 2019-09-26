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18:49 (мск), источник: ТАСС

УЕФА не будет предупреждать РФС после инцидента на матче в Набережных Челнах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет высказывать замечаний Российскому футбольному союзу (РФС) из-за инцидента на матче 1/16 финала Кубка России между «Камазом» из Набережных Челнов и московским «Спартаком». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международной организации.

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«Спартак» в среду обыграл «Камаз» со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира. После игры в социальных сетях появились видеозаписи, на которых отображено, что болельщиков московской команды запускают на сектор, огороженный железной сеткой, после чего запирают вход на трибуну на ключ. Пресс-служба красно-белых отметила, что клуб был уведомлен принимающей стороной о порядке входа и выхода болельщиков с гостевого сектора. В клубе из Татарстана решение запереть болельщиков объяснили желанием предотвратить массовый неконтролируемый выхода на полосу между трибунами и ограждением поля.

«Это дело Российского футбольного союза», — заявили в УЕФА в ответ на вопрос ТАСС о том, будет ли организация реагировать на случившееся и будет ли высказано замечание РФС.

Согласно правилам безопасности УЕФА за 2019 год, «все выходы и ворота на стадионе, ведущие со зрительских трибун в игровую зону остаются открытыми, пока зрители находятся на стадионе». В документе отмечается, что «ни один из этих выходов ни при каких обстоятельствах не может быть заперт ключом».

Как сообщил ТАСС в четверг директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, этот случай будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета организации. Он отметил, что союз считает такие меры ограничения для болельщиков недопустимыми нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами.

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