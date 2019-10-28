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13:18 (мск), источник: ТАСС

Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Судья Павел Кукуян получил назначение на матч 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и «Ростовом». Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Матч между «Нижним Новгородом» и ярославским «Шинником» рассудит Сергей Карасев, встречу между екатеринбургским «Уралом» и тульским «Арсеналом» рассудит Анатолий Жабченко. Сергей Иванов получил назначение на матч между московским ЦСКА и «Уфой». Игру санкт-петербургского «Зенита» и томской «Томи» рассудит Игорь Панин.

На матч между грозненским «Ахматом» и владивостокским «Лучом» назначен Алексей Матюнин, встречу между московским «Торпедо» и калининградской «Балтикой» рассудит Василий Казарцев. На матч «Оренбург» — «Химки» (Московская область) получил назначение Павел Шадыханов.

Матчи 1/8 финала Олимп — Кубка России пройдут 30 и 31 октября.

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