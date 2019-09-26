УЕФА не будет предупреждать РФС после инцидента на матче в Набережных Челнах
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет высказывать замечаний Российскому футбольному союзу (РФС)
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет высказывать замечаний Российскому футбольному союзу (РФС)
«Спартак» в среду обыграл «Камаз» со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира. После игры в социальных сетях появились видеозаписи, на которых отображено, что болельщиков московской команды запускают на сектор, огороженный железной сеткой, после чего запирают вход на трибуну на ключ.
«Это дело Российского футбольного союза», — заявили в УЕФА в ответ на вопрос ТАСС о том, будет ли организация реагировать на случившееся и будет ли высказано замечание РФС.
Согласно правилам безопасности УЕФА за 2019 год, «все выходы и ворота на стадионе, ведущие со зрительских трибун в игровую зону остаются открытыми, пока зрители находятся на стадионе». В документе отмечается, что «ни один из этих выходов ни при каких обстоятельствах не может быть заперт ключом».
Как сообщил ТАСС в четверг директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, этот случай будет рассмотрен на заседании