Дубль Глушакова помог «Ахмату» разгромить «Луч» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России

В составе «Ахмата» отличились Аблай Мбенг (11-я минута), Вилькер Анхель (21, пенальти), Конрад Михаляк (65) и Денис Глушаков (67, 78). У «Луча» единственный мяч забил Никита Саламатов (54).
Глушаков впервые отличился за «Ахмат». Предыдущий гол он забил в ворота «Ахмата», выступая в составе московского «Спартака», это произошло в гостевом матче Российской премьер-лиги 30 марта 2019 года («Спартак» победил «Ахмат» со счетом 3:1).
В ¼ финала «Ахмат» встретится с победителем встречи между петербургским «Зенитом» и томской «Томью», которая пройдет позднее в среду.
«Ахмат» и «Луч» встретились в шестой раз в истории, грозненцы одержали третью победу, футболисты «Луча» дважды оказывались сильнее, еще один матч завершился вничью. «Луч» ни разу не побеждал «Ахмат» на выезде, в предыдущие пять раз клубы встречались под названиями «Терек» и «Луч-Энергия».
Грозненский клуб располагается на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ, имея в активе 13 очков после 14 туров, в 15-м туре «Ахмат» на выезде сыграет с московским «Динамо» в субботу. «Луч» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 20 очков в 20 турах. В 21-м туре «Луч» на выезде сыграет с томской «Томью» 3 ноября.