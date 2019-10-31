Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
СПАЛ
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Эйбар
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
21:00
Мальорка
Осасуна
22
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М
Балтика
10
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
Ростов
21
Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург
Химки
12
Все события
20:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глушаков рассказал об эмоциях после первого гола за «Ахмат»

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о важности его голов в матче против владивостокского «Луча».

Наверх
РИА "Новости"
1/16
Спорт-Экспресс
2/16
Спорт-Экспресс
3/16
Спорт-Экспресс
4/16
Спорт-Экспресс
5/16
Алексей Иванов
6/16
Спорт-Экспресс
7/16
Спорт-Экспресс
8/16
Спорт-Экспресс
9/16
Алексей Иванов
10/16
Алексей Иванов
11/16
Спорт-Экспресс
12/16
Спорт-Экспресс
13/16
Спорт-Экспресс
14/16
Спорт-Экспресс
15/16
Спорт-Экспресс
16/16

Глушаков перешел в «Ахмат» перед началом текущего сезона. Во вторник грозненский клуб на своем поле обыграл «Луч» со счетом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России по футболу. 32-летний полузащитник появился на поле на 56-й минуте и успел оформить дубль.

«Рад забить первые голы за “Ахмат”. Это, кстати, еще и мои первые голы в карьере в Кубке России», — написал Глушаков на своей странице в Instagram и опубликовал видео своих точных ударов в матче с «Лучом».

В четвертьфинале Кубка России «Ахмат» сыграет с «Зенитом».

Читайте также
Ахмат
5:1
Первый тайм: 2:0
Луч
Футбол, Кубок России, 1/8 финала30.10.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 12418 зрителей
Главные тренеры
Игорь ШалимовАлександр Ушахин
Голы
Аблай Мбенг11′
Никита Саламатов54′
Вилькер Анхель21′
Конрад Михаляк64′
Денис Глушаков67′
Денис Глушаков78′
Составы команд
16Евгений Городов
22Дмитрий Ребров
4Вилькер Анхель
53′
4Павел Степанец
5Магомед Мусалов
18Кирилл Марущак
15Андрей Семенов
30Эрвинг Джо Ботака-Иобома
22′
6Михаил Гащенков
74′
12Сергей Пономаренко
45′
23Антон Швец
29′
17Никита Саламатов
25′
59Евгений Харин
23Антон Кротов
17Аблай Мбенг
32Астемир Абазов
58′
19Олег Иванов
56′
10Александр Носов
60′
88Денис Глушаков
7Даур Квеквескири
77Бернард Бериша
57′
9Руслан Гордиенко
45′
7Магомед Митришев
94Анатолий Катрич
9Конрад Михаляк
74′
48Александр Кутьин
45′
10Абубакар Кадыров
11Саид Алиев
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Луч
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Российский вундеркинд первым в истории НХЛ забил 'лакросс-гол'
Тедеско победил Карпина. Теперь «Спартак» сыграет с ЦСКА
Российские футболисты вышли в элитный раунд отбора на ЮЧЕ-2020
«Торпедо» одолело «Балтику» и вышло в четвертьфинал Кубка России
Старейший член МОК сомневается, что WADA оправдает Россию
В СБР прокомментировали переход Подчуфаровой в сборную Словении
«Спартак» повторил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ
Российский борец хочет сменить гражданство ради Олимпиады
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь