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10:31 (мск), источник: Газета.Ру

Карпин против «Спартака»: главные интриги Кубка России

В 1/8 финала Олимп — Кубка России московский «Спартак» сразится с «Ростовом» и в случае победы может попасть на ЦСКА, которому предстоит встреча с «Уфой». В этой же части турнирной сетки находится и петербургский «Зенит», который сыграет с «Томью». «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных противостояниях этой стадии.

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Источник: РИА "Новости"

В 1/8 финала Олимп — Кубка России московский «Спартак» сразится с «Ростовом» и в случае победы может попасть на ЦСКА, которому предстоит встреча с «Уфой». В этой же части турнирной сетки находится и петербургский «Зенит», который сыграет с «Томью». «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных противостояниях этой стадии.

30 и 31 октября пройдут матчи 1/8 финала Олимп — Кубка России. Интересно, что до этой стадии добрались семь клубов не из Российской премьер-лиги (РПЛ). Это почти половина от всех участников турнира.

«Балтика» примет у себя дома лидера ФНЛ «Торпедо» под руководством Сергея Игнашевича. Еще одним противостоянием равных станет матч тульского «Арсенала» и екатеринбургского «Урала». «Нижний Новгород» будет бороться за проход в следующую стадию с «Шинником», в турнирной таблице ФНЛ эти команды разделяет всего пять очков. Чемпион России «Зенит» примет середняка второй по силе российской лиги — томскую «Томь». В Грозном проведут встречу «Ахмат» и «Луч-Энергия», а середняк РПЛ «Оренбург» встретится с одним из лидеров ФНЛ — подмосковными «Химками».

Футбол

Кубок России 2019/2020
1/8 финала, 30.10.2019, 19:00

ЦСКА-Уфа-

Наиболее интригующими выглядят противостояния ЦСКА — «Уфа» и «Спартак» — «Ростов».

У армейцев сейчас не самый благоприятный период, всего одно очко в октябре, и то было добыто в противостоянии все с той же «Уфой», когда москвичи упустили победу в концовке встречи, что наверняка не лучшим образом сказалось на их психологическом состоянии. Серия неудач в Лиге Европы продолжается: один забитый мяч в трех играх — это ужасный результат для команды, побеждавшей «Реал» в Лиге чемпионов в прошлом году. В лазарете красно-синих много травмированных игроков, и поэтому приходится латать дыры новичками из молодежных команд. В обороне выходят 17-летний Вадим Карпов и 20-летний Игорь Дивеев.


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Средний возраст армейской команды — 22,5 года, и это учитывая капитана Игоря Акинфеева. Если убрать вратаря за скобки, то можно отнять от этого показателя еще год. По сути, Игорь Гончаренко сейчас тренирует молодежку. После такой длительной серии неудач у футболистов не лучшее настроение. Хоть ЦСКА и идет в лидерах РПЛ, Кубок — хороший повод скрасить сезон в случае непопадания в Лигу чемпионов.

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ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ

У команды Вадима Евсеева сейчас тоже не самая благоприятная обстановка. Октябрь «Уфа» проходит на спаде. Ничья с армейцами остается единственным не проигранным матчем в этом месяце. Два других противостояния с соперниками из нижней части таблицы окончились поражениями, причем «Тамбову» «Уфа» уступила 0:3, не нанеся ни одного удара в створ.

Этот матч станет важным для обеих команд. Для «Уфы» это еще одна возможность попасть в еврокубки. В прошлом сезоне башкортостанская команда уже выступала в Лиге Европы, но «Глазго Рейнджерс» Стивена Джерарда остановил уфимцев на последней ступеньке квалификации.

Футбол

Кубок России 2019/2020
1/8 финала, 31.10.2019, 19:30

Спартак-Ростов-

Противостояние «Спартака» и «Ростова» обещает быть очень жарким. Ростовчане, ведомые бывшим тренером москвичей, идут среди лидеров российского чемпионата. После осечки с питерским «Зенитом» команда с берегов Дона сделала необходимые выводы и продолжает набирать очки. Подопечные Валерия Карпина выглядят слаженным коллективом, им явно есть что противопоставить пока еще сыроватому «Спартаку».

В трех последних матчах желто-синие взяли шесть очков из девяти возможных. Отставание от первого места в таблице РПЛ составляет всего три очка. В предыдущем раунде ростовчане без лишних усилий переиграли «Мордовию».

Болельщики «Спартака» сейчас находятся в эйфории — одержана долгожданная победа в Российской премьер-лиге. После длительной полосы неудач и смены тренера москвичи выбрались из психологической ямы. В последнем туре красно-белые обыграли лидера российского чемпионата московский «Локомотив». Никто не ждал такого результата на стадионе в Черкизово, но неожиданные кадровые решения Доменико Тедеско принесли свои плоды.

Сейчас новый тренер москвичей меняет команду: «Спартак» под его руководством не боится действовать на контратаках и в три центральных защитника, многие игроки сменили привычные позиции и адаптируются к новым ролям.

Посмотрим, чем красно-белые смогут удивить в кубковом противостоянии.

Футбол

Кубок России 2019/2020
1/8 финала, 30.10.2019, 20:00

Зенит-Томь-

Кубковая сетка может свести ЦСКА и «Спартак» уже в четвертьфинале, а в полуфинале эти клубы, вполне возможно, будет поджидать питерский «Зенит».

Сине-бело-голубые в России за текущий месяц идут без поражений: в национальном первенстве подопечные Сергея Семака обыграли «Урал» (3:1), «Ростов» (6:1) и «Крылья Советов» (2:0). Смазало же октябрь поражение в третьем туре группового этапа Лиге чемпионов от немецкого «РБ Лейпциг» (1:2).

Накануне встречи с «Томью» главный тренер «Зенита» дал небольшой комментарий пресс-службе клуба, в котором отметил, что его коллектив является фаворитом противостояния только «на бумаге».

Матч непростой, это Кубок России. Цена ошибок очень высока, времени исправить ситуацию нет. Это Кубок России: есть 90 минут, если потребуется, то дополнительное время и серия пенальти. Кубковые матчи абсолютно непредсказуемы. Готовимся очень серьезно.
Сергей Семак
главный тренер «Зенита»

Действительно, клуб из Томска в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по данному показателю является одним из лидеров: 14 пропущенных мячей в 20 матчах. Лучше только «Химки» и «Чертаново».

Флагманам российского футбола предстоит трудная дорога к финалу: как минимум два из трех клубов не дойдут до решающей стадии. А может быть, почетный трофей и вовсе разыграют команды, на которых изначально никто не ставил, как это было в 2018 году, когда за титул боролись курский «Авангард» и «Тосно».

Андрей Бескурников

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