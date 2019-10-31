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18:21 (мск), источник: ТАСС

«Химки» победили «Оренбург» и вышли в четвертьфинал Олимп — Кубка России по футболу

ОРЕНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» на выезде переиграл «Оренбург» со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Химок» дубль сделал Артем Полярус (1-я и 21-я минуты), у «Оренбурга» отличился Джордже Деспотович (50).

«Химки» встретятся в четвертьфинале с победителем встречи между московским «Торпедо» и калининградской «Балтикой», которая состоится позднее в четверг.

«Химки» в третий раз в истории вышли в четвертьфинал Кубка России, впервые клуб дошел до этой стадии в сезоне-2002/03, в сезоне-2004/05 команда дошла до финала турнира, где уступила московскому ЦСКА со счетом 0:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Проведение матчей четвертьфинала запланировано на начало марта 2020 года. Ранее определились следующие четвертьфинальные пары: «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный), соперник московского ЦСКА определится по результатам матча «Спартак» (Москва) — «Ростов», который пройдет позднее в четверг.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» располагается на 12-м месте, набрав 15 очков в 14 матчах. «Химки» занимают вторую позицию в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), имея в активе 43 очка в 20 матчах.

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Оренбург
1:2
Первый тайм: 0:2
Химки
Футбол, Кубок России, 1/8 финала31.10.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Газовик, 2356 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовАндрей Талалаев
Голы
Джордже Деспотович50′
Артем Полярус1′
Артем Полярус21′
Составы команд
38Андрей Климович
1Дмитрий Хомич
4Урош Радакович
15Егор Данилкин
13Сергей Терехов
59′
25Александр Филин
15Георгий Зотов
26Валерий Почивалин
15′
31Виталий Шахов
33Евгений Гапон
7Филип Рогич
5Александр Трошечкин
90+1′
10Рикарду Алвеш
25′
23Аршак Корян
22Федор Черных
52Равиль Нетфуллин
9Джордже Деспотович
80′
14Артем Полярус
57′
3Михаил Сиваков
67′
18Андрей Мендель
20Джоэль Фамейе
11Дмитрий Барков
81′85′
5Тимур Аюпов
84′
24Мохамед Конате
18Данил Липовой
88Владимир Дядюн
28′55′
92Алексей Скворцов
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Шадыханов(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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