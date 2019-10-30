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20:07 (мск), источник: ТАСС

Дубль Глушакова помог «Ахмату» разгромить «Луч» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России

ГРОЗНЫЙ, 30 октября. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» на своем поле разгромил владивостокский «Луч» со счетом 5:1 в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России. Встреча прошла на «Ахмат-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Ахмата» отличились Аблай Мбенг (11-я минута), Вилькер Анхель (21, пенальти), Конрад Михаляк (65) и Денис Глушаков (67, 78). У «Луча» единственный мяч забил Никита Саламатов (54).

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Глушаков впервые отличился за «Ахмат». Предыдущий гол он забил в ворота «Ахмата», выступая в составе московского «Спартака», это произошло в гостевом матче Российской премьер-лиги 30 марта 2019 года («Спартак» победил «Ахмат» со счетом 3:1).

В ¼ финала «Ахмат» встретится с победителем встречи между петербургским «Зенитом» и томской «Томью», которая пройдет позднее в среду.

«Ахмат» и «Луч» встретились в шестой раз в истории, грозненцы одержали третью победу, футболисты «Луча» дважды оказывались сильнее, еще один матч завершился вничью. «Луч» ни разу не побеждал «Ахмат» на выезде, в предыдущие пять раз клубы встречались под названиями «Терек» и «Луч-Энергия».

Грозненский клуб располагается на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ, имея в активе 13 очков после 14 туров, в 15-м туре «Ахмат» на выезде сыграет с московским «Динамо» в субботу. «Луч» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 20 очков в 20 турах. В 21-м туре «Луч» на выезде сыграет с томской «Томью» 3 ноября.

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Ахмат
5:1
Первый тайм: 2:0
Луч
Футбол, Кубок России, 1/8 финала30.10.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена
Главные тренеры
Игорь ШалимовАлександр Ушахин
Голы
Аблай Мбенг11′
Никита Саламатов54′
Вилькер Анхель21′
Конрад Михаляк64′
Денис Глушаков67′
Денис Глушаков78′
Составы команд
16Евгений Городов
22Дмитрий Ребров
4Вилькер Анхель
53′
4Павел Степанец
5Магомед Мусалов
18Кирилл Марущак
15Андрей Семенов
30Эрвинг Джо Ботака-Иобома
22′
6Михаил Гащенков
74′
12Сергей Пономаренко
45′
23Антон Швец
29′
17Никита Саламатов
25′
59Евгений Харин
23Антон Кротов
17Аблай Мбенг
32Астемир Абазов
58′
19Олег Иванов
55′
10Александр Носов
60′
88Денис Глушаков
7Даур Квеквескири
77Бернард Бериша
56′
9Руслан Гордиенко
46′
7Магомед Митришев
94Анатолий Катрич
9Конрад Михаляк
74′
48Александр Кутьин
46′
7Абубакар Кадыров
11Саид Алиев
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
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