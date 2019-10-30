Глушаков забил «Лучу» с центра поля! В этом матче он оформил дубль
Голы Дениса помогли грозненцам разгромить «Луч» в Кубке России.
Голы Дениса помогли грозненцам разгромить «Луч» в Кубке России.
В 1/8 финала Кубка России грозненскому «Ахмату» предстояло дома встретиться с «Лучом», который недавно выбил из турнира московское «Динамо». Такой бэкграунд команды из Владивостока сулил хозяевам трудный поединок, однако вопреки ожиданиями с гостями они расправились без проблем.
Аблайе Мбенге открыл счёт в матче уже на 11-й минуте. Откликнувшись на прострел, он попал мячом сначала в игрока «Луча», а затем в ворота.
Спустя 10 минут защитник гостей значительно усложнил жизнь своей команде, повалив в штрафной Анхеля. Уилкер прощать обидчика не стал и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.
В начале второго тайма интригу встрече ненадолго вернул Никита Саламатов. Со штрафного полузащитник мастерски перевесил стенку, отправив мяч точно в ближнюю девятку.
Тем не менее следующий гол стал не только приговором для «Луча», но и показательным примером того, как гости оборонялись в течение всего матча. Польский хавбек Конрад Михаляк, завладев мячом, пробежал с ним вдоль бровки от центральной линии к штрафной площади и на подходе к вратарской с помощью рикошета забил, пожалуй, самый бесхитростный гол турнира.
Для того, чтобы забить за новый клуб, полузащитнику потребовалось 11 матчей. Серьёзно на ход встречи голы Дениса не повлияли, зато наверняка понравились местным болельщикам. Ждём крутых выстрелов от полузащитника и в четвертьфинале, куда вышел «Ахмат» благодаря крупной победе над «Лучом».
В следующей стадии турнира грозненцам предстоит матч с победителем пары «Зенит» — «Томь».
Богдан Горбунов
|Игорь Шалимов
|Александр Ушахин
|Аблай Мбенг
|11′
|Никита Саламатов
|54′
|Вилькер Анхель
|21′
|Конрад Михаляк
|64′
|Денис Глушаков
|67′
|Денис Глушаков
|78′
|16
|Евгений Городов
|22
|Дмитрий Ребров
|4
|Вилькер Анхель
53′
|4
|Павел Степанец
|5
|Магомед Мусалов
|18
|Кирилл Марущак
|15
|Андрей Семенов
|30
|Эрвинг Джо Ботака-Иобома
22′
|6
|Михаил Гащенков
74′
|12
|Сергей Пономаренко
45′
|23
|Антон Швец
29′
|17
|Никита Саламатов
25′
|59
|Евгений Харин
|23
|Антон Кротов
|17
|Аблай Мбенг
|32
|Астемир Абазов
58′
|19
|Олег Иванов
56′
|10
|Александр Носов
60′
|88
|Денис Глушаков
|7
|Даур Квеквескири
|77
|Бернард Бериша
57′
|9
|Руслан Гордиенко
46′
|7
|Магомед Митришев
|94
|Анатолий Катрич
|9
|Конрад Михаляк
74′
|48
|Александр Кутьин
46′
|10
|Абубакар Кадыров
|11
|Саид Алиев
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)