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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Червиченко рассказал, как «Спартаку» предлагали сдать финал Кубка

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бывший президент футбольного «Спартака» Андрей Червиченко раскрыл подробности предложения о сдачи финального матча Кубка России 2003 года с «Ростовом», которое ему поступало.

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Источник: Спорт РИА Новости

В июне 2003 года «Спартак» в финальном матче Кубка России обыграл «Ростов» со счетом 1:0 благодаря голу Егора Титова. Через четыре дня после победы главный тренер московского клуба Олег Романцев был уволен. Свой следующий трофей «красно-белым» удалось завоевать в 2017 году.

«Предложение о сдаче игры на самом деле было. Естественно, я его отверг. Вокруг команды уже шло брожение. На тот момент наши отношения с Романцевым накалились. Была определенная группа людей, которая подпихивала его к тому, что надо радикально что-то поменять, а меня из клуба убрать. Эти ребята и начали ему рассказывать, что я хочу отдать игру землякам. Я же тогда сказал команде: “Если не выиграем, то будут различного рода меры и наказания”. Но Олег Иванович уже наговорил разного к тому моменту на пресс-конференции. Я прекрасно понимал, что в случае поражения сразу уйду из клуба, а в случае победы — уволю Романцева», — сказал Червиченко в интервью Youtube-каналу «Мы к вам приедем».

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