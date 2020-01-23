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20:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» сыграет с ЦСКА в ¼ финала Кубка России 4 марта

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. «Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу 4 марта, сообщается в официальном микроблоге ФНЛ в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча начнется в 19:30 мск. В 1/8 финала «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1, а ЦСКА в этой стадии турнира оказался сильнее «Уфы» — 1:0. Победитель данного противостояния в полуфинале сыграет с победителем пары «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург), матч состоится 4 марта, 18:00.

Расписание других матчей ¼ финала Кубка России:

«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург) — 4 марта, 18:30,

«Химки» — «Торпедо» (Москва) — 5 марта, 19:30.

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