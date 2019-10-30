«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Олимп — Кубка России по футболу

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Забитыми мячами отметились Игорь Смольников (13-я минута), Алексей Сутормин (56), Александр Ерохин (67) и Олег Шатов (81). В составе «Зенита» дебютный матч провел голкипер Александр Васютин, который перешел в команду летом 2019 года из норвежского «Сарпсборга».

В четвертьфинале «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом», который ранее в среду разгромил владивостокский «Луч» со счетом 5:1.

«Зенит» и «Томь» сыграли 20-й очный матч. На счету «Зенита» 11 побед, у «Томи» — три, еще шесть встреч завершились вничью. Последнюю победу над «Зенитом» «Томь» одержала в 2011 году в матче чемпионата России.

В другом матче 1/8 финала ярославский «Шинник» в гостях в серии пенальти обыграл «Нижний Новгород». Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, в составе «Шинника» мячи забили Дмитрий Самойлов (32) и Александр Эктов (35), у «Нижнего Новгорода» дублем отметился Владимир Хозин (61, 90), на 65-я минуте с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий хозяев Павел Игнатович. В серии пенальти «Шинник» одержал победу со счетом 3:0. В ¼ финала команда из Ярославля сыграет с екатеринбургским «Уралом», который ранее в среду также в серии пенальти оказался сильнее тульского «Арсенала».

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав в 14 матчах 32 очка. «Томь» в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги с 30 очками после 20 матчей идет девятой.