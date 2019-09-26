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26 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Полиция начала проверку по факту драки болельщиков во Владикавказе

ПЯТИГОРСК, 26 сен — РИА Новости. Полиция начала проверку по факту драки футбольных болельщиков во Владикавказе перед матчем Кубка России, сообщает МВД по Северной Осетии.

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Владикавказская «Алания» в среду принимала московский ЦСКА в рамках 1/16 финала Кубка России по футболу и проиграла со счетом 1:3.

«Инцидент произошёл в среду на перекрестке улиц Комсомольская и Шмулевича перед матчем Кубка России. Факт зарегистрирован в установленном порядке», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечается, установлены трое участников конфликта, один из которых задержан. Принимаются меры по установлению остальных участников происшествия.

«В рамках доследственной проверки будет дана принципиальная оценка действиям всех участников потасовки. Виновных привлекут к ответственности», — отметили в МВД.

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Алания
1:3
Первый тайм: 1:2
ЦСКА
Футбол, Кубок России, 1/16 финала25.09.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Республиканский стадион Спартак, 18000 зрителей
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