Минспорт Ростовской области подал заявку на проведение финала Кубка России по футболу

«Мы подали заявку на проведение в 2020 году на “Ростов-Арене” финальных матчей Кубка или Суперкубка России по футболу и одного из матчей сборной команды России. Заявка принята, далее она будет рассматриваться на заседаниях комиссий, которые за это отвечают», — сказал Аракелян.
По его словам, «Ростов-Арена» имеет достаточно большие шансы принять финал Кубка России или матч за суперкубок страны. «Мы провели два матча сборной России. Матч Россия — Чехия после завершения строительства стадиона и матч молодежных команд Россия — Латвия, провели их на высочайшем уровне, получили самые высокие оценки. И сами матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году получили самую высокую оценку международных спортивных организаций. Шансы высокие», — пояснил министр.
По данным минспорта области, ростовский стадион в настоящее время является одним из лидеров по посещаемости футбольных матчей в стране, в среднем игру на «Ростов-Арене» посещают 27 тыс. зрителей при вместимости стадиона 45 тыс. зрителей. «То, что у нас один из самых посещаемых стадионов в России, может сыграть отрицательную роль. Существуют стадионы, на которых проводится очень мало матчей, в том числе “Лужники”. И поэтому могут быть решения о проведении
Он уточнил, что «Ростов-Арена» в настоящее время практически полностью готова к проведению матчей такого уровня. «Мы уже провели комиссии по этому поводу, изучили все документы, требования —
Финалы Кубка России по футболу проводятся за пределами столичного региона с 2010 года — в 2009 году московский ЦСКА на «Арене-Химки» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0. После этого решающие матчи турнира были сыграны на стадионах «Олимп-2» (Ростов-на-Дону), «Шинник» (Ярославль), «Центральный» (Екатеринбург), «Ахмат-Арена» (Грозный), «Анжи-Арена» (Каспийск), «Центральный» (Астрахань), «Казань-Арена» (Казань), «Фишт» (Сочи), «Волгоград-Арена» (Волгоград) и «Самара-Арена» (Самара).