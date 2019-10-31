Глушаков рассказал об эмоциях после первого гола за «Ахмат»

Глушаков перешел в «Ахмат» перед началом текущего сезона. Во вторник грозненский клуб на своем поле обыграл «Луч» со счетом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России по футболу. 32-летний полузащитник появился на поле на 56-й минуте и успел оформить дубль.

«Рад забить первые голы за “Ахмат”. Это, кстати, еще и мои первые голы в карьере в Кубке России», — написал Глушаков на своей странице в Instagram и опубликовал видео своих точных ударов в матче с «Лучом».