Футболисты «Зенита» на выезде сыграют с «Ахматом» в четвертьфинале Олимп — Кубка России
ТАСС, 22 ноября. Стали известны хозяева четвертьфинальных встреч Олимп — Кубка России по футболу. Об этом сообщает
ТАСС, 22 ноября. Стали известны хозяева четвертьфинальных встреч Олимп — Кубка России по футболу. Об этом сообщает
По итогам жеребьевки ярославский «Шинник» сыграет дома с екатеринбургским «Уралом», грозненский «Ахмат» примет петербургский «Зенит», московский «Спартак» дома сыграет с ЦСКА, «Химки» автоматически сыграют на своем поле с московским «Торпедо»
Встречи пройдут