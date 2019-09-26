Полиция начала проверку по факту драки болельщиков во Владикавказе
ПЯТИГОРСК, 26 сен — РИА Новости. Полиция начала проверку по факту драки футбольных болельщиков во Владикавказе перед матчем Кубка России, сообщает МВД по Северной Осетии.
ПЯТИГОРСК, 26 сен — РИА Новости. Полиция начала проверку по факту драки футбольных болельщиков во Владикавказе перед матчем Кубка России, сообщает МВД по Северной Осетии.
Владикавказская «Алания» в среду принимала московский ЦСКА в рамках 1/16 финала Кубка России по футболу и проиграла со счетом 1:3.
«Инцидент произошёл в среду на перекрестке улиц Комсомольская и Шмулевича перед матчем Кубка России. Факт зарегистрирован в установленном порядке», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Как отмечается, установлены трое участников конфликта, один из которых задержан. Принимаются меры по установлению остальных участников происшествия.
«В рамках доследственной проверки будет дана принципиальная оценка действиям всех участников потасовки. Виновных привлекут к ответственности», — отметили в МВД.
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|Батраз Хадарцев
|20′
|Ильзат Ахметов
|2′
|Такума Нисимура
|34′
|Такума Нисимура
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|1
|Илья Помазун
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37′
|23
|Хердур Магнуссон
|19
|Аллон Бутаев
|31
|Звонимир Шарлия
|4
|Сослан Качмазов
22′
|78
|Игорь Дивеев
|55
|Бутта Магомедов
|53
|Максим Елеев
|8
|Алан Хугаев
|71
|Наяир Тикнизян
|10
|Батраз Хадарцев
|29
|Яка Бийол
|23
|Азамат Засеев
80′
|98
|Иван Обляков
|3
|Давид Шавлохов
72′
|17
|Арнор Сигурдссон
64′
|25
|Батрадз Кокоев
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|9
|Федор Чалов
84′
|11
|Сергей Крамаренко
55′
|19
|Такума Нисимура
86′
|70
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|20
|Константин Кучаев
|14
|Ислам Машуков
40′76′
|7
|Ильзат Ахметов
78′
|38
|Артур Малоян
|11
|Лукас Сантос
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Руслан Шекемов(Россия, Нальчик)