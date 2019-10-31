Тренер: Вратарь «Зенита» Лунев не играл с «Томью» по медицинским показаниям

«Лунев по медицинским показаниям не попал в заявку. Летал с нами в Самару (на матч чемпионата России с “Крыльями Советов” — ред.) уже с некой проблемой. Освободили его от игры с “Томью”, чтобы он планомерно лечился. Завтра или послезавтра посмотрим, насколько краткосрочная пауза позволит ему чувствовать себя лучше. Если нет, тогда это уже вопрос к медицинскому штабу, сколько времени ему нужно, чтобы чувствовать себя хорошо», — сказал Семак журналистам.