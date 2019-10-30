Гончаренко: Удача в матче Олимп — Кубка России по футболу была на стороне ЦСКА
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Удача в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу повернулась в сторону ЦСКА. Такое мнение на послематчевой
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Удача в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу повернулась в сторону ЦСКА. Такое мнение на послематчевой
ЦСКА обыграл дома «Уфу» со счетом 1:0 и вышел в ¼ финала турнира. Единственный мяч на второй компенсированной минуте забил словенский полузащитник Яка Бийол.
«Если с “Ференцварошем” в Лиге Европы у нас было достаточно моментов, но мы пропустили, то здесь у наших ворот было немало моментов. Должно быть
Следующий матч армейцы проведут 1 ноября в чемпионате России против «Зенита» в
«Хочу поздравить ЦСКА с победой и выходом в дальнейшую стадию. И ЦСКА, и нам хорошо, что мы не играли дополнительное время. Всех болельщиков ЦСКА с победой», — сказал главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев.
В ¼ финала армейцы сыграют с победителем встречи между московским «Спартаком» и «Ростовом», которая пройдет в четверг, начало матча в 19:30 мск.