Глушаков забил «Лучу» с центра поля! В этом матче он оформил дубль

Источник: РИА "Новости"

В 1/8 финала Кубка России грозненскому «Ахмату» предстояло дома встретиться с «Лучом», который недавно выбил из турнира московское «Динамо». Такой бэкграунд команды из Владивостока сулил хозяевам трудный поединок, однако вопреки ожиданиями с гостями они расправились без проблем.

Аблайе Мбенге открыл счёт в матче уже на 11-й минуте. Откликнувшись на прострел, он попал мячом сначала в игрока «Луча», а затем в ворота.

Спустя 10 минут защитник гостей значительно усложнил жизнь своей команде, повалив в штрафной Анхеля. Уилкер прощать обидчика не стал и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/psytiEWWfVc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго тайма интригу встрече ненадолго вернул Никита Саламатов. Со штрафного полузащитник мастерски перевесил стенку, отправив мяч точно в ближнюю девятку.

Тем не менее следующий гол стал не только приговором для «Луча», но и показательным примером того, как гости оборонялись в течение всего матча. Польский хавбек Конрад Михаляк, завладев мячом, пробежал с ним вдоль бровки от центральной линии к штрафной площади и на подходе к вратарской с помощью рикошета забил, пожалуй, самый бесхитростный гол турнира.

Окончательно добить «Луч» было суждено Денису Глушакову. Сначала он издали зарядил в дальний угол ворот, а затем ударом практически с центра поля перевесил голкипера Дмитрия Реброва, покинувшего ворота.

Для того, чтобы забить за новый клуб, полузащитнику потребовалось 11 матчей. Серьёзно на ход встречи голы Дениса не повлияли, зато наверняка понравились местным болельщикам. Ждём крутых выстрелов от полузащитника и в четвертьфинале, куда вышел «Ахмат» благодаря крупной победе над «Лучом».

В следующей стадии турнира грозненцам предстоит матч с победителем пары «Зенит» — «Томь».



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