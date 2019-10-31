Глушаков рассказал об эмоциях после первого гола за «Ахмат»
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о важности его голов в матче против владивостокского «Луча».
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о важности его голов в матче против владивостокского «Луча».
Глушаков перешел в «Ахмат» перед началом текущего сезона. Во вторник грозненский клуб на своем поле обыграл «Луч» со счетом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России по футболу. 32-летний полузащитник появился на поле на 56-й минуте и успел оформить дубль.
«Рад забить первые голы за “Ахмат”. Это, кстати, еще и мои первые голы в карьере в Кубке России», — написал Глушаков на своей странице в Instagram и опубликовал видео своих точных ударов в матче с «Лучом».
В четвертьфинале Кубка России «Ахмат» сыграет с «Зенитом».
|Игорь Шалимов
|Александр Ушахин
|Аблай Мбенг
|11′
|Никита Саламатов
|54′
|Вилькер Анхель
|21′
|Конрад Михаляк
|64′
|Денис Глушаков
|67′
|Денис Глушаков
|78′
|16
|Евгений Городов
|22
|Дмитрий Ребров
|4
|Вилькер Анхель
53′
|4
|Павел Степанец
|5
|Магомед Мусалов
|18
|Кирилл Марущак
|15
|Андрей Семенов
|30
|Эрвинг Джо Ботака-Иобома
22′
|6
|Михаил Гащенков
74′
|12
|Сергей Пономаренко
45′
|23
|Антон Швец
29′
|17
|Никита Саламатов
25′
|59
|Евгений Харин
|23
|Антон Кротов
|17
|Аблай Мбенг
|32
|Астемир Абазов
58′
|19
|Олег Иванов
56′
|10
|Александр Носов
60′
|88
|Денис Глушаков
|7
|Даур Квеквескири
|77
|Бернард Бериша
57′
|9
|Руслан Гордиенко
45′
|7
|Магомед Митришев
|94
|Анатолий Катрич
|9
|Конрад Михаляк
74′
|48
|Александр Кутьин
45′
|10
|Абубакар Кадыров
|11
|Саид Алиев
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)