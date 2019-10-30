Тушинский спор: сможет ли «Спартак» наконец победить команду Карпина

Источник: Известия

В «Олимп Кубке России» стартуют матчи 1/8 финала — сильнейший будет выявлен по итогам одной игры. Четвертьфиналы и полуфиналы уже второй сезон подряд будут сыграны в двухматчевом противостоянии — дома и в гостях. На предыдущей стадии вылетело сразу несколько грандов отечественного футбола, в том числе действующий обладатель трофея — «Локомотив». Грядущие матчи также вряд ли обойдутся без сенсаций. Самое яркое противостояние состоится в Москве: «Спартак» на фоне яркой победы в столичном дерби над «Локомотивом» (3:0) примет одного из лидеров РПЛ — «Ростов».

Футбол Кубок России 2019/2020 1/8 финала, 31.10.2019, 19:30 Спартак - Ростов -

«Спартак» — «Ростов»

Для обеих команд предстоящий матч имеет огромное значение. Победа в Кубке России дает право в следующем сезоне выступить в групповом этапе Лиги Европы. Дончане уже давно грезят возвращением на международный уровень, а для «Спартака» еврокубки — минимальная цель. И попасть туда через этот турнир, скорее всего, даже проще, чем через чемпионат России.

— Безусловно, Кубок — очень важный турнир для нас, — заявил «Известиям» форвард «Спартака» Джордан Ларссон. — Предстоящий матч против «Ростова» будет значимым. Думаю, мы способны победить в этой игре.

Матчи между «Спартаком» и «Ростовом» почти всегда получаются яркими и с подтекстом. Дело в том, что у нескольких игроков донского клуба «красно-белое прошлое», а главный тренер желто-синих Валерий Карпин и вовсе культовая фигура для столичного клуба. В «Спартаке» его и футболистов «списали», считая, что они не дотягивают до уровня этой команды. Очная встреча — всегда отличная возможность доказать обратное. «Ростов» — очень непростой соперник для спартаковцев. У столичного клуба не получается его обыграть с весны 2018 года. Безвыигрышная серия красно-белых длится уже три матча.

Эта встреча станет принципиальной для обеих команд. Лично для Карпина и некоторых футболистов «Ростова» игры против «Спартака» всегда будут знаковыми. Не менее важен этот матч и для красно-белых. Болельщики надеются, что после выигрыша у «Локомотива» их клуб продолжит победный ход. Так что я жду очень интересной игры. Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин

Футбол Кубок России 2019/2020 1/8 финала, 30.10.2019, 20:00 Зенит - Томь -

«Зенит» — «Томь»

«Зенит» — одна из двух российских команд, которая продолжает играть на три фронта: еврокубки, РПЛ и Кубок России. Кроме сине-бело-голубых такую нагрузку сейчас выдерживает только ЦСКА. При этом пока у питерцев, кажется, хватает сил. Всё благодаря достаточно длинной скамейке запасных, позволяющей проводить ротацию. Наверняка в матче с «Томью» шанс проявить себя получат многие футболисты «Зенита», в последнее время игравшие реже остальных.



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— Любой большой клуб, такой как «Зенит», должен ставить перед собой только самые высокие задачи во всех турнирах, — отметил в беседе с «Известиями» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — При этом, конечно, стоит равномерно распределять нагрузку по всей обойме игроков. У питерцев достойная скамейка, и я уверен, что в Кубке будет ротация. Всё-таки силы футболистов не безграничны, а «Зенит» продолжает выступать на три фронта. Понятно, что определенная группа игроков получит отдых. Но не стоит ждать полной смены основного состава. Мне кажется, сине-бело-голубые ограничатся половиной. Для многих матч с «Томью» станет отличным шансом себя проявить.

Футбол Кубок России 2019/2020 1/8 финала, 30.10.2019, 19:00 ЦСКА - Уфа -

ЦСКА — «Уфа»

Для обеих команд Кубок России может стать отличной реабилитацией после недавних неудач. «Уфа» в прошлом туре была разгромлена аутсайдером РПЛ «Тамбовом» (0:3). ЦСКА, в свою очередь, не может победить уже в пяти официальных матчах подряд. При этом в четырех из них армейцы проиграли. Ситуация патовая. Да и вообще красно-синие уже достаточно давно не выигрывали трофеи. В этом сезоне важность Кубка для ЦСКА возрастает.

— Убежден, что и раньше ЦСКА считал Кубок одним из приоритетных направлений, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Этот турнир очень важен для всех команд. Другое дело, как всё в итоге складывается и насколько мотивирована команда. Думаю, сейчас армейцы приложат максимум усилий, чтобы достойно проявить себя в Кубке. Команда наверняка захочет вернуть веру в себя и доказать свою состоятельность болельщикам, многие из которых в последнее время разочаровались в них.

Футбол Кубок России 2019/2020 1/8 финала, 30.10.2019, 17:00 Урал - Арсенал Т -

Другие команды

Жеребьевка и итоги 1/16 финала сложились таким образом, что практически все фавориты Кубка расположились в первой части сетки. Вторая выглядит менее статусно, но это дает шанс многим любопытным командам дойти до финала. Конечно, в этой части сетки особняком стоит пара клубов РПЛ «Урал» — «Арсенал». Их встреча будет повторением прошлогоднего полуфинала Кубка, и у туляков есть отличная возможность взять реванш.