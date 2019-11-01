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47Тедеско одержал первую победу в «Спартаке»
13Березуцкие разбили кубок, а Аршавин нос. Вы помните, каким был Кубок России раньше
12:06 (мск), источник: Sports.Ru

Революция Тедеско продолжается: сделал Ларссона бомбардиром, вернул Зобнина на фланг, посадил Тила на лавку

Победа 2:1.

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• Доменико Тедеско впервые столкнулся с автобусом и необходимостью атаковать: Валерий Карпин предпочел поберечь силы к игре с «Краснодаром», а на «Спартак» выпустил полурезервный состав. Гости сразу закрылись, а команда Тедеско попробовала что-то новенькое — расположиться на чужой половине и творить.

• Получалось так себе, но гол в первом тайме все же случился. Снова забил Йордан Ларссон, который при Тедеско становится супербомбардиром — у него 4 гола в 2 последних матчах. Все дело в том, что Ларссон наконец-то оказался в комфортных условиях. В «Норрчепинге» он играл в нападении и всегда действовал в паре — то же самое происходит сейчас и у Тедеско. Кононов использовал другую схему, при которой Ларссона приходилось либо пихать на фланг, либо ставить на острие. И там, и там получалось отвратительно, а мы считали, что к нам привезли слабого игрока.

• Тедеско вроде бы определился со схемой, при которой всем комфортно и в атаке, и в обороне, но небольшие пробоины в ней есть. У «Спартака» проблема с правым флангом, где Рассказов и Ещенко в этом сезоне не впечатляют. Теперь Тедеско поставил направо Зобнина — там в чемпионском сезоне Роман играл при Каррере, но только чуть больше в атаке. Видимо, эта позиция станет для него основной. В перерыве Зобнин сказал, что уже две недели тренируется под игру на фланге.


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• Основным игроком «Спартака» при Тедеско стал Наиль Умяров. Кононов ему почти не доверял, а при старом тренере полузащитник сыграл в этом сезоне только два раза — вышел в старте с «Крыльями» и на замену с «Зенитом». Оба раза Умяров добавлял остроты, но не убедил Кононова. В основу Наиля воткнул еще Сергей Кузнецов, во всех трех матчах при Тедеско Умяров тоже выходил в старте. Пока у него нет результативных действий, но для 19-летнего парня он действует очень смело и солидно.

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• Тедеско не постеснялся посадить на лавку самого дорогого игрока команды — Гуса Тила. У Кононова голландец выходил всегда, тренер даже придумывал комбинации в центре поля, чтобы засунуть их в состав вместе с Кралом. Тедеско убрал Тила в игре с «Рубином» в начале второго тайма и больше не выпускал — ни с «Локомотивом», ни с «Ростовом». Возможно, дело в схеме — сейчас в ней просто нет чистого плеймейкера.

• Кононов часто пихал Зелимхана Бакаева на левый фланг, но Тедеско его туда даже не подпускает. Бакаев действует либо в центре, либо чуть правее — именно в той позиции, откуда ему удобнее всего разгонять атаки. Да, эта функция теперь во многом на Бакаеве — он часто опускается вниз, принимает мяч от защитников и решает, что команде делать дальше.

• Единственное, что остается неизменным — сэйвы Александра Максименко. С «Ростовом» он потащил сложнейший дальний удар, а в самом конце игры пошел на непростой выход (надо учитывать, что это не лучшая сторона вратаря «Спартака») и намертво забрал мяч. В голе Максименко не стоит обвинять — Долгов бил с близкого расстояния и хорошо попал.

Георгий Джикия: мы кайфуем от идей и задумок Тедеско
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28 октября© Ньюстюб
Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Кубок России, 1/8 финала31.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 17746 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоВалерий Карпин
Голы
Джордан Ларссон43′
Александр Долгов86′
Джордан Ларссон59′
Составы команд
98Александр Максименко
30Сергей Песьяков
2Самюэль Жиго
25Арсений Логашов
14Георгий Джикия
73′
4Данила Ведерников
29Илья Кутепов
5Деннис Хаджикадунич
23Джордан Ларссон
78Дмитрий Чистяков
10Зелимхан Бакаев
26Александр Саплинов
33Алекс Крал
18Бактиер Зайнутдинов
53′
54Наиль Умяров
15Данил Глебов
47Роман Зобнин
74′
3Мацей Вилюш
75′
25Лоренсо Мельгарехо
47Александр Долгов
6Айртон
45′87′
8Ивелин Попов
67′
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
19Эсекиэль Понсе
28′77′
9Бьорн Сигурдарсон
71′
20Андре Шюррле
14Элдор Шомуродов
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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