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21:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков забил «Лучу» с центра поля! В этом матче он оформил дубль

Голы Дениса помогли грозненцам разгромить «Луч» в Кубке России.

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Источник: РИА "Новости"

В 1/8 финала Кубка России грозненскому «Ахмату» предстояло дома встретиться с «Лучом», который недавно выбил из турнира московское «Динамо». Такой бэкграунд команды из Владивостока сулил хозяевам трудный поединок, однако вопреки ожиданиями с гостями они расправились без проблем.

Аблайе Мбенге открыл счёт в матче уже на 11-й минуте. Откликнувшись на прострел, он попал мячом сначала в игрока «Луча», а затем в ворота.

Спустя 10 минут защитник гостей значительно усложнил жизнь своей команде, повалив в штрафной Анхеля. Уилкер прощать обидчика не стал и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго тайма интригу встрече ненадолго вернул Никита Саламатов. Со штрафного полузащитник мастерски перевесил стенку, отправив мяч точно в ближнюю девятку.

Тем не менее следующий гол стал не только приговором для «Луча», но и показательным примером того, как гости оборонялись в течение всего матча. Польский хавбек Конрад Михаляк, завладев мячом, пробежал с ним вдоль бровки от центральной линии к штрафной площади и на подходе к вратарской с помощью рикошета забил, пожалуй, самый бесхитростный гол турнира.

Окончательно добить «Луч» было суждено Денису Глушакову. Сначала он издали зарядил в дальний угол ворот, а затем ударом практически с центра поля перевесил голкипера Дмитрия Реброва, покинувшего ворота.

Для того, чтобы забить за новый клуб, полузащитнику потребовалось 11 матчей. Серьёзно на ход встречи голы Дениса не повлияли, зато наверняка понравились местным болельщикам. Ждём крутых выстрелов от полузащитника и в четвертьфинале, куда вышел «Ахмат» благодаря крупной победе над «Лучом».

В следующей стадии турнира грозненцам предстоит матч с победителем пары «Зенит» — «Томь».


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Богдан Горбунов

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Ахмат
5:1
Первый тайм: 2:0
Луч
Футбол, Кубок России, 1/8 финала30.10.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 12418 зрителей
Главные тренеры
Игорь ШалимовАлександр Ушахин
Голы
Аблай Мбенг11′
Никита Саламатов54′
Вилькер Анхель21′
Конрад Михаляк64′
Денис Глушаков67′
Денис Глушаков78′
Составы команд
16Евгений Городов
22Дмитрий Ребров
4Вилькер Анхель
53′
4Павел Степанец
5Магомед Мусалов
18Кирилл Марущак
15Андрей Семенов
30Эрвинг Джо Ботака-Иобома
22′
6Михаил Гащенков
74′
12Сергей Пономаренко
45′
23Антон Швец
29′
17Никита Саламатов
25′
59Евгений Харин
23Антон Кротов
17Аблай Мбенг
32Астемир Абазов
58′
19Олег Иванов
56′
10Александр Носов
60′
88Денис Глушаков
7Даур Квеквескири
77Бернард Бериша
57′
9Руслан Гордиенко
46′
7Магомед Митришев
94Анатолий Катрич
9Конрад Михаляк
74′
48Александр Кутьин
46′
10Абубакар Кадыров
11Саид Алиев
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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