Евсеев не стал отвечать на вопросы. Гончаренко надеется, что черная серия прервалась

— Отметить стоит победу «на флажке» и то, что многие игроки получили игровую практику.
— Что с вашими защитниками? Детские ошибки и Дивеева, и Шарлии…
— Послушайте, это — футбол. Если с «Ференцварошем» у нас было много моментов, чтобы выиграть, здесь было достаточно моментов у наших ворот. Должно же
— В концовке выпустили основных игроков. Кубок снова стал важным турниром для ЦСКА?
— Здесь скорее речь идет о том, что лучше выйти и сыграть 30 или 65 минут, чем провести тренировку в таких условиях. Это были осознанные замены, чтобы усилить игру. И нельзя говорить, что в предыдущие годы мы плохо относились к кубку. Просто мы обходились теми футболистами, которые были у нас в наличии. С той же «Тюменью», например.
— Судя по заменам, не хотели доводить дело до дополнительного времени и пенальти?
— Конечно, не хотели. Все понимают, что это дополнительная нагрузка.
Что касается второго тайма: чтобы у тебя было больше сил на концовку, нужно играть умнее, в контроль мяча, не обострять в простых ситуациях, что мы делали.
— Влашич вышел на левый фланг атаки. Мы можем видеть его чаще на этой позиции?
— Нам показалось, что у «Уфы» есть пространство в этой зоне, поэтому мы решили его выпустить туда.
— Поздравляю всех болельщиков ЦСКА с победой. Думаю, и нам, и ЦСКА хорошо, что дополнительное время не играли, — сказал главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев.
Сразу после этого Евсеев встал со своего места и покинул
Александр Рогулев
|Виктор Гончаренко
|Вадим Евсеев
|Яка Бийол
|90+3′
|1
|Илья Помазун
|31
|Александр Беленов
|14
|Кирилл Набабкин
|9
|Денис Терентьев
|31
|Звонимир Шарлия
|33
|Александр Сухов
|78
|Игорь Дивеев
|3
|Павел Аликин
67′
|20
|Константин Кучаев
|27
|Йонуц Неделчару
60′
|42
|Георгий Щенников
|55
|Джемал Табидзе
|25
|Кристиян Бистрович
|8
|Кэтэлин Карп
|17
|Арнор Сигурдссон
|74
|Даниил Фомин
|7
|Ильзат Ахметов
64′
|23
|Данила Емельянов
74′
|29
|Яка Бийол
|10
|Оливье Тилль
|98
|Иван Обляков
88′
|77
|Азер Алиев
82′
|8
|Никола Влашич
|11
|Ловро Бизяк
|19
|Такума Нисимура
60′
|57
|Вячеслав Кротов
69′
|9
|Федор Чалов
|99
|Андрей Козлов
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)