ЦСКА победил «Уфу» и вышел в ¼ финала Олимп — Кубка России по футболу
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский футбольный ЦСКА дома переиграл «Уфу» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский футбольный ЦСКА дома переиграл «Уфу» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».
Единственный мяч на второй компенсированной минуте забил словенский полузащитник Яка Бийол.
В ¼ финала ЦСКА сыграет с победителем встречи между московским «Спартаком» и «Ростовом», которая пройдет в четверг, начало матча в 19:30 мск.
Ранее в среду в ¼ финала вышли екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат».
ЦСКА и «Уфа» встретились в 13-й раз в истории, на счету армейцев восемь побед, еще пять матчей завершились вничью.
Армейский клуб располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской
|Виктор Гончаренко
|Вадим Евсеев
|Яка Бийол
|90+3′
|1
|Илья Помазун
|31
|Александр Беленов
|14
|Кирилл Набабкин
|9
|Денис Терентьев
|31
|Звонимир Шарлия
|33
|Александр Сухов
|78
|Игорь Дивеев
|3
|Павел Аликин
67′
|20
|Константин Кучаев
|27
|Йонуц Неделчару
60′
|42
|Георгий Щенников
|55
|Джемал Табидзе
|25
|Кристиян Бистрович
|8
|Кэтэлин Карп
|17
|Арнор Сигурдссон
|74
|Даниил Фомин
|7
|Ильзат Ахметов
64′
|23
|Данила Емельянов
74′
|29
|Яка Бийол
|10
|Оливье Тилль
|98
|Иван Обляков
88′
|77
|Азер Алиев
82′
|8
|Никола Влашич
|11
|Ловро Бизяк
|19
|Такума Нисимура
60′
|57
|Вячеслав Кротов
69′
|9
|Федор Чалов
|99
|Андрей Козлов
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)