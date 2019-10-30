«Зенит» не заметил «Томь» и вышел в четвертьфинал
Чемпион России легко победил в матче 1/8 финала Кубка России.
Чемпион России легко победил в матче 1/8 финала Кубка России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск) — 4:0 (1:0)
Голы: Смольников, 13 (1:0). Сутормин, 56 (2:0). Ерохин, 66 (3:0). Шатов, 81 (4:0).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Васютин, Смольников, Осорио, Ракицкий (Прохин, 72), Жирков (Караваев, 57), Шатов, Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Мак (Азмун, 75), Сутормин.
«Томь» (Томск): Сиукаев, Пенчиков, Шумских, Каккоев, Шурыгин, Сасин (Мануйлов, 62), Калинский, Шалаев (Андреев, 73), Плетнев, Казанков (Леонов, 84), Тлупов.
Предупреждение: Казанков, 40.
Судьи: Панин (Дмитров). Чельцов (Москва), Петросян (Бронницы).
30 октября.
31 октября 2007 года в
Игра с «Томью» вышла унылой. Резервная основа хозяев (Чонтофальски, Лапин, Максимов, Ли Хо…), не заполненный и наполовину «Петровский», 120 безголевых минут — и проигранная серия пенальти.
Но через полторы недели на Неве испытали эйфорию — «Зенит» выиграл в Раменском золотой матч и впервые в истории стал чемпионом России. О кубковом вылете сразу же забыли.
Сейчас до финиша российского чемпионата еще далеко, но Сергей Семак все равно держит в уме другие турниры. И на игру с «Томью» тренер отправил запасных. Стартовый состав перекликался с основой на «Крылья Советов» лишь тремя фамилиями — Жирков, Кузяев и Ракицкий. Дебютировал за «Зенит» Васютин, всего лишь второй раз в сезоне с первых минут появился Краневиттер, впервые в четверке защитников (а не в тройке) сыграл Осорио, а в стартовом составе вообще не было форвардов. Это не новинка от Семака — в кубковой встрече с «Енисеем» (2:1)
Петербургская команда задавила противника. Уже на 13-й минуте Смольников поразил дальний угол — и если у «Томи» и был
«Зенит» использовал все зоны для атак — и центр, и оба фланга. Забить хозяева еще до перерыва могли
В перерыве Семак решил ничего не менять, как и Василий Баскаков. Поэтому и рисунок игры не изменился — чемпион продолжал давить на участника ФНЛ, а «Томи»
Последние полчаса превратились в аттракцион «Когда же будет гол Шатова?» Хавбек имел уйму моментов, был необычайно активен, но никак не мог забить. Зато забил Ерохин и сделал счет 3:0.
Гоша Чернов