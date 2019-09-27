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15:19 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и «Ростов» проведут матч 1/8 финала Кубка России по футболу в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» примет «Ростов» на домашнем стадионе в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Доме футбола.

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Источник: РИА "Новости"

Также по итогам жеребьевки стало известно, что московское «Торпедо» дома примет калининградскую «Балтику», «Урал» сыграет с тульским «Арсеналом» в Екатеринбурге, «Нижний Новгород» дома проведет встречу с ярославским «Шинником», а ЦСКА в Москве встретится с «Уфой».

Матчи «Оренбург» — «Химки», «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск), «Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток) пройдут в Оренбурге, Санкт-Петербурге и Грозном соответственно, так как, согласно регламенту, клубы премьер-лиги проводят матчи 1/8 финала на своем поле, если они на этой стадии встречаются с командами из более низких дивизионов. Если команды одного дивизиона играют друг против друга, то хозяин поля определяется жребием.

Игры 1/8 финала Кубка России пройдут 30 и 31 октября.

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