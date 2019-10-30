ЦСКА победил «Уфу» и вышел в ¼ финала Олимп — Кубка России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч на второй компенсированной минуте забил словенский полузащитник Яка Бийол.

Читайте также СМИ сообщили о намерении ЦСКА провести два трансфера зимой

В ¼ финала ЦСКА сыграет с победителем встречи между московским «Спартаком» и «Ростовом», которая пройдет в четверг, начало матча в 19:30 мск.

Ранее в среду в ¼ финала вышли екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат».

ЦСКА и «Уфа» встретились в 13-й раз в истории, на счету армейцев восемь побед, еще пять матчей завершились вничью.