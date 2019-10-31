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22:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Ростов» с Зайнутдиновым в составе проиграл «Спартаку» и вылетел из Кубка России

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов принял участие в составе «Ростова» в матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака», сообщают Vesti.kz.

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Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Спартака» дубль оформил Йордан Ларссон. За «Ростов» же один гол отквитал Александр Долгов.

Зайнутдинов провел на поле весь матч со стартовых минут, заработав во втором тайме желтую карточку.

Потерпев поражение, «Ростов» вылетел из Кубка России. «Спартак» же вышел в четвертьфинал, где сыграет с ЦСКА.

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Кубок России, 1/8 финала31.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 17746 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоВалерий Карпин
Голы
Джордан Ларссон43′
Александр Долгов87′
Джордан Ларссон59′
Составы команд
98Александр Максименко
30Сергей Песьяков
2Самюэль Жиго
25Арсений Логашов
14Георгий Джикия
73′
4Данила Ведерников
29Илья Кутепов
5Деннис Хаджикадунич
23Джордан Ларссон
78Дмитрий Чистяков
10Зелимхан Бакаев
26Александр Саплинов
33Алекс Крал
18Бактиер Зайнутдинов
53′
54Наиль Умяров
15Данил Глебов
47Роман Зобнин
74′
3Мацей Вилюш
75′
25Лоренсо Мельгарехо
47Александр Долгов
6Айртон
45′87′
8Ивелин Попов
67′
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
19Эсекиэль Понсе
28′77′
9Бьорн Сигурдарсон
71′
20Андре Шюррле
14Элдор Шомуродов
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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