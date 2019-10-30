Гончаренко: Удача в матче Олимп — Кубка России по футболу была на стороне ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА обыграл дома «Уфу» со счетом 1:0 и вышел в ¼ финала турнира. Единственный мяч на второй компенсированной минуте забил словенский полузащитник Яка Бийол.

«Если с “Ференцварошем” в Лиге Европы у нас было достаточно моментов, но мы пропустили, то здесь у наших ворот было немало моментов. Должно быть что-то вернуться к нам, фортуна повернулась в нашу сторону. Рад, что после таких матчей прервалась неудачная серия», — сказал Гончаренко.

Следующий матч армейцы проведут 1 ноября в чемпионате России против «Зенита» в Санкт-Петербурге. «Конечно, не хотели доводить до дополнительного времени, все знают, что это лишняя нагрузка, а через два дня на третий игра с “Зенитом”. У нас были осознанные замены, чтобы усилить игру. Кубок всегда был важен для нас, просто в прошлые годы мы исходили из того состава, который у нас был», — отметил Гончаренко.

«Хочу поздравить ЦСКА с победой и выходом в дальнейшую стадию. И ЦСКА, и нам хорошо, что мы не играли дополнительное время. Всех болельщиков ЦСКА с победой», — сказал главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев.