Екатеринбург может принять финал Кубка России по футболу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля, ФедералПресс. За проведение турнира борются пять городов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля, ФедералПресс. За проведение турнира борются пять городов.
Екатеринбург может стать городом, где пройдет финал Кубка России по футболу 2019/2020. Финальное решение будет принято 11 февраля на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза.
Как сообщают РИА Новости, у Екатеринбурга есть конкуренты. За возможность проведения финала борются
Напомним, что финальный матч Кубка России пройдет 13 мая. 1/8 игры уже прошли. Игры одной четвертой пройдут 4 и 5 марта, полуфиналы — 23 апреля.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что «Екатеринбург Арену» назвали лучшим стадионом России, который вмещает в себя более 15 тысяч зрителей. Арена столицы Урала разделила первое место с ареной в Казани.