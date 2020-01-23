«Спартак» сыграет с ЦСКА в ¼ финала Кубка России 4 марта

Встреча начнется в 19:30 мск. В 1/8 финала «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1, а ЦСКА в этой стадии турнира оказался сильнее «Уфы» — 1:0. Победитель данного противостояния в полуфинале сыграет с победителем пары «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург), матч состоится 4 марта, 18:00.