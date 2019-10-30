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19:52 (мск), источник: ТАСС

«Урал» по пенальти обыграл «Арсенал» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» в серии пенальти переиграл тульский «Арсенал» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» в присутствии 6418 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В составе «Урала» отличились Николай Димитров (24-я минута) и Отман Эль-Кабир (37, с пенальти), у «Арсенала» мячи забили Георги Костадинов (14) и Сергей Ткачев (34). На 54-й минуте с поля был удален полузащитник «Урала» Петрус Бумаль. В серии пенальти сильнее были футболисты «Урала» со счетом 5:4.

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В ¼ финала «Урал» встретится с победителем встречи между «Нижним Новгородом» и ярославским «Шинником», которая пройдет позднее в среду. Матчи ¼ финала запланированы на начало марта, точные даты будут определены позднее.

«Урал» и «Арсенал» встретились в 12-й раз в истории, на счету екатеринбургской команды пять побед, «Арсенал» побеждал один раз, еще шесть матчей завершились вничью. В прошлом розыгрыше Кубка России соперники встретились на стадии ½ финала, по итогам двухматчевого противостояния сильнее оказался «Урал» (1:0, 2:2).

«Урал» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 18 очков в 14 встречах. «Арсенал» располагается на 10-й строчке, имея в активе 16 очков. В 15-м туре «Урал» примет «Оренбург», «Арсенал» на выезде сыграет с московским «Спартаком», обе встречи пройдут 4 ноября.

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Урал
2:2
По пенальти: 5:4Основное время: 2:2 (2:2)
Арсенал Т
Футбол, Кубок России, 1/8 финала30.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновИгорь Черевченко
Голы
Николай Димитров24′
Георгий Костадинов14′
Отман Эль-Кабир37′
Сергей Ткачев35′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
50Егор Шамов
3Вараздат Ароян
6Максим Беляев
19Денис Поляков
8Гиа Григалава
27Михаил Меркулов
21Виктор Альварес
6Рафал Аугустыняк
11Сергей Ткачев
13Петрюс Бумаль
54′
22Даниил Лесовой
109′
15Денис Кулаков
120′
48Евгений Луценко
17Николай Димитров
64′
14Анри Хагуш
36′109′
11Владимир Ильин
30Александру Тудорие
58Отман Эль-Кабир
30′109′
23Игорь Горбатенко
93′
14Юрий Бавин
4Роберт Бауэр
97′
20Андрей Панюков
84′
27Александр Ломовицкий
65′68′
21Исламжан Насыров
10Эванс Кангва
88Павел Погребняк
39′57′
70Георгий Костадинов
84′
57Артем Фидлер
20Горан Чаушич
Статистика
3Желтые карточки4
1Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАнатолий Жабченко(Россия, Краснодар)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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