«Урал» по пенальти обыграл «Арсенал» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России

Источник: РИА "Новости"

Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В составе «Урала» отличились Николай Димитров (24-я минута) и Отман Эль-Кабир (37, с пенальти), у «Арсенала» мячи забили Георги Костадинов (14) и Сергей Ткачев (34). На 54-й минуте с поля был удален полузащитник «Урала» Петрус Бумаль. В серии пенальти сильнее были футболисты «Урала» со счетом 5:4.

В ¼ финала «Урал» встретится с победителем встречи между «Нижним Новгородом» и ярославским «Шинником», которая пройдет позднее в среду. Матчи ¼ финала запланированы на начало марта, точные даты будут определены позднее.

«Урал» и «Арсенал» встретились в 12-й раз в истории, на счету екатеринбургской команды пять побед, «Арсенал» побеждал один раз, еще шесть матчей завершились вничью. В прошлом розыгрыше Кубка России соперники встретились на стадии ½ финала, по итогам двухматчевого противостояния сильнее оказался «Урал» (1:0, 2:2).