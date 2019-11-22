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13:51 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Зенита» на выезде сыграют с «Ахматом» в четвертьфинале Олимп — Кубка России

ТАСС, 22 ноября. Стали известны хозяева четвертьфинальных встреч Олимп — Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

По итогам жеребьевки ярославский «Шинник» сыграет дома с екатеринбургским «Уралом», грозненский «Ахмат» примет петербургский «Зенит», московский «Спартак» дома сыграет с ЦСКА, «Химки» автоматически сыграют на своем поле с московским «Торпедо» из-за наибольшей разницы выездных и домашних встреч начиная с 1/16 финала.

Встречи пройдут 4—5 марта. Точные даты и время станут известны позднее. Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».

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