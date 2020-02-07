Калининград подал заявку на проведение финала Кубка России по футболу

Место проведения определится на заседании исполкома РФС, которое пройдёт в Москве 13 февраля. Решающая игра турнира запланирована на 13 мая. В случае одобрения заявки Калининграда, матч состоится на одноименном стадионе, который принимал игры чемпионата мира в 2018 году.