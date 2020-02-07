Комитет профессионального футбола предложил РФС реформу Кубка России

Заседание комитета профессионального футбола прошло 6 февраля в Доме футбола в Москве. Комитет также предложил исполкому РФС рассмотреть реформу Юношеской футбольной лиги и первенства России среди молодежных команд с участием не более двух «джокеров» в сезоне-2020/21.

В январе общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступило за изменение структуры проведения Кубка России. На данный момент клубы премьер-лиги вступают в борьбу за Кубок России со стадии 1/16 финала, команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — с 1/32 финала. Ранее четвертьфинальные и полуфинальные стадии состояли из двух игр, но в этом сезоне вернулись к практике одного матча.