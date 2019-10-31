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22:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тедеско победил Карпина. Теперь «Спартак» сыграет с ЦСКА

Красно-белые выиграли в 1/8 финала Кубка России у «Ростова» (2:1) и теперь встретятся в четвертьфинале с армейцами в начале марта.

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Мудрый, опытный, совсем не спартаковского образца, Валерий Карпин ругался с бровки на своих игроков, а его с улыбкой успокаивал Лоренсо Мельгарехо. Уверен, что в этот момент главный тренер дончан, выставивший более чем смешанный состав (из тех, кто начал матч с красно-белыми, в субботу против «Сочи» в РПЛ в старте были Чистяков, Хаджикадунич и Попов, а Глебов, Зайнутдинов и Саплинов тогда выходили на замены), не играл на публику — он действительно хотел победить в Москве. Гол Долгова в самой концовке тому подтверждение.

Но в душе Карпин наверняка понимал, что в таком сочетании шансов очень мало. И что чемпионат, где в воскресенье предстоит битва с «Краснодаром» для «Ростова», сейчас важнее. И что кубковая сетка — с ЦСКА и «Зенитом» на пути к финалу — убойная. И что в случае успеха на «Открытии Арене» тренера будут носить на руках, а за поражение не станут ругать слишком уж сильно. Говорю же: Валерий — мудрый и опытный.

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Доменико Тедеско не до ротации. Не до прикидывания, какой турнир в приоритете. Не до стратегических расчетов. Немец должен побеждать здесь и сейчас. Чтобы окончательно доказать всем, что его приглашение — верный шаг. Чтобы влюбить в себя трибуны. Чтобы получить право зимой сказать акционерам: «Я выправил ситуацию, но чтобы бороться за что-то серьезное, мне нужно укрепить ту и эту позиции». Чтобы хрупкое ощущение «у нас пошло», ростки интересного футбола, которые пока только прорезаются, крепли и становились сильнее.

Так что выставив основу, Тедеско абсолютно прав. При этом небольшие изменения в старте по сравнению с «Локомотивом» были — и тоже по делу. Главное — два форварда с самого начала и Ларссон в роли одного из них. Швед сделал дубль в ворота Гильерме в воскресенье, появившись во втором тайме, а теперь проделал то же самое, играя со стартового свистка.

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А ведь это человек, который до дерби с красно-зелеными, в 12 официальных встречах в «Спартаке» забил те же 4 гола, что в двух следующих матчах. И это человек, на котором многие из мира российского футбола почти сразу поставили крест. Интересно, что скажут эти люди теперь? Может быть, парню просто внятно объяснили задачу на поле и поработали, как следует, на тренировках?

То же самое можно сказать и об остальных спартаковцах — против «Ростова», как и против «Локо», они выглядели небезупречно, но как команда. А не как набор только что познакомившихся друг с другом людей. Рука Тедеско, вновь собравшего футболистов в центре поля в круг после финального свистка, видна все отчетливее.

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Они, эти люди во главе с немецким тренером, подарили нам еще одно дерби с ЦСКА. Российский сезон возобновится в начале марта самым сладким блюдом нашего футбола в четвертьфинале Кубка. Будет рубка!

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Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Кубок России, 1/8 финала31.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 17746 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоВалерий Карпин
Голы
Джордан Ларссон43′
Александр Долгов87′
Джордан Ларссон59′
Составы команд
98Александр Максименко
30Сергей Песьяков
2Самюэль Жиго
25Арсений Логашов
14Георгий Джикия
73′
4Данила Ведерников
29Илья Кутепов
5Деннис Хаджикадунич
23Джордан Ларссон
78Дмитрий Чистяков
10Зелимхан Бакаев
26Александр Саплинов
33Алекс Крал
18Бактиер Зайнутдинов
53′
54Наиль Умяров
15Данил Глебов
47Роман Зобнин
74′
3Мацей Вилюш
75′
25Лоренсо Мельгарехо
47Александр Долгов
6Айртон
45′87′
8Ивелин Попов
67′
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
19Эсекиэль Понсе
28′77′
9Бьорн Сигурдарсон
71′
20Андре Шюррле
14Элдор Шомуродов
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
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  • Вошел в игру
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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