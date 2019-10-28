Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу

Матч между «Нижним Новгородом» и ярославским «Шинником» рассудит Сергей Карасев, встречу между екатеринбургским «Уралом» и тульским «Арсеналом» рассудит Анатолий Жабченко. Сергей Иванов получил назначение на матч между московским ЦСКА и «Уфой». Игру санкт-петербургского «Зенита» и томской «Томи» рассудит Игорь Панин.