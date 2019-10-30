Бийол: Победа над «Уфой» придаст уверенности футболистам ЦСКА перед игрой с «Зенитом»

«В момент гола получился хороший пас от Николы Влашича, а дальше было все по инстинктам. Для меня было очень важно забить гол для команды сегодня. Эта победа очень поможет нам в эмоциональном плане, придаст много уверенности перед игрой с “Зенитом”. Мы верим, что можем забить им много голов, нам нужно выиграть», — заявил Бийол.