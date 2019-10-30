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21:07 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Уфу» и вышел в ¼ финала Олимп — Кубка России по футболу

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский футбольный ЦСКА дома переиграл «Уфу» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч на второй компенсированной минуте забил словенский полузащитник Яка Бийол.

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В ¼ финала ЦСКА сыграет с победителем встречи между московским «Спартаком» и «Ростовом», которая пройдет в четверг, начало матча в 19:30 мск.

Ранее в среду в ¼ финала вышли екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат».

ЦСКА и «Уфа» встретились в 13-й раз в истории, на счету армейцев восемь побед, еще пять матчей завершились вничью.

Армейский клуб располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 26 очков после 14 туров. «Уфа» располагается на 11-м месте (16 очков). В 15-м туре ЦСКА на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», «Уфа» примет московский «Локомотив», оба матча пройдут в субботу.

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ЦСКА
1:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Кубок России, 1/8 финала30.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 5192 зрителя
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоВадим Евсеев
Голы
Яка Бийол90+3′
Составы команд
1Илья Помазун
31Александр Беленов
14Кирилл Набабкин
9Денис Терентьев
31Звонимир Шарлия
33Александр Сухов
78Игорь Дивеев
3Павел Аликин
67′
20Константин Кучаев
27Йонуц Неделчару
60′
42Георгий Щенников
55Джемал Табидзе
25Кристиян Бистрович
8Кэтэлин Карп
17Арнор Сигурдссон
74Даниил Фомин
7Ильзат Ахметов
64′
23Данила Емельянов
74′
29Яка Бийол
10Оливье Тилль
98Иван Обляков
88′
77Азер Алиев
82′
8Никола Влашич
11Ловро Бизяк
19Такума Нисимура
60′
57Вячеслав Кротов
69′
9Федор Чалов
99Андрей Козлов
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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