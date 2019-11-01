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47Тедеско одержал первую победу в «Спартаке»
1615 самых титулованных российских фигуристок за последние 10 лет
21:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом»

«Спартак» на своем официальном youtube — канале опубликовал видео, посвященное матчу 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1).

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В частности, в ролике запечатлено поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на бровке, а также радость болельщиков и игроков после финального свистка.

В четвертьфинале «Спартак» сыграет с ЦСКА.

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Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Кубок России, 1/8 финала31.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 17746 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоВалерий Карпин
Голы
Джордан Ларссон43′
Александр Долгов86′
Джордан Ларссон59′
Составы команд
98Александр Максименко
30Сергей Песьяков
2Самюэль Жиго
25Арсений Логашов
14Георгий Джикия
73′
4Данила Ведерников
29Илья Кутепов
5Деннис Хаджикадунич
23Джордан Ларссон
78Дмитрий Чистяков
10Зелимхан Бакаев
26Александр Саплинов
33Алекс Крал
18Бактиер Зайнутдинов
53′
54Наиль Умяров
15Данил Глебов
47Роман Зобнин
74′
3Мацей Вилюш
75′
25Лоренсо Мельгарехо
47Александр Долгов
6Айртон
45′87′
8Ивелин Попов
67′
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
19Эсекиэль Понсе
28′77′
9Бьорн Сигурдарсон
71′
20Андре Шюррле
14Элдор Шомуродов
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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