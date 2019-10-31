«Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу, где сыграет с ЦСКА

32 фотографии 32 фотографии 32 фотографии

В составе «Спартака» оба мяча забил нападающий Джордан Ларссон (43-я и 59-я минуты). У «Ростова» отличился Павел Долгов (87). «Спартак» впервые пропустил при новом главном тренере Доменико Тедеско, проведя под руководством немца третий матч. Тедеско одержал вторую победу подряд во всех турнирах во главе «Спартака», ранее красно-белые сыграли вничью с «Рубином» на своем поле (0:0), а также победили «Локомотив» (3:0).

Швед Ларссон забил пять мячей в последних четырех матчах за «Спартак» во всех турнирах, ранее дубль Ларссона принес «Спартаку» гостевую победу над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел 27 октября. Игрок также отличился в гостевом матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2), который прошел 6 октября. Ларссон впервые забил гол на арене «Спартака».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-cgaY0okV8g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» и «Ростов» встретились в 55-й раз в российской истории, московский клуб одержал 33-ю победу, 11 раз сильнее оказывались ростовчане, 11 раз команды сыграли вничью.

В четвертьфинале турнира «Спартак» встретится с ЦСКА, который в 1/8 финала обыграл «Уфу» на своем поле (1:0), остальные пары выглядят следующим образом: «Химки» — «Торпедо» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный), «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург). Проведение игр четвертьфинала запланировано на начало марта. Согласно регламенту, «Химки» проведут домашний матч против «Торпедо» — москвичи дважды играли дома, а «Химки» по одному разу сыграли дома и на выезде. Хозяева трех остальных матчей определятся по результатам жеребьевки.