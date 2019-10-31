«Химки» победили «Оренбург» и вышли в четвертьфинал Олимп — Кубка России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Химок» дубль сделал Артем Полярус (1-я и 21-я минуты), у «Оренбурга» отличился Джордже Деспотович (50).

«Химки» встретятся в четвертьфинале с победителем встречи между московским «Торпедо» и калининградской «Балтикой», которая состоится позднее в четверг.

«Химки» в третий раз в истории вышли в четвертьфинал Кубка России, впервые клуб дошел до этой стадии в сезоне-2002/03, в сезоне-2004/05 команда дошла до финала турнира, где уступила московскому ЦСКА со счетом 0:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jCE5XIDtlr4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Проведение матчей четвертьфинала запланировано на начало марта 2020 года. Ранее определились следующие четвертьфинальные пары: «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный), соперник московского ЦСКА определится по результатам матча «Спартак» (Москва) — «Ростов», который пройдет позднее в четверг.