Минспорт Ростовской области подал заявку на проведение финала Кубка России по футболу

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«Мы подали заявку на проведение в 2020 году на “Ростов-Арене” финальных матчей Кубка или Суперкубка России по футболу и одного из матчей сборной команды России. Заявка принята, далее она будет рассматриваться на заседаниях комиссий, которые за это отвечают», — сказал Аракелян.

По его словам, «Ростов-Арена» имеет достаточно большие шансы принять финал Кубка России или матч за суперкубок страны. «Мы провели два матча сборной России. Матч Россия — Чехия после завершения строительства стадиона и матч молодежных команд Россия — Латвия, провели их на высочайшем уровне, получили самые высокие оценки. И сами матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году получили самую высокую оценку международных спортивных организаций. Шансы высокие», — пояснил министр.

По данным минспорта области, ростовский стадион в настоящее время является одним из лидеров по посещаемости футбольных матчей в стране, в среднем игру на «Ростов-Арене» посещают 27 тыс. зрителей при вместимости стадиона 45 тыс. зрителей. «То, что у нас один из самых посещаемых стадионов в России, может сыграть отрицательную роль. Существуют стадионы, на которых проводится очень мало матчей, в том числе “Лужники”. И поэтому могут быть решения о проведении каких-то центральных матчей там», — добавил Аракелян.

Он уточнил, что «Ростов-Арена» в настоящее время практически полностью готова к проведению матчей такого уровня. «Мы уже провели комиссии по этому поводу, изучили все документы, требования — кое-что придется доделывать, но очень немного. В целом наш стадион готов», — сказал собеседник ТАСС.