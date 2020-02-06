Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.02
Брест
Бордо
11
Футбол. Зарубежный
5.02
Лион
Амьен
00
Футбол. Зарубежный
5.02
Монпелье
Метц
11
Футбол. Зарубежный
5.02
Ним
Дижон
20
Футбол. Зарубежный
5.02
Лацио
Верона
00
Футбол. Зарубежный
5.02
Сент-Этьен
Марсель
02
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
15:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Екатеринбург может принять финал Кубка России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля, ФедералПресс. За проведение турнира борются пять городов.

Наверх
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Екатеринбург может стать городом, где пройдет финал Кубка России по футболу 2019/2020. Финальное решение будет принято 11 февраля на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза.

Читайте также
Минспорт Ростовской области подал заявку на проведение финала Кубка России по футболу

Как сообщают РИА Новости, у Екатеринбурга есть конкуренты. За возможность проведения финала борются Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград и Нижний Новгород. Отметим, что в каждом из этих городов в 2018 году проходили игры Чемпионата мира по футболу, а значит стадионы соответствуют всем необходимым требованиям.

Напомним, что финальный матч Кубка России пройдет 13 мая. 1/8 игры уже прошли. Игры одной четвертой пройдут 4 и 5 марта, полуфиналы — 23 апреля.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что «Екатеринбург Арену» назвали лучшим стадионом России, который вмещает в себя более 15 тысяч зрителей. Арена столицы Урала разделила первое место с ареной в Казани.

Читайте также
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Депутат о приезжих чиновниках Кирова: «Они едут сюда придумывать коррупцион
Ешь, лечись, учись. Как развить в Челябинске франшизный бизнес и не разорит
Месси может уйти из «Барселоны». Что об этом известно
Хабиб объяснил, почему не считает себя примером для подражания
Американская модель едва не сорвала Супербоул (фото)
СМИ: «Краснодар» хочет арендовать гвинейского форварда
«Спартак» сырой, игры не видно: команда проиграла «Локомотиву»
Отец Нурмагомедова раскритиковал бой Макгрегора и Серроне
«Был паршивой овцой»: откровения Эриксена о «Тоттенхэме»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь