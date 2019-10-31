Тедеско победил Карпина. Теперь «Спартак» сыграет с ЦСКА

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Мудрый, опытный, совсем не спартаковского образца, Валерий Карпин ругался с бровки на своих игроков, а его с улыбкой успокаивал Лоренсо Мельгарехо. Уверен, что в этот момент главный тренер дончан, выставивший более чем смешанный состав (из тех, кто начал матч с красно-белыми, в субботу против «Сочи» в РПЛ в старте были Чистяков, Хаджикадунич и Попов, а Глебов, Зайнутдинов и Саплинов тогда выходили на замены), не играл на публику — он действительно хотел победить в Москве. Гол Долгова в самой концовке тому подтверждение.

Но в душе Карпин наверняка понимал, что в таком сочетании шансов очень мало. И что чемпионат, где в воскресенье предстоит битва с «Краснодаром» для «Ростова», сейчас важнее. И что кубковая сетка — с ЦСКА и «Зенитом» на пути к финалу — убойная. И что в случае успеха на «Открытии Арене» тренера будут носить на руках, а за поражение не станут ругать слишком уж сильно. Говорю же: Валерий — мудрый и опытный.

Доменико Тедеско не до ротации. Не до прикидывания, какой турнир в приоритете. Не до стратегических расчетов. Немец должен побеждать здесь и сейчас. Чтобы окончательно доказать всем, что его приглашение — верный шаг. Чтобы влюбить в себя трибуны. Чтобы получить право зимой сказать акционерам: «Я выправил ситуацию, но чтобы бороться за что-то серьезное, мне нужно укрепить ту и эту позиции». Чтобы хрупкое ощущение «у нас пошло», ростки интересного футбола, которые пока только прорезаются, крепли и становились сильнее.

Так что выставив основу, Тедеско абсолютно прав. При этом небольшие изменения в старте по сравнению с «Локомотивом» были — и тоже по делу. Главное — два форварда с самого начала и Ларссон в роли одного из них. Швед сделал дубль в ворота Гильерме в воскресенье, появившись во втором тайме, а теперь проделал то же самое, играя со стартового свистка.

А ведь это человек, который до дерби с красно-зелеными, в 12 официальных встречах в «Спартаке» забил те же 4 гола, что в двух следующих матчах. И это человек, на котором многие из мира российского футбола почти сразу поставили крест. Интересно, что скажут эти люди теперь? Может быть, парню просто внятно объяснили задачу на поле и поработали, как следует, на тренировках?

То же самое можно сказать и об остальных спартаковцах — против «Ростова», как и против «Локо», они выглядели небезупречно, но как команда. А не как набор только что познакомившихся друг с другом людей. Рука Тедеско, вновь собравшего футболистов в центре поля в круг после финального свистка, видна все отчетливее.