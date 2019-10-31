Тедеско победил Карпина. Теперь «Спартак» сыграет с ЦСКА

Мудрый, опытный, совсем не спартаковского образца, Валерий Карпин ругался с бровки на своих игроков, а его с улыбкой успокаивал Лоренсо Мельгарехо. Уверен, что в этот момент главный тренер дончан, выставивший более чем смешанный состав (из тех, кто начал матч с
Но в душе Карпин наверняка понимал, что в таком сочетании шансов очень мало. И что чемпионат, где в воскресенье предстоит битва с «Краснодаром» для «Ростова», сейчас важнее. И что кубковая сетка — с ЦСКА и «Зенитом» на пути к финалу — убойная. И что в случае успеха на «Открытии Арене» тренера будут носить на руках, а за поражение не станут ругать слишком уж сильно. Говорю же: Валерий — мудрый и опытный.
Доменико Тедеско не до ротации. Не до прикидывания, какой турнир в приоритете. Не до стратегических расчетов. Немец должен побеждать здесь и сейчас. Чтобы окончательно доказать всем, что его приглашение — верный шаг. Чтобы влюбить в себя трибуны. Чтобы получить право зимой сказать акционерам: «Я выправил ситуацию, но чтобы бороться за
Так что выставив основу, Тедеско абсолютно прав. При этом небольшие изменения в старте по сравнению с «Локомотивом» были — и тоже по делу. Главное — два форварда с самого начала и Ларссон в роли одного из них. Швед сделал дубль в ворота Гильерме в воскресенье, появившись во втором тайме, а теперь проделал то же самое, играя со стартового свистка.
А ведь это человек, который до дерби с
То же самое можно сказать и об остальных спартаковцах — против «Ростова», как и против «Локо», они выглядели небезупречно, но как команда. А не как набор только что познакомившихся друг с другом людей. Рука Тедеско, вновь собравшего футболистов в центре поля в круг после финального свистка, видна все отчетливее.
Они, эти люди во главе с немецким тренером, подарили нам еще одно дерби с ЦСКА. Российский сезон возобновится в начале марта самым сладким блюдом нашего футбола в четвертьфинале Кубка. Будет рубка!
|Доменико Тедеско
|Валерий Карпин
|Джордан Ларссон
|43′
|Александр Долгов
|87′
|Джордан Ларссон
|59′
|98
|Александр Максименко
|30
|Сергей Песьяков
|2
|Самюэль Жиго
|25
|Арсений Логашов
|14
|Георгий Джикия
73′
|4
|Данила Ведерников
|29
|Илья Кутепов
|5
|Деннис Хаджикадунич
|23
|Джордан Ларссон
|78
|Дмитрий Чистяков
|10
|Зелимхан Бакаев
|26
|Александр Саплинов
|33
|Алекс Крал
|18
|Бактиер Зайнутдинов
53′
|54
|Наиль Умяров
|15
|Данил Глебов
|47
|Роман Зобнин
74′
|3
|Мацей Вилюш
75′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|47
|Александр Долгов
|6
|Айртон
45′87′
|8
|Ивелин Попов
67′
|92
|Николай Рассказов
|19
|Хорен Байрамян
|19
|Эсекиэль Понсе
28′77′
|9
|Бьорн Сигурдарсон
71′
|20
|Андре Шюррле
|14
|Элдор Шомуродов
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)