«Зенит» не заметил «Томь» и вышел в четвертьфинал

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«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск) — 4:0 (1:0)

Голы: Смольников, 13 (1:0). Сутормин, 56 (2:0). Ерохин, 66 (3:0). Шатов, 81 (4:0).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Васютин, Смольников, Осорио, Ракицкий (Прохин, 72), Жирков (Караваев, 57), Шатов, Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Мак (Азмун, 75), Сутормин.

«Томь» (Томск): Сиукаев, Пенчиков, Шумских, Каккоев, Шурыгин, Сасин (Мануйлов, 62), Калинский, Шалаев (Андреев, 73), Плетнев, Казанков (Леонов, 84), Тлупов.

Предупреждение: Казанков, 40.

Судьи: Панин (Дмитров). Чельцов (Москва), Петросян (Бронницы).

30 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

12 лет спустя

31 октября 2007 года в Санкт-Петербурге было холодно и хмуро. В тот день на «Петровский» приехала «Томь», чтобы провести с «Зенитом» матч ¼ финала Кубка России. Дик Адвокат, как и весь город, тогда думал только о развязке чемпионата России и не скрывал пренебрежительного отношения ко второстепенному турниру. Хотя думал он и о сборной Австралии, которая той осенью постоянно мелькала в новостях рядом с фамилией тренера. За несколько дней до матча австралийская пресса сообщила, что голландец возглавит сборную 17 ноября, и в ответ на это на «вираже» появился баннер: «Дик, не томи». Никому не хотелось, чтобы Адвокат отвлекался от «Зенита».



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Игра с «Томью» вышла унылой. Резервная основа хозяев (Чонтофальски, Лапин, Максимов, Ли Хо…), не заполненный и наполовину «Петровский», 120 безголевых минут — и проигранная серия пенальти. Сине-бело-голубые промазали трижды, один из ударов не реализовал Чонтофальски, а продрогшие болельщики покинули стадион с плохим настроением.

Но через полторы недели на Неве испытали эйфорию — «Зенит» выиграл в Раменском золотой матч и впервые в истории стал чемпионом России. О кубковом вылете сразу же забыли.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kPXp7ZSWnwY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Смешанный состав хозяев

Сейчас до финиша российского чемпионата еще далеко, но Сергей Семак все равно держит в уме другие турниры. И на игру с «Томью» тренер отправил запасных. Стартовый состав перекликался с основой на «Крылья Советов» лишь тремя фамилиями — Жирков, Кузяев и Ракицкий. Дебютировал за «Зенит» Васютин, всего лишь второй раз в сезоне с первых минут появился Краневиттер, впервые в четверке защитников (а не в тройке) сыграл Осорио, а в стартовом составе вообще не было форвардов. Это не новинка от Семака — в кубковой встрече с «Енисеем» (2:1) сине-бело-голубые тоже играли без нападающих.

Тогда, как и сейчас, впереди действовал Мак. Но, судя по всему, на игру можно было выпускать и «Зенит-2» — уровень соперника, как и месяц назад, не поражал воображение. Хотя в 1/16 финала «Енисей» не просто сопротивлялся, а забил первым и вел после первого тайма. А «Томь» сдалась сразу.

Легкая победа

Петербургская команда задавила противника. Уже на 13-й минуте Смольников поразил дальний угол — и если у «Томи» и был какой-то план, то он сразу обрушился. Гости оборонялись очень глубоко, но при этом вяло прессинговали. Отсюда — огромное число свободных зон, в которые постоянно врывались хозяева. И пусть в основе «Зенита» не было признанного распасовщика вроде Паредеса или Нобоа, «Томи» все равно пришлось тяжело.

«Зенит» использовал все зоны для атак — и центр, и оба фланга. Забить хозяева еще до перерыва могли два-три мяча, а пропустить — однажды: Тлупов с близкого расстояния выстрелил Васютину прямо в лоб.

В перерыве Семак решил ничего не менять, как и Василий Баскаков. Поэтому и рисунок игры не изменился — чемпион продолжал давить на участника ФНЛ, а «Томи» еле-еле отбивалась по мере возможностей. Или не отбивалась. На 56-й минуте Сутормин поразил ворота Сиукаева — и все стало окончательно ясно.

Последние полчаса превратились в аттракцион «Когда же будет гол Шатова?» Хавбек имел уйму моментов, был необычайно активен, но никак не мог забить. Зато забил Ерохин и сделал счет 3:0.

Но после выхода на замену Азмуна все-таки свершилось — иранец с Шатовым выбежали два в одного, и Олег установил окончательный счет. 4:0 — «Зенит» и без Дзюбы раздавил соперника. Дальше по сетке — «Ахмат».