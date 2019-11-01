Революция Тедеско продолжается: сделал Ларссона бомбардиром, вернул Зобнина на фланг, посадил Тила на лавку
Победа 2:1.
Победа 2:1.
• Доменико Тедеско впервые столкнулся с автобусом и необходимостью атаковать: Валерий Карпин предпочел поберечь силы к игре с «Краснодаром», а на «Спартак» выпустил полурезервный состав. Гости сразу закрылись, а команда Тедеско попробовала
• Получалось так себе, но гол в первом тайме все же случился. Снова забил Йордан Ларссон, который при Тедеско становится супербомбардиром — у него 4 гола в 2 последних матчах. Все дело в том, что Ларссон
• Тедеско вроде бы определился со схемой, при которой всем комфортно и в атаке, и в обороне, но небольшие пробоины в ней есть. У «Спартака» проблема с правым флангом, где Рассказов и Ещенко в этом сезоне не впечатляют. Теперь Тедеско поставил направо Зобнина — там в чемпионском сезоне Роман играл при Каррере, но только чуть больше в атаке. Видимо, эта позиция станет для него основной. В перерыве Зобнин сказал, что уже две недели тренируется под игру на фланге.
• Основным игроком «Спартака» при Тедеско стал Наиль Умяров. Кононов ему почти не доверял, а при старом тренере полузащитник сыграл в этом сезоне только два раза — вышел в старте с «Крыльями» и на замену с «Зенитом». Оба раза Умяров добавлял остроты, но не убедил Кононова. В основу Наиля воткнул еще Сергей Кузнецов, во всех трех матчах при Тедеско Умяров тоже выходил в старте. Пока у него нет результативных действий, но для 19-летнего парня он действует очень смело и солидно.
• Тедеско не постеснялся посадить на лавку самого дорогого игрока команды — Гуса Тила. У Кононова голландец выходил всегда, тренер даже придумывал комбинации в центре поля, чтобы засунуть их в состав вместе с Кралом. Тедеско убрал Тила в игре с «Рубином» в начале второго тайма и больше не выпускал — ни с «Локомотивом», ни с «Ростовом». Возможно, дело в схеме — сейчас в ней просто нет чистого плеймейкера.
• Кононов часто пихал Зелимхана Бакаева на левый фланг, но Тедеско его туда даже не подпускает. Бакаев действует либо в центре, либо чуть правее — именно в той позиции, откуда ему удобнее всего разгонять атаки. Да, эта функция теперь во многом на Бакаеве — он часто опускается вниз, принимает мяч от защитников и решает, что команде делать дальше.
• Единственное, что остается неизменным — сэйвы Александра Максименко. С «Ростовом» он потащил сложнейший дальний удар, а в самом конце игры пошел на непростой выход (надо учитывать, что это не лучшая сторона вратаря «Спартака») и намертво забрал мяч. В голе Максименко не стоит обвинять — Долгов бил с близкого расстояния и хорошо попал.
|Доменико Тедеско
|Валерий Карпин
|Джордан Ларссон
|43′
|Александр Долгов
|86′
|Джордан Ларссон
|59′
|98
|Александр Максименко
|30
|Сергей Песьяков
|2
|Самюэль Жиго
|25
|Арсений Логашов
|14
|Георгий Джикия
73′
|4
|Данила Ведерников
|29
|Илья Кутепов
|5
|Деннис Хаджикадунич
|23
|Джордан Ларссон
|78
|Дмитрий Чистяков
|10
|Зелимхан Бакаев
|26
|Александр Саплинов
|33
|Алекс Крал
|18
|Бактиер Зайнутдинов
53′
|54
|Наиль Умяров
|15
|Данил Глебов
|47
|Роман Зобнин
74′
|3
|Мацей Вилюш
75′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|47
|Александр Долгов
|6
|Айртон
45′87′
|8
|Ивелин Попов
67′
|92
|Николай Рассказов
|19
|Хорен Байрамян
|19
|Эсекиэль Понсе
28′77′
|9
|Бьорн Сигурдарсон
71′
|20
|Андре Шюррле
|14
|Элдор Шомуродов
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)