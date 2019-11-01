Революция Тедеско продолжается: сделал Ларссона бомбардиром, вернул Зобнина на фланг, посадил Тила на лавку

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• Доменико Тедеско впервые столкнулся с автобусом и необходимостью атаковать: Валерий Карпин предпочел поберечь силы к игре с «Краснодаром», а на «Спартак» выпустил полурезервный состав. Гости сразу закрылись, а команда Тедеско попробовала что-то новенькое — расположиться на чужой половине и творить.

• Получалось так себе, но гол в первом тайме все же случился. Снова забил Йордан Ларссон, который при Тедеско становится супербомбардиром — у него 4 гола в 2 последних матчах. Все дело в том, что Ларссон наконец-то оказался в комфортных условиях. В «Норрчепинге» он играл в нападении и всегда действовал в паре — то же самое происходит сейчас и у Тедеско. Кононов использовал другую схему, при которой Ларссона приходилось либо пихать на фланг, либо ставить на острие. И там, и там получалось отвратительно, а мы считали, что к нам привезли слабого игрока.

• Тедеско вроде бы определился со схемой, при которой всем комфортно и в атаке, и в обороне, но небольшие пробоины в ней есть. У «Спартака» проблема с правым флангом, где Рассказов и Ещенко в этом сезоне не впечатляют. Теперь Тедеско поставил направо Зобнина — там в чемпионском сезоне Роман играл при Каррере, но только чуть больше в атаке. Видимо, эта позиция станет для него основной. В перерыве Зобнин сказал, что уже две недели тренируется под игру на фланге.



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• Основным игроком «Спартака» при Тедеско стал Наиль Умяров. Кононов ему почти не доверял, а при старом тренере полузащитник сыграл в этом сезоне только два раза — вышел в старте с «Крыльями» и на замену с «Зенитом». Оба раза Умяров добавлял остроты, но не убедил Кононова. В основу Наиля воткнул еще Сергей Кузнецов, во всех трех матчах при Тедеско Умяров тоже выходил в старте. Пока у него нет результативных действий, но для 19-летнего парня он действует очень смело и солидно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-cgaY0okV8g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

• Тедеско не постеснялся посадить на лавку самого дорогого игрока команды — Гуса Тила. У Кононова голландец выходил всегда, тренер даже придумывал комбинации в центре поля, чтобы засунуть их в состав вместе с Кралом. Тедеско убрал Тила в игре с «Рубином» в начале второго тайма и больше не выпускал — ни с «Локомотивом», ни с «Ростовом». Возможно, дело в схеме — сейчас в ней просто нет чистого плеймейкера.

• Кононов часто пихал Зелимхана Бакаева на левый фланг, но Тедеско его туда даже не подпускает. Бакаев действует либо в центре, либо чуть правее — именно в той позиции, откуда ему удобнее всего разгонять атаки. Да, эта функция теперь во многом на Бакаеве — он часто опускается вниз, принимает мяч от защитников и решает, что команде делать дальше.