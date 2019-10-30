Дубль Глушакова помог «Ахмату» разгромить «Луч» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России

Источник: РИА "Новости"

В составе «Ахмата» отличились Аблай Мбенг (11-я минута), Вилькер Анхель (21, пенальти), Конрад Михаляк (65) и Денис Глушаков (67, 78). У «Луча» единственный мяч забил Никита Саламатов (54).

Глушаков впервые отличился за «Ахмат». Предыдущий гол он забил в ворота «Ахмата», выступая в составе московского «Спартака», это произошло в гостевом матче Российской премьер-лиги 30 марта 2019 года («Спартак» победил «Ахмат» со счетом 3:1).

В ¼ финала «Ахмат» встретится с победителем встречи между петербургским «Зенитом» и томской «Томью», которая пройдет позднее в среду.

«Ахмат» и «Луч» встретились в шестой раз в истории, грозненцы одержали третью победу, футболисты «Луча» дважды оказывались сильнее, еще один матч завершился вничью. «Луч» ни разу не побеждал «Ахмат» на выезде, в предыдущие пять раз клубы встречались под названиями «Терек» и «Луч-Энергия».