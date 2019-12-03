Червиченко рассказал, как «Спартаку» предлагали сдать финал Кубка

«Предложение о сдаче игры на самом деле было. Естественно, я его отверг. Вокруг команды уже шло брожение. На тот момент наши отношения с Романцевым накалились. Была определенная группа людей, которая подпихивала его к тому, что надо радикально что-то поменять, а меня из клуба убрать. Эти ребята и начали ему рассказывать, что я хочу отдать игру землякам. Я же тогда сказал команде: “Если не выиграем, то будут различного рода меры и наказания”. Но Олег Иванович уже наговорил разного к тому моменту на пресс-конференции. Я прекрасно понимал, что в случае поражения сразу уйду из клуба, а в случае победы — уволю Романцева», — сказал Червиченко в интервью Youtube-каналу «Мы к вам приедем».