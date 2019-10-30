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22:07 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Олимп — Кубка России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над томской «Томью» со счетом 4:0 в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России. На встрече, которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», присутствовало 38 642 зрителя.

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Забитыми мячами отметились Игорь Смольников (13-я минута), Алексей Сутормин (56), Александр Ерохин (67) и Олег Шатов (81). В составе «Зенита» дебютный матч провел голкипер Александр Васютин, который перешел в команду летом 2019 года из норвежского «Сарпсборга».

В четвертьфинале «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом», который ранее в среду разгромил владивостокский «Луч» со счетом 5:1.

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«Зенит» и «Томь» сыграли 20-й очный матч. На счету «Зенита» 11 побед, у «Томи» — три, еще шесть встреч завершились вничью. Последнюю победу над «Зенитом» «Томь» одержала в 2011 году в матче чемпионата России.

В другом матче 1/8 финала ярославский «Шинник» в гостях в серии пенальти обыграл «Нижний Новгород». Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, в составе «Шинника» мячи забили Дмитрий Самойлов (32) и Александр Эктов (35), у «Нижнего Новгорода» дублем отметился Владимир Хозин (61, 90), на 65-я минуте с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий хозяев Павел Игнатович. В серии пенальти «Шинник» одержал победу со счетом 3:0. В ¼ финала команда из Ярославля сыграет с екатеринбургским «Уралом», который ранее в среду также в серии пенальти оказался сильнее тульского «Арсенала».

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав в 14 матчах 32 очка. «Томь» в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги с 30 очками после 20 матчей идет девятой.

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Зенит
4:0
Первый тайм: 1:0
Томь
Футбол, Кубок России, 1/8 финала30.10.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей СемакВасилий Баскаков
Голы
Игорь Смольников13′
Алексей Сутормин56′
Александр Ерохин66′
Олег Шатов81′
Составы команд
78Александр Васютин
30Арсен Сиукаев
19Игорь Смольников
23Даниил Пенчиков
4Йордан Осорио
22Илья Шурыгин
17Олег Шатов
5Алексей Шумских
14Далер Кузяев
24Никита Каккоев
21Александр Ерохин
98Дмитрий Плетнев
91Алексей Сутормин
11Ислам Тлупов
32Матиас Краневиттер
78Николай Калинский
18Юрий Жирков
57′
7Дмитрий Сасин
62′
15Вячеслав Караваев
27Роман Мануйлов
44Ярослав Ракицкий
72′
10Максим Казанков
40′84′
87Данила Прохин
13Олег Леонов
20Роберт Мак
75′
18Олег Шалаев
73′
7Сердар Азмун
8Иван Андреев
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Панин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
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  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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