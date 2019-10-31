Тренер: Вратарь «Зенита» Лунев не играл с «Томью» по медицинским показаниям

«Зенит» разгромил «Томь», выступающую в ФНЛ, и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу. Встреча 1/8 финала, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:0. Ворота «Зенита» защищал Александр Васютин, Лунев не попал в заявку.
«Лунев по медицинским показаниям не попал в заявку. Летал с нами в Самару (на матч чемпионата России с “Крыльями Советов” — ред.) уже с некой проблемой. Освободили его от игры с “Томью”, чтобы он планомерно лечился. Завтра или послезавтра посмотрим, насколько краткосрочная пауза позволит ему чувствовать себя лучше. Если нет, тогда это уже вопрос к медицинскому штабу, сколько времени ему нужно, чтобы чувствовать себя хорошо», — сказал Семак журналистам.
Он объяснил, почему в матчах чемпионата предпочитает вратаря Михаила Кержакова Васютину. «Это здоровая конкуренция, смотрим по тренировкам, контрольным матчам. Когда мы дали возможность проявить себя другому вратарю, Кержаков был лучше, на наш взгляд. Васютин заслужил шанс сыграть, сегодня сыграл хорошо. Кто будет лучше, тот и будет играть. Кержаков заработал право играть в стартовом составе в здоровой конкуренции, он и играет», — отметил Семак.