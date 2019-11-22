Футболисты «Зенита» на выезде сыграют с «Ахматом» в четвертьфинале Олимп — Кубка России

По итогам жеребьевки ярославский «Шинник» сыграет дома с екатеринбургским «Уралом», грозненский «Ахмат» примет петербургский «Зенит», московский «Спартак» дома сыграет с ЦСКА, «Химки» автоматически сыграют на своем поле с московским «Торпедо» из-за наибольшей разницы выездных и домашних встреч начиная с 1/16 финала.