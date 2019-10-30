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21:20 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА прервал неудачную серию в эпичной концовке. Бийол забил потрясающе!

Защита «армейцев» снова сыграла провально.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА выходил на матч с «Уфой», имея за плечами длинную безвыигрышную серию. В октябре «армейцы» не побеждали ни разу.

«Уфа»

В прошлом раунде Кубка «Уфа» прошла «Чайку», а в РПЛ идёт на 11-м месте, имея в своём активе победы над «Зенитом» и «Спартаком», а также ничью с ЦСКА. Этот матч состоялся 10 дней назад, «армейцы» долго вели в счёте, но упустили победу на 83-й минуте. С ничьи с «Уфой» началась неудачная серия ЦСКА в прошлом сезоне, в результате которой команда не попала в Лигу чемпионов.

Кризис

В конце матча ЦСКА пропустил решающий гол от «Ференцвароша».

Лига Европы 2019/2020
Группа H, 24.10.2019, 19:55

ЦСКА0Ференцварош1

В конце матча пропустил гол от «Динамо».

Премьер-лига 2019/2020
Тур 14, 27.10.2019, 16:30

ЦСКА0Динамо1

Не сказать, что происходит нечто страшное, игра и моменты у команды есть. Но есть и проваленные матчи в Лиге Европы (хотя всё ещё можно исправить) и чемпионате (до первого места 6 очков).

Состав

У Виктора Гончаренко много травмированных и короткая скамейка, ротация ему просто необходима. По сравнению с прошлым матчем в основе оказались Дивеев, Обляков, Ахметов и Бистрович. Вернулись в старт начинавшие матч с «Динамо» Сигурдссон и Кучаев, после травм восстановились Набабкин и Щенников, Сантос не получил шанса в основе даже сейчас, Фернандес, Влашич, Магнуссон и Чалов остались на скамейке. Акинфеева не было в заявке.

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Вадим Евсеев, кстати, после поражения 0:3 в Тамбове также обновил состав примерно наполовину. Но вряд ли из-за соображений ротации.

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Погода

В Москве весь день шёл мерзкий снег с дождём, продолжалось это и во время матча. Играть по такой погоде, конечно, удовольствие так себе.

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Гончаренко

У тренера ЦСКА сейчас, как кажется, главная проблема заключается в том, что команда хорошо изучена, а скамейки, чтобы наработать планы Б и В, у него нет. С «Уфой» слева в атаке играл Ахметов, справа Сигурдссон (они старались меняться), Кучаев перемещался по всему полю, а Обляков и Бистрович поочередно поддерживали атаку из центра. Удивил этими ходами Гончаренко Евсеева? Конечно, нет.

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Привозы

И если в атаке ЦСКА предсказуемо владел мячом (в районе 65%) и ничего не мог сделать против хорошо организованной обороны, то «Уфе» даже придумывать ничего было не надо. «Армейцы» всё делали сами.


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На 34-й минуте Шарлия стал отдавать назад, Алиев ворвался в штрафную, ждал партнёра, но неудачно обработал мяч на заснеженном газоне, и Помазун забрал его в руки.

На 40-й минуте Кротов получил мяч в правой части штрафной, ушёл от Помазуна и пробил мимо него, но Шарлия успел остановить мяч рядом с линией ворот!

На 42-й минуте Дивеев плохо сыграл позиционно, позволив Алиеву выйти один на один и пробить по воротам — рядом со штангой!

Глядя на эту игру, Виктора Гончаренко наверняка грела мысль, что впервые в сезоне у него длинная скамейка и там есть ребята. которые могут усилить игру.

Замены

И на 62-й минуте Гончаренко выпустил Чалова вместо Нисимуры. Когда стало понятно, что создать ничего без лидеров не получится, а пропустить можно легко. На 57-й минуте Кротов от лицевой линии прострелил к углу вратарской, Алиев обработал мяч и пробил в ближний угол — Помазун в прыжке отразил удар в сторону. Мяч отскочил к Емельянову, тот нанёс удар с острого угла, Помазун снова отбил, мяч попал в защитника и срикошетил за лицевую.

На 64-й минуте Бийол вышел вместо Ахметова и тоже пошёл вперёд.

На самую концовку основного времени вышел Влашич, он заменил Облякова.

Концовка

И дела у ЦСКА пошли повеселее. Чалов цеплялся за мячи у штрафной, Бийол выигрывал верховые мячи, Сигурдссон хорошо атаковал вторым темпом. На 79-й минуте они трое и организовали первый голевой момент «армейцев» в матче. Чалов подхватил мяч возле штрафной, отпасовал на Сигурдссона, который прострелил в штрафную, Фёдор поймал отскок, его удар заблокировал защитник, на добивании был Бийол, но Беленов спас.

Затем Беленов спас после ещё одного удара от Бийола.

Однако уже в компенсированное время сначала уфимцы в два паса разрезали оборону ЦСКА, Бизяк убежал один на один, но выручил Помазун!

А на третьей добавленной минуте Влашич нашёл пасом Бийола в чужой штрафной, Яка развернул одного защитника «финтом Зидана», убрал на замахе второго и пробил мимо Беленова.

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Кошмарная серия ЦСКА закончена, но вопросы остались.

Антон Третяк

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ЦСКА
1:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Кубок России, 1/8 финала30.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 5192 зрителя
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоВадим Евсеев
Голы
Яка Бийол90+3′
Составы команд
1Илья Помазун
31Александр Беленов
14Кирилл Набабкин
9Денис Терентьев
31Звонимир Шарлия
33Александр Сухов
78Игорь Дивеев
3Павел Аликин
67′
20Константин Кучаев
27Йонуц Неделчару
60′
42Георгий Щенников
55Джемал Табидзе
25Кристиян Бистрович
8Кэтэлин Карп
17Арнор Сигурдссон
74Даниил Фомин
7Ильзат Ахметов
64′
23Данила Емельянов
74′
29Яка Бийол
10Оливье Тилль
98Иван Обляков
88′
77Азер Алиев
82′
8Никола Влашич
11Ловро Бизяк
19Такума Нисимура
60′
57Вячеслав Кротов
69′
9Федор Чалов
99Андрей Козлов
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
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