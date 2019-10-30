«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Олимп — Кубка России по футболу

Забитыми мячами отметились Игорь Смольников (13-я минута), Алексей Сутормин (56), Александр Ерохин (67) и Олег Шатов (81). В составе «Зенита» дебютный матч провел голкипер Александр Васютин, который перешел в команду летом 2019 года из норвежского «Сарпсборга».
В четвертьфинале «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом», который ранее в среду разгромил владивостокский «Луч» со счетом 5:1.
«Зенит» и «Томь» сыграли 20-й очный матч. На счету «Зенита» 11 побед, у «Томи» — три, еще шесть встреч завершились вничью. Последнюю победу над «Зенитом» «Томь» одержала в 2011 году в матче чемпионата России.
В другом матче 1/8 финала ярославский «Шинник» в гостях в серии пенальти обыграл «Нижний Новгород». Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, в составе «Шинника» мячи забили Дмитрий Самойлов (32) и Александр Эктов (35), у «Нижнего Новгорода» дублем отметился Владимир Хозин (61, 90), на 65-я минуте с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий хозяев Павел Игнатович. В серии пенальти «Шинник» одержал победу со счетом 3:0. В ¼ финала команда из Ярославля сыграет с екатеринбургским «Уралом», который ранее в среду также в серии пенальти оказался сильнее тульского «Арсенала».
В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав в 14 матчах 32 очка. «Томь» в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги с 30 очками после 20 матчей идет девятой.
|Сергей Семак
|Василий Баскаков
|Игорь Смольников
|13′
|Алексей Сутормин
|56′
|Александр Ерохин
|66′
|Олег Шатов
|81′
|78
|Александр Васютин
|30
|Арсен Сиукаев
|19
|Игорь Смольников
|23
|Даниил Пенчиков
|4
|Йордан Осорио
|22
|Илья Шурыгин
|17
|Олег Шатов
|5
|Алексей Шумских
|14
|Далер Кузяев
|24
|Никита Каккоев
|21
|Александр Ерохин
|98
|Дмитрий Плетнев
|91
|Алексей Сутормин
|11
|Ислам Тлупов
|32
|Матиас Краневиттер
|78
|Николай Калинский
|18
|Юрий Жирков
57′
|7
|Дмитрий Сасин
62′
|15
|Вячеслав Караваев
|27
|Роман Мануйлов
|44
|Ярослав Ракицкий
72′
|10
|Максим Казанков
40′84′
|87
|Данила Прохин
|13
|Олег Леонов
|20
|Роберт Мак
75′
|18
|Олег Шалаев
73′
|7
|Сердар Азмун
|8
|Иван Андреев
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)