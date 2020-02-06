Екатеринбург может принять финал Кубка России по футболу

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Екатеринбург может стать городом, где пройдет финал Кубка России по футболу 2019/2020. Финальное решение будет принято 11 февраля на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза.

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Как сообщают РИА Новости, у Екатеринбурга есть конкуренты. За возможность проведения финала борются Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград и Нижний Новгород. Отметим, что в каждом из этих городов в 2018 году проходили игры Чемпионата мира по футболу, а значит стадионы соответствуют всем необходимым требованиям.

Напомним, что финальный матч Кубка России пройдет 13 мая. 1/8 игры уже прошли. Игры одной четвертой пройдут 4 и 5 марта, полуфиналы — 23 апреля.