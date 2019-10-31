Тренер «Зенита» Семак: У нас есть желание выиграть Кубок России

«Зенит» разгромил «Томь» , выступающую в ФНЛ, и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу. Встреча 1/8 финала, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:0. Голами отметились Игорь Смольников (на 13-й минуте), Алексей Сутормин (56), Александр Ерохин (67) и Олег Шатов (81). «Зенит» в четвертьфинале турнира встретится с грозненским «Ахматом».

«Мы всегда ставим максимальные задачи. Просто иногда так складывается календарь, что приходится рисковать или чем-то жертвовать. В прошлом году мы понимали, что игроки не выдержат график, в приоритете было выиграть чемпионат. Желание выиграть Кубок у нас есть. Мы оцениваем ситуацию, состояние игроков. Конечно, мы хотим выигрывать в каждом турнире, в каждом матче. Цели где-то не выиграть или на что-то махнуть рукой у нас абсолютно нет. Мы будем стараться сделать максимум в разумных пределах», — сказал Семак журналистам.