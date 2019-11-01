«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом»
«Спартак» на своем официальном youtube — канале опубликовал видео, посвященное матчу 1/8 финала
«Спартак» на своем официальном youtube — канале опубликовал видео, посвященное матчу 1/8 финала
В частности, в ролике запечатлено поведение главного тренера
В четвертьфинале «Спартак» сыграет с ЦСКА.
|Доменико Тедеско
|Валерий Карпин
|Джордан Ларссон
|43′
|Александр Долгов
|86′
|Джордан Ларссон
|59′
|98
|Александр Максименко
|30
|Сергей Песьяков
|2
|Самюэль Жиго
|25
|Арсений Логашов
|14
|Георгий Джикия
73′
|4
|Данила Ведерников
|29
|Илья Кутепов
|5
|Деннис Хаджикадунич
|23
|Джордан Ларссон
|78
|Дмитрий Чистяков
|10
|Зелимхан Бакаев
|26
|Александр Саплинов
|33
|Алекс Крал
|18
|Бактиер Зайнутдинов
53′
|54
|Наиль Умяров
|15
|Данил Глебов
|47
|Роман Зобнин
74′
|3
|Мацей Вилюш
75′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|47
|Александр Долгов
|6
|Айртон
45′87′
|8
|Ивелин Попов
67′
|92
|Николай Рассказов
|19
|Хорен Байрамян
|19
|Эсекиэль Понсе
28′77′
|9
|Бьорн Сигурдарсон
71′
|20
|Андре Шюррле
|14
|Элдор Шомуродов
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)