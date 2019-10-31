«Спартак» — «Ростов»: составы команд на матч 1/8 Кубка России
Тренерские штабы московского «Спартака» и «Ростова» определились с составами команд на матч 1/8 Кубка России по футболу.
Тренерские штабы московского «Спартака» и «Ростова» определились с составами команд на матч 1/8 Кубка России по футболу.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Шюррле, Тиль.
Запасные: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Долгов, Шомуродов.
Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 31 октября, начало — в 19:30 мск.