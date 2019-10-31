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30 октября, источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Зенита»: К игре с «Томью» подошли с соответствующим желанием

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости, Тарас Барабаш. Футболисты «Зенита» подошли к матчу Кубка России с томской «Томью» с соответствующим желанием и заслуженно добились победы, сказал главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» разгромил «Томь», выступающую в ФНЛ, и вышел в четвертьфинал Кубка России. Встреча 1/8 финала, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:0.

«Хорошая игра, за исключением небольшого периода в первом тайме, когда мы потеряли инициативу и позволили создать опасный момент у наших ворот. Создали много моментов, забили достаточное количество мячей, в принципе, ребята молодцы. Кубковые матчи всегда сложные. С соответствующим желанием подошли к игре. Одержали заслуженную победу. Представилась возможность посмотреть тех ребят, которые по разным причинам играют не так много», — сказал Семак журналистам.

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