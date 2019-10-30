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22:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евсеев не стал отвечать на вопросы. Гончаренко надеется, что черная серия прервалась

Пресс-конференция главных тренеров ЦСКА и «Уфы».

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Источник: РИА "Новости"

— Отметить стоит победу «на флажке» и то, что многие игроки получили игровую практику. Что-то еще мне сложно отметить, — сказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

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— Что с вашими защитниками? Детские ошибки и Дивеева, и Шарлии…

— Послушайте, это — футбол. Если с «Ференцварошем» у нас было много моментов, чтобы выиграть, здесь было достаточно моментов у наших ворот. Должно же что-то и нам вернуться. Фортуна сегодня повернулась к нам. Надеюсь, что после таких матчей прервется черная серия, которая у нас была.

— В концовке выпустили основных игроков. Кубок снова стал важным турниром для ЦСКА?


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— Здесь скорее речь идет о том, что лучше выйти и сыграть 30 или 65 минут, чем провести тренировку в таких условиях. Это были осознанные замены, чтобы усилить игру. И нельзя говорить, что в предыдущие годы мы плохо относились к кубку. Просто мы обходились теми футболистами, которые были у нас в наличии. С той же «Тюменью», например.

— Судя по заменам, не хотели доводить дело до дополнительного времени и пенальти?

— Конечно, не хотели. Все понимают, что это дополнительная нагрузка.

Что касается второго тайма: чтобы у тебя было больше сил на концовку, нужно играть умнее, в контроль мяча, не обострять в простых ситуациях, что мы делали.

— Влашич вышел на левый фланг атаки. Мы можем видеть его чаще на этой позиции?

— Нам показалось, что у «Уфы» есть пространство в этой зоне, поэтому мы решили его выпустить туда.

Вадим Евсеев: «Хорошо, что не играли дополнительное время»

— Поздравляю всех болельщиков ЦСКА с победой. Думаю, и нам, и ЦСКА хорошо, что дополнительное время не играли, — сказал главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев.

Сразу после этого Евсеев встал со своего места и покинул пресс-конференцию, не став отвечать на вопросы журналистов.

Александр Рогулев

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ЦСКА
1:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Кубок России, 1/8 финала30.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 5192 зрителя
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоВадим Евсеев
Голы
Яка Бийол90+3′
Составы команд
1Илья Помазун
31Александр Беленов
14Кирилл Набабкин
9Денис Терентьев
31Звонимир Шарлия
33Александр Сухов
78Игорь Дивеев
3Павел Аликин
67′
20Константин Кучаев
27Йонуц Неделчару
60′
42Георгий Щенников
55Джемал Табидзе
25Кристиян Бистрович
8Кэтэлин Карп
17Арнор Сигурдссон
74Даниил Фомин
7Ильзат Ахметов
64′
23Данила Емельянов
74′
29Яка Бийол
10Оливье Тилль
98Иван Обляков
88′
77Азер Алиев
82′
8Никола Влашич
11Ловро Бизяк
19Такума Нисимура
60′
57Вячеслав Кротов
69′
9Федор Чалов
99Андрей Козлов
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
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