«Химки» победили «Оренбург» и вышли в четвертьфинал Олимп — Кубка России по футболу

В составе «Химок» дубль сделал Артем Полярус (1-я и 21-я минуты), у «Оренбурга» отличился Джордже Деспотович (50).
«Химки» встретятся в четвертьфинале с победителем встречи между московским «Торпедо» и калининградской «Балтикой», которая состоится позднее в четверг.
«Химки» в третий раз в истории вышли в четвертьфинал Кубка России, впервые клуб дошел до этой стадии в сезоне-2002/03, в сезоне-2004/05 команда дошла до финала турнира, где уступила московскому ЦСКА со счетом 0:1.
Проведение матчей четвертьфинала запланировано на начало марта 2020 года. Ранее определились следующие четвертьфинальные пары: «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный), соперник московского ЦСКА определится по результатам матча «Спартак» (Москва) — «Ростов», который пройдет позднее в четверг.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» располагается на 12-м месте, набрав 15 очков в 14 матчах. «Химки» занимают вторую позицию в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), имея в активе 43 очка в 20 матчах.