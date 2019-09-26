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23:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС разберет инцидент с запертыми на игре с «КАМАЗом» фанатами «Спартака»

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российский футбольный союз (РФС) взял под контроль ситуацию с запертым гостевым сектором болельщиков московского «Спартака» на матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом», прошедшем в Набережных Челнах, инцидент разберет Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) организации.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между «КАМАЗом» и «Спартаком» прошел в среду и завершился победой москвичей со счетом 2:1. В социальных сетях позже появилось видео с гостевой трибуны стадиона, на котором видно, что болельщиков «красно-белых» запускают на сектор, огороженный железной сеткой, а затем запирают вход на трибуну на ключ. После сообщений об инциденте РФС объявил, что уже начал расследование обстоятельств. «Мы изучаем ситуацию, запросили информацию у непосредственного организатора матча — КАМАЗа — и у представителей службы безопасности “Спартака”», — заявили РИА Новости в пресс-службе союза в четверг утром.

Все заграждения на стадионе «КАМАЗ» на встрече с московским «Спартаком» были согласованы с клубом, принимавшим матч, сообщили РИА Новости в отделении по связи со СМИ управления МВД России по городу Набережные Челны. «Все заграждения были согласованы с клубом и соответствовали законодательству. Все было согласовано с “КАМАЗом”», — заявил представитель отделения.

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У клубов нет претензий

Московский «Спартак», комментируя ситуацию, заявил, что был уведомлен о порядке входа-выхода болельщиков команды на гостевой трибуне стадиона в Набережных Челнах. «Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры. Порядок входа-выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D — все четыре выхода расположены со стороны поля. Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча», — отмечается в заявлении.

Эту информацию подтвердил и клуб из Набережных Челнов. «Выход болельщиков с трибуны не ограничивался, что подтверждается видеозаписями камер наблюдения. Контролер-распорядитель, закрывший дверь № 3 на ключ до начала матча, сразу же получил от службы безопасности стадиона распоряжение открыть замок и держать дверь закрытой только на язычок замка, не препятствуя выходу болельщиков с трибуны в туалет, буфет и так далее. Двери ограждения закрывались на защелки с целью предотвращения массового неконтролируемого выхода болельщиков ФК “Спартак” на полосу между трибунами и ограждением поля», — отмечается в сообщении «КАМАЗа».

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«Ограничения недопустимы»

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников в четверг вечером заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком», являются недопустимым нарушением требований безопасности.

«Матч 1/16 финала Кубка России между “КАМАЗом” и “Спартаком” изначально был отнесен к матчу повышенной сложности. Организаторами матча — ФК “Камаз” — совместно с МВД был разработан комплекс дополнительных мер безопасности, который был согласован. Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков является недопустимым нарушением требований безопасности, даже если они были согласованы клубами», — заявил Мельников.

Он также отметил, что инцидент будет рассмотрен на заседании КДК. «Этот случай будет рассмотрен на КДК, и мы надеемся, что ФК “КАМАЗ” и все ответственные будут привлечены к ответственности. Футбол для болельщиков, они вели себя уважительно на матче, никаких серьезных инцидентов не зафиксировано», — сообщил Мельников.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отвечая на запрос РИА Новости, отметил, что вопрос находится в компетенции РФС. «Этот случай должен разбирать Российский футбольный союз», — сообщили в УЕФА.

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КАМАЗ
1:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Кубок России, 1/16 финала25.09.2019, 18:30 (МСК UTC+3)КАМАЗ, 5980 зрителей
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Голы
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Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
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Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяСергей Архипов(Россия, Ульяновск)
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