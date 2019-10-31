«Ростов» с Зайнутдиновым в составе проиграл «Спартаку» и вылетел из Кубка России

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Спартака» дубль оформил Йордан Ларссон. За «Ростов» же один гол отквитал Александр Долгов.

Зайнутдинов провел на поле весь матч со стартовых минут, заработав во втором тайме желтую карточку.