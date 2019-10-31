«Ростов» с Зайнутдиновым в составе проиграл «Спартаку» и вылетел из Кубка России
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов принял участие в составе «Ростова» в матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака», сообщают Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов принял участие в составе «Ростова» в матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака», сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Спартака» дубль оформил Йордан Ларссон. За «Ростов» же один гол отквитал Александр Долгов.
Зайнутдинов провел на поле весь матч со стартовых минут, заработав во втором тайме желтую карточку.
Потерпев поражение, «Ростов» вылетел из Кубка России. «Спартак» же вышел в четвертьфинал, где сыграет с ЦСКА.
|Доменико Тедеско
|Валерий Карпин
|Джордан Ларссон
|43′
|Александр Долгов
|87′
|Джордан Ларссон
|59′
|98
|Александр Максименко
|30
|Сергей Песьяков
|2
|Самюэль Жиго
|25
|Арсений Логашов
|14
|Георгий Джикия
73′
|4
|Данила Ведерников
|29
|Илья Кутепов
|5
|Деннис Хаджикадунич
|23
|Джордан Ларссон
|78
|Дмитрий Чистяков
|10
|Зелимхан Бакаев
|26
|Александр Саплинов
|33
|Алекс Крал
|18
|Бактиер Зайнутдинов
53′
|54
|Наиль Умяров
|15
|Данил Глебов
|47
|Роман Зобнин
74′
|3
|Мацей Вилюш
75′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|47
|Александр Долгов
|6
|Айртон
45′87′
|8
|Ивелин Попов
67′
|92
|Николай Рассказов
|19
|Хорен Байрамян
|19
|Эсекиэль Понсе
28′77′
|9
|Бьорн Сигурдарсон
71′
|20
|Андре Шюррле
|14
|Элдор Шомуродов
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)