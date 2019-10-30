Тушинский спор: сможет ли «Спартак» наконец победить команду Карпина
На кону — выход в четвертьфинал Кубка России и продолжение борьбы за еврокубки.
На кону — выход в четвертьфинал Кубка России и продолжение борьбы за еврокубки.
В «Олимп Кубке России» стартуют матчи 1/8 финала — сильнейший будет выявлен по итогам одной игры. Четвертьфиналы и полуфиналы уже второй сезон подряд будут сыграны в двухматчевом противостоянии — дома и в гостях. На предыдущей стадии вылетело сразу несколько грандов отечественного футбола, в том числе действующий обладатель трофея — «Локомотив». Грядущие матчи также вряд ли обойдутся без сенсаций. Самое яркое противостояние состоится в Москве: «Спартак» на фоне яркой победы в столичном дерби над «Локомотивом» (3:0) примет одного из лидеров РПЛ — «Ростов».
Для обеих команд предстоящий матч имеет огромное значение. Победа в Кубке России дает право в следующем сезоне выступить в групповом этапе Лиги Европы. Дончане уже давно грезят возвращением на международный уровень, а для «Спартака» еврокубки — минимальная цель. И попасть туда через этот турнир, скорее всего, даже проще, чем через чемпионат России.
— Безусловно, Кубок — очень важный турнир для нас, — заявил «Известиям» форвард «Спартака» Джордан Ларссон. — Предстоящий матч против «Ростова» будет значимым. Думаю, мы способны победить в этой игре.
Матчи между «Спартаком» и «Ростовом» почти всегда получаются яркими и с подтекстом. Дело в том, что у нескольких игроков донского клуба «красно-белое прошлое», а главный тренер
Эта встреча станет принципиальной для обеих команд. Лично для Карпина и некоторых футболистов «Ростова» игры против «Спартака» всегда будут знаковыми. Не менее важен этот матч и для
красно-белых.Болельщики надеются, что после выигрыша у «Локомотива» их клуб продолжит победный ход. Так что я жду очень интересной игры.
«Зенит» — одна из двух российских команд, которая продолжает играть на три фронта: еврокубки, РПЛ и Кубок России. Кроме
— Любой большой клуб, такой как «Зенит», должен ставить перед собой только самые высокие задачи во всех турнирах, — отметил в беседе с «Известиями»
Для обеих команд Кубок России может стать отличной реабилитацией после недавних неудач. «Уфа» в прошлом туре была разгромлена аутсайдером РПЛ «Тамбовом» (0:3). ЦСКА, в свою очередь, не может победить уже в пяти официальных матчах подряд. При этом в четырех из них армейцы проиграли. Ситуация патовая. Да и вообще
— Убежден, что и раньше ЦСКА считал Кубок одним из приоритетных направлений, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Этот турнир очень важен для всех команд. Другое дело, как всё в итоге складывается и насколько мотивирована команда. Думаю, сейчас армейцы приложат максимум усилий, чтобы достойно проявить себя в Кубке. Команда наверняка захочет вернуть веру в себя и доказать свою состоятельность болельщикам, многие из которых в последнее время разочаровались в них.
Жеребьевка и итоги 1/16 финала сложились таким образом, что практически все фавориты Кубка расположились в первой части сетки. Вторая выглядит менее статусно, но это дает шанс многим любопытным командам дойти до финала. Конечно, в этой части сетки особняком стоит пара клубов РПЛ «Урал» — «Арсенал». Их встреча будет повторением прошлогоднего полуфинала Кубка, и у туляков есть отличная возможность взять реванш.
Также любопытно посмотреть, как выступят лидеры нынешнего сезона ФНЛ. Столичное «Торпедо» встретится с калининградской «Балтикой». А подмосковные «Химки» — с выступающим в