«Если папа Джордана захочет в “Спартак”, мы не против». Тедеско и Карпин — после зарубы в Кубке

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«Если бы у нас был бюджет в пять раз больше…»

— Почему решили выбрать такой состав? — первый вопрос Валерию Карпину.

— Потому что график через два дня на третий. И у нас скоро игра с «Краснодаром».

— Сложную сетку Кубка во внимание принимали?

— В том году у нас такая же сетка была. Получили практику. При нормальном раскладе могли выиграть.

— Не удивило ли вас, что после замен ваша команда контролировала игру?

— На поле была одна команда после замен. «Ростов» стал хорошо играть. Такие у нас футболисты — обалденные.

— Вы учитывали сложный календарь кубка?

— В прошлом году мы дошли до полуфинала. И что? Кто об этом вспомнил? Еще и грязью полили, что мы «Локомотив» не прошли.

— Неужели нет мотивации выиграть кубок?

— Вас не было до этого, да? Недавно пришли? Я уже на этот вопрос отвечал.

— Если бы у вас был бюджет в 2−3 раза больше, вы бы играли другим составом?

— Не в два-три. Если бы был в пять раз больше, тогда да.

Тедеско знает, кто такой Карпин, и говорит, что его не волнует стоимость Тиля

Источник: Sport24

— Мы счастливы, что прошли в следующий раунд, — продолжил Доменико Тедеско. — Знали, что будем играть против сильного соперника. В первом тайме мы контролировали мяч, хорошо играли позиционно. Хотел бы сделать комплимент всей команде за отличную ментальность и структурированную игру. У соперника был план на все ситуации, в любой стадии, не важно — атака это или оборона. Мы в первом тайме сыграли терпеливо, ждали момента и дождались. Все ребята молодцы.

— Удивило ли вас, что соперник играл не основным составом? Не было ли у вас такой же идеи?



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— Они вторые в лиге, это сильная команда, очень мощная. Посмотрите на их нападающего, он невероятен! У них нет второй команды. Нас удивило то, что в первом тайме они припарковали автобус, это было сюрпризом.

— В первом тайме «Спартак» выглядел намного лучше, чем во втором. Почему?

— Это правда. Мне показалось, что в первом тайме мы владели мячом 90 процентов времени. Мы провели тяжелый матч против «Локо». После первого забитого гола «Ростов» начал прессинговать выше, поэтому дальше уже не было столько пространства. Даже несмотря на это, я считаю, что мы контролировали ситуацию.

Источник: Sport24

— Знаете, с кем предстоит играть в следующем раунде? И что значит для «Спартака» Валерий Карпин?

— Знаю, что сыграем с ЦСКА. По поводу Карпина — в курсе, что это легенда клуба, успешный игрок в прошлом.

— Схема, которую вы используете во втором матче, практически исключает появление самого дорогого игрока — Гуса Тиля. У вас есть идеи, как его использовать?

— Из трех последних игр он сыграл в одной. Меня не интересует его цена, я ему сказал это. Мы руководствовались тем, что два полузащитника из трех должны быть оборонительными. Может быть, он сыграет в следующем матче.

— Нет ли у вас ощущения, что запасным игрокам будет сложно выходить на поле в дальнейшем?

— У нас комплексный подход при определении состава. Отчасти на 15−20 процентов мы исходим от игры соперника. Также важен микроцикл: завтра начинается новый, и все могут показать себя. В конце концов, мы также смотрим на последние игры и берем что-то из этого.

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— Как вам Роман Зобнин на позиции правого защитника?

— Он был счастлив, что выполнил план на игру. Я тоже рад. Роман сыграл хорошо. Не согласен, что он чувствовал себя некомфортно. Он часто смещался в центр, принимал правильные решения — как при разгоне атак, так и при обороне.

— Джордан Ларссон забивает во второй игре подряд. В чем его сила и секрет помимо того, что он начал играть в нападении?

— Он хочет работать и готов работать много. Мы счастливы, что Джордан с нами. Это умный парень, который прекрасно знает как действовать при атаке, при прессинге. Если его папа захочет поиграть за «Спартак», мы будем рады.

— Играя в пять защитников, вы отталкиваетесь от себя или от соперников, которые играют так же?