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21:40 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу, где сыграет с ЦСКА

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома победил «Ростов» со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Открытие-Арене» в присутствии 17 746 зрителей.

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В составе «Спартака» оба мяча забил нападающий Джордан Ларссон (43-я и 59-я минуты). У «Ростова» отличился Павел Долгов (87). «Спартак» впервые пропустил при новом главном тренере Доменико Тедеско, проведя под руководством немца третий матч. Тедеско одержал вторую победу подряд во всех турнирах во главе «Спартака», ранее красно-белые сыграли вничью с «Рубином» на своем поле (0:0), а также победили «Локомотив» (3:0).

Швед Ларссон забил пять мячей в последних четырех матчах за «Спартак» во всех турнирах, ранее дубль Ларссона принес «Спартаку» гостевую победу над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел 27 октября. Игрок также отличился в гостевом матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2), который прошел 6 октября. Ларссон впервые забил гол на арене «Спартака».

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«Спартак» и «Ростов» встретились в 55-й раз в российской истории, московский клуб одержал 33-ю победу, 11 раз сильнее оказывались ростовчане, 11 раз команды сыграли вничью.

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В четвертьфинале турнира «Спартак» встретится с ЦСКА, который в 1/8 финала обыграл «Уфу» на своем поле (1:0), остальные пары выглядят следующим образом: «Химки» — «Торпедо» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный), «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург). Проведение игр четвертьфинала запланировано на начало марта. Согласно регламенту, «Химки» проведут домашний матч против «Торпедо» — москвичи дважды играли дома, а «Химки» по одному разу сыграли дома и на выезде. Хозяева трех остальных матчей определятся по результатам жеребьевки.

«Спартак» и ЦСКА встретятся в пятый раз в матчах Кубка России и впервые сыграют на стадии четвертьфинала, ранее клубы по два раза встречались в финале и полуфинале. В активе команд по одной победе в финалах — в решающем матче Кубка России сезона-1993/94 «Спартак» победил в серии пенальти (основное и дополнительное время — 2:2), а в финале розыгрыша сезона-2005/06 армейцы крупно победили со счетом 3:0. В обоих полуфиналах Кубка России между командами победу одерживал ЦСКА. Последняя встреча команд в Кубке России прошла 11 мая 2011 года в «Лужниках», когда в полуфинале «Спартак» уступил армейцам в серии пенальти (основное и дополнительное время — 3:3), в итоге армейцы выиграли трофей, обыграв в финале владикавказскую «Аланию».

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Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Кубок России, 1/8 финала31.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 17746 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоВалерий Карпин
Голы
Джордан Ларссон43′
Александр Долгов87′
Джордан Ларссон59′
Составы команд
98Александр Максименко
30Сергей Песьяков
2Самюэль Жиго
25Арсений Логашов
14Георгий Джикия
73′
4Данила Ведерников
29Илья Кутепов
5Деннис Хаджикадунич
23Джордан Ларссон
78Дмитрий Чистяков
10Зелимхан Бакаев
26Александр Саплинов
33Алекс Крал
18Бактиер Зайнутдинов
53′
54Наиль Умяров
15Данил Глебов
47Роман Зобнин
74′
3Мацей Вилюш
75′
25Лоренсо Мельгарехо
47Александр Долгов
6Айртон
45′87′
8Ивелин Попов
67′
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
19Эсекиэль Понсе
28′77′
9Бьорн Сигурдарсон
71′
20Андре Шюррле
14Элдор Шомуродов
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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