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13:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Комитет профессионального футбола предложил РФС реформу Кубка России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Комитет профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) предложил исполкому организации рассмотреть проект реформирования структуры проведения Кубка России сезона-2020/21, сообщается на сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

Заседание комитета профессионального футбола прошло 6 февраля в Доме футбола в Москве. Комитет также предложил исполкому РФС рассмотреть реформу Юношеской футбольной лиги и первенства России среди молодежных команд с участием не более двух «джокеров» в сезоне-2020/21.

Ближайшее заседание исполкома РФС состоится 13 февраля. Рассмотрение этих вопросов включено в проект повестки дня.

В январе общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступило за изменение структуры проведения Кубка России. На данный момент клубы премьер-лиги вступают в борьбу за Кубок России со стадии 1/16 финала, команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — с 1/32 финала. Ранее четвертьфинальные и полуфинальные стадии состояли из двух игр, но в этом сезоне вернулись к практике одного матча.

Также комитет профессионального футбола РФС рекомендовал ассоциации Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) совместно с клубами лиги дополнительно рассмотреть возможные варианты структуры проведения первенства ПФЛ с сезона-2020/21.

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