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22:27 (мск), источник: ТАСС

Бийол: Победа над «Уфой» придаст уверенности футболистам ЦСКА перед игрой с «Зенитом»

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Победа ЦСКА над «Уфой» в 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу придаст уверенности армейцам перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Таким мнением с журналистами поделился полузащитник красно-синих Яка Бийол.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА на своем поле обыграл «Уфу» со счетом 1:0. Единственный мяч уже в компенсированное ко второму тайму время забил Бийол.

«В момент гола получился хороший пас от Николы Влашича, а дальше было все по инстинктам. Для меня было очень важно забить гол для команды сегодня. Эта победа очень поможет нам в эмоциональном плане, придаст много уверенности перед игрой с “Зенитом”. Мы верим, что можем забить им много голов, нам нужно выиграть», — заявил Бийол.

В ¼ финала ЦСКА сыграет с победителем встречи между московским «Спартаком» и «Ростовом», которая пройдет в четверг, начало матча в 19:30 мск. Матч с «Зенитом» пройдет в субботу на «Газпром-Арене».

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